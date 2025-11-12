Приглашаю вас познакомиться с красивой и загадочной Прагой.
Мы пройдём по её главным локациям, увидим самую большую в мире резиденцию президента и знаменитые куранты. Я расскажу не только про историю города. Но и про чешские корни льва Бонифация, прототип сказки «12 месяцев» и местные обычаи. Например, почему женщинам в Чехии нужно быть осторожными накануне Пасхи.
Мы пройдём по её главным локациям, увидим самую большую в мире резиденцию президента и знаменитые куранты. Я расскажу не только про историю города. Но и про чешские корни льва Бонифация, прототип сказки «12 месяцев» и местные обычаи. Например, почему женщинам в Чехии нужно быть осторожными накануне Пасхи.
Описание экскурсии
Пражский Град. Вы узнаете о возникновении района и многовековом строительстве собора святого Вита, а также о распространении христианства в Чехии.
Старый город. Мы попадём сюда через Карлов мост. По дороге обсудим магическую дату создания моста и легенды, связанные с его возникновением. И конечно же, правильным способом загадаем желание у скульптуры одного из самых почитаемых святых не только Чехии, но и Европы.
Главная площадь Старого города. Поговорим о жизни людей в Средние века, их традициях, свадьбах, казнях и оживлённой торговле в Чехии.
Пражские куранты, или Орлой. Закончим экскурсию в самом сердце Старого города. История курантов овеяна магией и полна жутких событий, которые в Средние века были обычным делом.
На экскурсии я расскажу:
- где проживал знаменитый лев Бонифаций
- почему сказка «12 месяцев» не такая уж и трагичная
- почему в Чехии дважды чуть не была развязана «винная война» и чем это закончилось для Европы
- и много другого увлекательного и неожиданного
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Пражский Град — 450 крон за взрослого, 300 крон за ребёнка, 950 крон за семью из 2 взрослых и до 5 детей
- Могу провести индивидуальную экскурсию для группы до 8 чел. Подробности обсудим в переписке
в понедельник и среду в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Пражского Града
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 08:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Праге
Мои экскурсии строятся по принципу: интересно, информативно, но небанально. Я стараюсь не только излагать факты, но и разбавлять их интересными историями, шутками и легендами. Более 10 лет работаю гидом и более 5 лет преподаю в международной школе гидов. Такой опыт даёт мне полагать, что мои авторские экскурсии интересны и любопытны как взрослым, так и детям.Задать вопрос
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Погрузитесь в атмосферу Праги с индивидуальным трансфером и экскурсией. Узнайте город за несколько часов и насладитесь чешской кухней и пивом
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Праге с бокалом вина: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старой Праги, наслаждаясь бокалом чешского вина и узнавая удивительные истории о средневековых алхимиках и рыцарях
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
€110 за всё до 4 чел.