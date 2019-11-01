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Моравский Крас и замок Леднице

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы.

Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых красивых 🤩 комплексов карстовых пещер — Моравский Крас.

Также Вас ожидает посещение замка Перштейн, прозванного «Мраморный» — фамильного гнезда моравско-чешского аристократического рода Перштейнов.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • Подземная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €50 за человека

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Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице

Что вы увидите

  • Заповедник Моравский Крас
  • Подземная река Пунква
  • Пропасть Мацоха
  • замок Леднице
  • Пещера Пункевни
Поездка начинается рано утром, в 6:45 наш представитель будет ждать Вас на нашем обычном месте отправления, у памятника Святому Вацлаву, напротив здания Народного Музея.
Первая остановка — Моравский Крас
Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы. Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых красивых 🤩 комплексов карстовых пещер. Моравский Крас — огромная известняковая полоса длинной 25 км и шириной 2-6 км, которая представляет собой глубокие каньоны, широкие живописные долины, подземные реки, ручьи и фантастически красивые пещеры. По подсчетам ученых в Моравском Красе насчитывается более тысячи пещер, во многих сохранились следы древних жителей, таких как наскальные рисунки и даже поселение неандертальцев. Вы посетите сказочно красивую пещеру Пунква, названную так по названию крупнейшей подземной реки Моравского Краса. Большую часть своего пути река Пунква протекает под землей и выходит на «поверхность» на дне 138-метровой пропасти «Мацоха». На дне этой пропасти заканчивается пешеходная часть Вашей прогулки по волшебным лабиринтам сталактитов и сталагмитов, через потрясающей красоты гроты с многочисленными озерцами.
Далее Ваше путешествие станет еще интереснее, поскольку вас ждёт плавание по реке Пунква, которая, благодаря причудливому сочетанию содержащихся в ней минералов, получила загадочный бирюзово-голубоватый цвет воды. По волнам реки Вы плавно окажетесь на поверхности. После чего, у Вас будет возможность подняться на вершину горы ⛰️ и посмотреть сверху на впечатляющую пропасть «Мацоха», из которой Вы только что выбрались. Не забудьте взять с собой теплые вещи, чтобы влажный холод пещер, не смог помешать Вам получить настоящее удовольствие от поистине завораживающей прогулки под землей. ВНИМАНИЕ!!! Температура воздуха в пещере круглогодично около +8
Замок Леднице
Замок Леднице — дворец рода Лихтенштейнов, расположен на юге Моравии в 50 км от г. Брно, практически на границе с Австрией и Словакией. Вместе с соседним дворцом Валтице был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как культурный комплекс Леднице - Валтице — это самый крупный замковый комплекс в Европе.
Во время поездки Вы узнаете о богатой истории 📖 Моравии и об истории замка Леднице, о его хозяевах. Лехтинштейнам замок 🏰 принадлежал с XIV века до 1945 г. Замок несколько раз в течении веков перестаивался. То, что вы увидите сегодня — это XVIII век.
Кроме того
На осмотр всех достопримечательностей 🏛️ уйдет целый день. Увидеть самые интересное Вам поможет во время экскурсии 🧭 по замку экскурсовод. А затем можно прогуляться 👣 по чудесному парку, посетить музей 🖼 кукол, зайти в винный погребок и попробовать замковое вино 🍷, можно покататься на лошадях или велосипеде 🚲, а по реке Дыйе на речном трамвайчике и еще, еще, еще.... Приезжайте, не пожалеете.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Встреча с гидом в 6:45 в назначенном месте. Отправление в 7:00;
  • Размещение в комфортабельном автобусе;
  • По дороге предусмотрена санитарная остановка;
  • с 01/11/2019 по 31/03/2020 не проводится
  • Экскурсия проводится с радионаушниками.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Радионаушники.
Что не входит
  • Входной билет в пещеры
  • Питание, напитки
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь, Прага
Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице
Моравский Крас и замок Леднице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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