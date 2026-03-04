🏛 Чуть свернуть от главных достопримечательностей — и перед вами район Новый Свет, нетуристический, но атмосферный. Мы «поплутаем» по его улочкам и заглянем в единственный на свете музей одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко. Здесь, в храме Девы Марии Победоносной, выставлены 60 маленьких нарядов, самый старый из которых вышила императрица Мария-Терезия в 18 веке.
🗝 В загадочном Мальтийском квартале вы разгадаете секрет названия костёла Девы Марии под цепью и заглянете в окна дворца, из которого звучала музыка Моцарта в фильме «Амадей». А еще убедитесь, что Леннон жив, как и Цой!
🐧 Я познакомлю вас с любимцем острова Кампа, паном Кабуреком, а после нас ждут 100-килограммовые младенцы и марш пингвинов авторства чешского бунтаря Давида Черни. Вы вблизи рассмотрите Национальный театр — гордость чехов, оставите автограф на сердце Вацлава Гавела, попробуете сфотографировать вращающуюся Голову Франца Кафки и перевернутого коня.
🍺 Завершится прогулка на вкусной ноте: я отведу вас в нераскрученную пивную, где можно оценить 14 видов крафтового пива. Спойлер: наливать это пиво вы будете сами в неограниченном количестве!
Организационные детали
Пивная дегустация оплачивается дополнительно — 100 крон с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 52 туристов
Меня зовут Наталья, я с радостью познакомлю вас с Прагой. Провожу увлекательные экскурсии для детей и взрослых без скучных дат и заученых текстов. Расскажу, как съесть свиное колено и не читать дальшеуменьшить
умереть, как сойти за «своего» в чешской пивной. Мы протопаем тысячи шагов по булыжным мостовым и заглянем в прошлое Праги или зависнем за кружочкой пива и будем познавать национальную кухню. Возможно, отправимся в средневековый замок или к соседям-немцам. Главное, вы получите незабываемые эмоции и впечатления!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Н
Наталья
Экскурсия прошла очень интересно и увлекательно. В Праге не первый раз видели и слышали много интересного но экскурсовод Наталья сумела провести экскурсию по новому с познавательными фактами и интересными материалами. Рекомендую!
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valentina
Была с подругой на экскурсии 24 декабря. Наталья прекрасный экскурсовод, подача интересная. Впечатлились скульптурами Давида Черни и открыли для себя новую Прагу. Рекомендую.
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Лариса
Большое спасибо Наталье за экскурсию. Были в Праге уже не раз, а сегодня увидели ее немного по-иному, прошли другими улочками, услышали рассказы о далеком прошлом и настоящем города. Очень впечатлил читать дальшеуменьшить
храм Марии Победоносной, где выставлена фигурка младенца Христа и есть музей подаренной ему одежды. По пути увидели несколько скульптур эпатажного Давида Черного. Все было не спеша, живо, не утомительно, но протопали мы, увидели, услышали и узнали очень много. Большое спасибо!
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И
Инна
Мне очень понравилась и экскурсия, и гид Татьяна. . Всё самое необычное, я увидела и насладилась. Очень удобный маршрут. Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям! Спасибо огромное, побольше хороших туристов. И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.
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А
Андрей
Ochen horoshaja Guide! Uvlekatelnaja i iforamativnaja ekskursija. Glavnaja zel`- pochuvstvovat`Pragu byla s pomoshju i blagodarja Olge dostignuta.
Spasibo bolshoje i rekomenduju interesujushimsja ekskursijami.
Andrej
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О
Ольга
Спасибо большое Наталье, мы опоздали на экскурсию, но она ждала нас с терпением, маршрут интересный. Наталья интересно рассказывает и без спешки, отвечала на вопросы. Будем знать к кому обращаться.