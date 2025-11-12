Приглашаю вас познакомиться с красивой и загадочной Прагой. Мы пройдём по её главным локациям, увидим самую большую в мире резиденцию президента и знаменитые куранты. Я расскажу не только про историю города. Но и про чешские корни льва Бонифация, прототип сказки «12 месяцев» и местные обычаи. Например, почему женщинам в Чехии нужно быть осторожными накануне Пасхи.

Описание экскурсии

Пражский Град. Вы узнаете о возникновении района и многовековом строительстве собора святого Вита, а также о распространении христианства в Чехии.

Старый город. Мы попадём сюда через Карлов мост. По дороге обсудим магическую дату создания моста и легенды, связанные с его возникновением. И конечно же, правильным способом загадаем желание у скульптуры одного из самых почитаемых святых не только Чехии, но и Европы.

Главная площадь Старого города. Поговорим о жизни людей в Средние века, их традициях, свадьбах, казнях и оживлённой торговле в Чехии.

Пражские куранты, или Орлой. Закончим экскурсию в самом сердце Старого города. История курантов овеяна магией и полна жутких событий, которые в Средние века были обычным делом.

На экскурсии я расскажу:

где проживал знаменитый лев Бонифаций

почему сказка «12 месяцев» не такая уж и трагичная

почему в Чехии дважды чуть не была развязана «винная война» и чем это закончилось для Европы

и много другого увлекательного и неожиданного

Организационные детали