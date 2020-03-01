Надежда проводит ещё 12 экскурсий

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История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах

Надежда
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Надежда – ваш гид
Я предлагаю познавательную поездку на пивоваренный завод в город Плезнь, где почти 200 лет назад начали варить самое известное пиво в мире Пилзнер Уркуэлл.
€300
270 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча рецепция отеля
Забронировать экскурсию
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива

5 октября 1842 года впервые увидело свет пиво Пилзнер Уркуэлл — самое лучшее пиво в мире, именно так его презентуют в пивном баре на Монмартре. Сам город Плзень, в 2015 году объявлен культурным центром Европы.

Программа

В пути я расскажу вам историю завода, о городе Плзень и, конечно, о пиве: я успешно закончила курсы пивных сомелье при Мюнхенском институте пива и многое знаю об этом напитке.

Путь до Плзени займет около часа, каждый день в 12.00 на пивоваре проводится экскурсия на русском языке. Продолжительность — 50 минут. Вы увидите не только сам процесс варки пива, но и получите возможность в музее рассмотреть в микроскоп пивные дрожжи — те самые, которые и делают пиво пивом. Пройдетесь по пивным подвалам, где вас ждет дегустация уникального пива, которое можно попробовать только там, глубоко под землей, прямо из дубовой бочки.

После экскурсии, по вашему желанию, можно пообедать в фирменном ресторане «На спилце» — отменный выбор национальных чешских блюд, и широкий ассортимент плзеньского пива, включая отменный «Мастер».

На пивоваре, в магазине, можно купить все местные сорта пива, пивные кружки с логотипом пивовара, и многочисленные аксессуары и сувениры.

Организационные детали

  • Экскурсия по пивовару и обед оплачиваются отдельно
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рецепция отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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Надежда проводит ещё 12 экскурсий

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