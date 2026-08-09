Надежда проводит ещё 12 экскурсий

История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Я предлагаю познавательную поездку на пивоваренный завод в город Плезнь, где почти 200 лет назад начали варить самое известное пиво в мире Пилзнер Уркуэлл.
Описание экскурсии
5 октября 1842 года впервые увидело свет пиво Пилзнер Уркуэлл — самое лучшее пиво в мире, именно так его презентуют в пивном баре на Монмартре. Сам город Плзень, в 2015 году объявлен культурным центром Европы.
Программа
В пути я расскажу вам историю завода, о городе Плзень и, конечно, о пиве: я успешно закончила курсы пивных сомелье при Мюнхенском институте пива и многое знаю об этом напитке.
Путь до Плзени займет около часа, каждый день в 12.00 на пивоваре проводится экскурсия на русском языке. Продолжительность — 50 минут. Вы увидите не только сам процесс варки пива, но и получите возможность в музее рассмотреть в микроскоп пивные дрожжи — те самые, которые и делают пиво пивом. Пройдетесь по пивным подвалам, где вас ждет дегустация уникального пива, которое можно попробовать только там, глубоко под землей, прямо из дубовой бочки.
После экскурсии, по вашему желанию, можно пообедать в фирменном ресторане «На спилце» — отменный выбор национальных чешских блюд, и широкий ассортимент плзеньского пива, включая отменный «Мастер».
На пивоваре, в магазине, можно купить все местные сорта пива, пивные кружки с логотипом пивовара, и многочисленные аксессуары и сувениры.
Организационные детали
Экскурсия по пивовару и обед оплачиваются отдельно
Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рецепция отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз читать дальшеуменьшить
и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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