Мы познакомим вас с историей Чехии, приправленной колоритными сказаниями, на прогулке по древней фортификации.
И угостим знаменитой минеральной водой в курортном городке, где проходит международный кинофестиваль. Вы узнаете о принципах питьевого лечения и при желании продегустируете локальные деликатесы.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Замок Локет 13 века на скале в излучине реки
- Мы полюбуемся сочетанием романского и готического стилей в силуэте и архитектурных деталях крепости.
- Осмотрим крепостные стены, поднимемся на башни и пройдём по залам старинного замка.
- Вы узнаете о роли приграничной крепости в истории региона, услышите средневековые легенды и увидите старинные артефакты — безмолвных свидетелей драматичных событий истории.
- Я расскажу о падении метеорита во двор крепости и других загадочных событиях.
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
- Мы погуляем по элегантным улицам города, рассматривая архитектуру в стиле барокко и ар-нуво. Вы узнаете о культурном наследии города: международных кинофестивалях, знаменитом ликёре «Бехеровка», сладких вафлях «оплатках».
- Посетим Мельничную, Рыночную и Садовую колоннады, и вы попробуете целебные воды из термальных источников. Я расскажу об особенностях и пользе питьевого лечения.
- Подойдём к Гейзерной колоннаде, где высота воды достигает 12 метров.
- Заглянем в костёл святой Марии Магдалины, и вы поймёте, почему он является одним из символов города.
Свободное время
- У вас будет возможность самостоятельно побродить по курортному городку и насладиться его расслабленной и спокойной атмосферой.
- При желании вы подниметесь на смотровую башню Диана, откуда открывается потрясающий вид на город и окрестности.
- Я порекомендую, какие локальные деликатесы стоит попробовать и где.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (Audi Q2/Audi Q3/Toyota Сorolla Сombi и т. п.) или микроавтобусе (Mercedes-Benz Vito и т. п.).
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок Локет (€7 за взрослого, €6 — за ребёнка).
- Обед не входит в стоимость.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 5-8 чел (микроавтобус) — €690
—для 9-15 чел (минибус) — €990.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командойЗадать вопрос
