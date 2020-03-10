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Взглянуть на город по-новому и узнать, чем живут чехи

Наталья
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Наталья – ваш гид
Когда Карлов мост, Староместская площадь и Пражский град изучены, время перейти на новый этап отношений с Прагой.

На экскурсии по мостовым без толп туристов вы полюбуетесь нарядами пражского Езулатко, удивитесь современным скульптурам, погуляете по острову Кампа и попьете пива в баре для местных.

А параллельно откроете интересные факты о городе и горожанах.
55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам

Что вас ожидает

Скрытые уголки Праги
🏛 Чуть свернуть от главных достопримечательностей — и перед вами район Новый Свет, нетуристический, но атмосферный. Мы «поплутаем» по его улочкам и заглянем в единственный на свете музей одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко. Здесь, в храме Девы Марии Победоносной, выставлены 60 маленьких нарядов, самый старый из которых вышила императрица Мария-Терезия в 18 веке.

🗝 В загадочном Мальтийском квартале вы разгадаете секрет названия костёла Девы Марии под цепью и заглянете в окна дворца, из которого звучала музыка Моцарта в фильме «Амадей». А еще убедитесь, что Леннон жив, как и Цой!

🐧 Я познакомлю вас с любимцем острова Кампа, паном Кабуреком, а после нас ждут 100-килограммовые младенцы и марш пингвинов авторства чешского бунтаря Давида Черни. Вы вблизи рассмотрите Национальный театр — гордость чехов, оставите автограф на сердце Вацлава Гавела, попробуете сфотографировать вращающуюся голову Франца Кафки и перевернутого коня.

🍺 Завершится прогулка на вкусной ноте: я отведу вас в нераскрученную пивную, где можно оценить 14 видов крафтового пива. Спойлер: наливать это пиво вы будете сами в неограниченном количестве!

Организационные детали

Пивная дегустация оплачивается дополнительно — 100 крон с человека.

Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам
Прага по нехоженым тропам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья, я с радостью познакомлю вас с Прагой. Провожу увлекательные экскурсии для детей и взрослых без скучных дат и заученых текстов. Расскажу, как съесть свиное колено и не умереть, как сойти за «своего» в чешской пивной. Мы протопаем тысячи шагов по булыжным мостовым и заглянем в прошлое Праги или зависнем за кружочкой пива и будем познавать национальную кухню. Возможно, отправимся в средневековый замок или к соседям-немцам. Главное, вы получите незабываемые эмоции и впечатления!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Мне очень понравилась и экскурсия, и гид Татьяна.. Всё самое необычное , я увидела и насладилась. Очень удобный маршрут. Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям!
Спасибо огромное, побольше хороших туристов.И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.

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