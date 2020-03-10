Что вас ожидает

Скрытые уголки Праги

🏛 Чуть свернуть от главных достопримечательностей — и перед вами район Новый Свет, нетуристический, но атмосферный. Мы «поплутаем» по его улочкам и заглянем в единственный на свете музей одежд младенца Иисуса, восковой фигуры Езулатко. Здесь, в храме Девы Марии Победоносной, выставлены 60 маленьких нарядов, самый старый из которых вышила императрица Мария-Терезия в 18 веке.

🗝 В загадочном Мальтийском квартале вы разгадаете секрет названия костёла Девы Марии под цепью и заглянете в окна дворца, из которого звучала музыка Моцарта в фильме «Амадей». А еще убедитесь, что Леннон жив, как и Цой!

🐧 Я познакомлю вас с любимцем острова Кампа, паном Кабуреком, а после нас ждут 100-килограммовые младенцы и марш пингвинов авторства чешского бунтаря Давида Черни. Вы вблизи рассмотрите Национальный театр — гордость чехов, оставите автограф на сердце Вацлава Гавела, попробуете сфотографировать вращающуюся голову Франца Кафки и перевернутого коня.

🍺 Завершится прогулка на вкусной ноте: я отведу вас в нераскрученную пивную, где можно оценить 14 видов крафтового пива. Спойлер: наливать это пиво вы будете сами в неограниченном количестве!