Описание экскурсии
Тайны Праги: Погружение в Историю
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию, которая откроет перед вами завесу тайн Праги. Вы сможете познакомиться с историей первых тайных обществ в Европе и погрузиться в атмосферу загадок и легенд.
Следы Алхимиков
В ходе экскурсии мы посетим места, где когда-то жили алхимики. Вы сможете заглянуть в дом одного из них и узнать удивительную историю о том, как в Праге при императоре Рудольфе II пытались создать золото. Это не просто рассказ — это возможность прикоснуться к историческим событиям, которые оставили след в культуре города.
Орден Мальтийских Рыцарей
Мы расскажем вам о легендарном ордене мальтийских рыцарей и покажем, где в Праге находится их монастырь. Это место, пропитанное историей и духом рыцарства, не оставит вас равнодушными.
Улицы Старого Города
Прогуливаясь по улочкам Старого города, вы узнаете об ордене тамплиеров и местах, где они жили. Каждая улица, каждый дом здесь хранят свои тайны и истории, которые ждут, чтобы их рассказали.
Приведения и Легенды
Конечно, не обойдется и без встреч с привидениями! Вы услышите леденящие душу истории, которые передаются из поколения в поколение. Эти легенды добавят мистики и интриги в вашу экскурсию.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя уникальные аспекты Праги, которые сделают вашу поездку незабываемой!
Ежедневно в 11.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Пражского Града
- Мала Страна
- Кампа
- Карлов мост
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед, кофе, пиво и вино