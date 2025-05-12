Таинственная Прага: тамплиеры, алхимики, масоны и мальтийские рыцари

На экскурсии вы познакомитесь с тайнами Праги, узнаете главные городские легенды и истории о масонах, тамплиерах и мальтийских рыцарях.
Таинственная Прага: тамплиеры, алхимики, масоны и мальтийские рыцари
Таинственная Прага: тамплиеры, алхимики, масоны и мальтийские рыцари
Таинственная Прага: тамплиеры, алхимики, масоны и мальтийские рыцари
Ближайшие даты:
12
мая13
мая14
мая15
мая16
мая17
мая18
мая
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Тайны Праги: Погружение в Историю

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая откроет перед вами завесу тайн Праги. Вы сможете познакомиться с историей первых тайных обществ в Европе и погрузиться в атмосферу загадок и легенд.

Следы Алхимиков

В ходе экскурсии мы посетим места, где когда-то жили алхимики. Вы сможете заглянуть в дом одного из них и узнать удивительную историю о том, как в Праге при императоре Рудольфе II пытались создать золото. Это не просто рассказ — это возможность прикоснуться к историческим событиям, которые оставили след в культуре города.

Орден Мальтийских Рыцарей

Мы расскажем вам о легендарном ордене мальтийских рыцарей и покажем, где в Праге находится их монастырь. Это место, пропитанное историей и духом рыцарства, не оставит вас равнодушными.

Улицы Старого Города

Прогуливаясь по улочкам Старого города, вы узнаете об ордене тамплиеров и местах, где они жили. Каждая улица, каждый дом здесь хранят свои тайны и истории, которые ждут, чтобы их рассказали.

Приведения и Легенды

Конечно, не обойдется и без встреч с привидениями! Вы услышите леденящие душу истории, которые передаются из поколения в поколение. Эти легенды добавят мистики и интриги в вашу экскурсию.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя уникальные аспекты Праги, которые сделают вашу поездку незабываемой!

Ежедневно в 11.00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Пражского Града
  • Мала Страна
  • Кампа
  • Карлов мост
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед, кофе, пиво и вино
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Malostranka
Завершение: Старый город. Betlemske namesti
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Праги

Здравствуй, красавица Прага
Пешая
4 часа
-
10%
249 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
12 мая в 13:00
17 мая в 10:00
€95€105 за всё до 4 чел.
Мистическая Прага
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€160 за всё до 6 чел.
Мистерии вечерней Праги
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 09:30
12 мая в 14:30
€110 за всё до 2 чел.