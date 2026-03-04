Когда известные достопримечательности Праги, такие как Карлов мост, Староместская площадь и Пражский град, уже изучены, пришло время перейти на новый этап отношений с этим волшебным городом.Предлагаем вам уникальную возможность погулять

по малоизвестным, но не менее впечатляющим местам Праги, где вы сможете насладиться красотой и спокойствием, находясь вдали от толп туристов. Вас ждет знакомство с районом Новый Свет, посещение единственного в мире музея одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко, истории о Мальтийском квартале и музыке Моцарта. Откройте для себя любимца острова Кампа, пана Кабурека, удивитесь современным скульптурам Давида Черни и завершите прогулку дегустацией крафтового пива в атмосферном баре для местных. Эта экскурсия позволит вам увидеть Прагу с совершенно новой стороны, открывая интересные факты о городе и его жителях, а также насладиться неповторимым чешским пивом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Скрытые уголки Праги

🏛 Чуть свернуть от главных достопримечательностей — и перед вами район Новый Свет, нетуристический, но атмосферный. Мы «поплутаем» по его улочкам и заглянем в единственный на свете музей одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко. Здесь, в храме Девы Марии Победоносной, выставлены 60 маленьких нарядов, самый старый из которых вышила императрица Мария-Терезия в 18 веке.

🗝 В загадочном Мальтийском квартале вы разгадаете секрет названия костёла Девы Марии под цепью и заглянете в окна дворца, из которого звучала музыка Моцарта в фильме «Амадей». А еще убедитесь, что Леннон жив, как и Цой!

🐧 Я познакомлю вас с любимцем острова Кампа, паном Кабуреком, а после нас ждут 100-килограммовые младенцы и марш пингвинов авторства чешского бунтаря Давида Черни. Вы вблизи рассмотрите Национальный театр — гордость чехов, оставите автограф на сердце Вацлава Гавела, попробуете сфотографировать вращающуюся Голову Франца Кафки и перевернутого коня.

🍺 Завершится прогулка на вкусной ноте: я отведу вас в нераскрученную пивную, где можно оценить 14 видов крафтового пива. Спойлер: наливать это пиво вы будете сами в неограниченном количестве!

Организационные детали

Пивная дегустация оплачивается дополнительно — 100 крон с человека.