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Прага по нехоженым тропам

Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Когда известные достопримечательности Праги, такие как Карлов мост, Староместская площадь и Пражский град, уже изучены, пришло время перейти на новый этап отношений с этим волшебным городом.

Предлагаем вам уникальную возможность погулять
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по малоизвестным, но не менее впечатляющим местам Праги, где вы сможете насладиться красотой и спокойствием, находясь вдали от толп туристов.

Вас ждет знакомство с районом Новый Свет, посещение единственного в мире музея одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко, истории о Мальтийском квартале и музыке Моцарта.

Откройте для себя любимца острова Кампа, пана Кабурека, удивитесь современным скульптурам Давида Черни и завершите прогулку дегустацией крафтового пива в атмосферном баре для местных.

Эта экскурсия позволит вам увидеть Прагу с совершенно новой стороны, открывая интересные факты о городе и его жителях, а также насладиться неповторимым чешским пивом

4.9
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные нетуристические районы
  • 🗝 Загадочные исторические места
  • 🐧 Встреча с чешским искусством
  • 🍺 Дегустация крафтового пива
  • 🎶 Музыкальные истории
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам

Что можно увидеть

  • Новый Свет
  • Музей одежд младенца Иисуса
  • Храм Девы Марии Победоносной
  • Мальтийский квартал
  • Костёл Девы Марии под цепью
  • Дворец из фильма «Амадей»
  • Остров Кампа
  • Национальный театр
  • Голова Франца Кафки
  • Перевернутый конь

Описание экскурсии

Скрытые уголки Праги

🏛 Чуть свернуть от главных достопримечательностей — и перед вами район Новый Свет, нетуристический, но атмосферный. Мы «поплутаем» по его улочкам и заглянем в единственный на свете музей одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко. Здесь, в храме Девы Марии Победоносной, выставлены 60 маленьких нарядов, самый старый из которых вышила императрица Мария-Терезия в 18 веке.

🗝 В загадочном Мальтийском квартале вы разгадаете секрет названия костёла Девы Марии под цепью и заглянете в окна дворца, из которого звучала музыка Моцарта в фильме «Амадей». А еще убедитесь, что Леннон жив, как и Цой!

🐧 Я познакомлю вас с любимцем острова Кампа, паном Кабуреком, а после нас ждут 100-килограммовые младенцы и марш пингвинов авторства чешского бунтаря Давида Черни. Вы вблизи рассмотрите Национальный театр — гордость чехов, оставите автограф на сердце Вацлава Гавела, попробуете сфотографировать вращающуюся Голову Франца Кафки и перевернутого коня.

🍺 Завершится прогулка на вкусной ноте: я отведу вас в нераскрученную пивную, где можно оценить 14 видов крафтового пива. Спойлер: наливать это пиво вы будете сами в неограниченном количестве!

Организационные детали

Пивная дегустация оплачивается дополнительно — 100 крон с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 52 туристов
Меня зовут Наталья, я с радостью познакомлю вас с Прагой. Провожу увлекательные экскурсии для детей и взрослых без скучных дат и заученых текстов. Расскажу, как съесть свиное колено и не
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умереть, как сойти за «своего» в чешской пивной. Мы протопаем тысячи шагов по булыжным мостовым и заглянем в прошлое Праги или зависнем за кружочкой пива и будем познавать национальную кухню. Возможно, отправимся в средневековый замок или к соседям-немцам. Главное, вы получите незабываемые эмоции и впечатления!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
Н
Экскурсия прошла очень интересно и увлекательно.
В Праге не первый раз видели и слышали много интересного но экскурсовод Наталья сумела провести экскурсию по новому с познавательными фактами и интересными материалами.
Рекомендую!
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valentina
Была с подругой на экскурсии 24 декабря. Наталья прекрасный экскурсовод, подача интересная. Впечатлились скульптурами Давида Черни и открыли для себя новую Прагу. Рекомендую.
Была с подругой на экскурсии 24 декабря. Наталья прекрасный экскурсовод, подача интересная. Впечатлились скульптурами Давида Черни
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Лариса
Большое спасибо Наталье за экскурсию. Были в Праге уже не раз, а сегодня увидели ее немного по-иному, прошли другими улочками, услышали рассказы о далеком прошлом и настоящем города. Очень впечатлил
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храм Марии Победоносной, где выставлена фигурка младенца Христа и есть музей подаренной ему одежды. По пути увидели несколько скульптур эпатажного Давида Черного. Все было не спеша, живо, не утомительно, но протопали мы, увидели, услышали и узнали очень много. Большое спасибо!

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И
Мне очень понравилась и экскурсия, и гид Татьяна. . Всё самое необычное, я увидела и насладилась. Очень удобный маршрут. Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям!
Спасибо огромное, побольше хороших туристов. И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.
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А
Ochen horoshaja Guide! Uvlekatelnaja i iforamativnaja ekskursija. Glavnaja zel`- pochuvstvovat`Pragu byla s pomoshju i blagodarja Olge dostignuta.

Spasibo bolshoje i rekomenduju interesujushimsja ekskursijami.

Andrej
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О
Спасибо большое Наталье, мы опоздали на экскурсию, но она ждала нас с терпением, маршрут интересный. Наталья интересно рассказывает и без спешки, отвечала на вопросы. Будем знать к кому обращаться.
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