2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Четыре Королевских города слились в один, создавая уникальную атмосферу Средневековья.
Экскурсия предлагает знакомство с монументальной архитектурой Градчан и историческим наследием Малой Страны. Страговский монастырь, Лоретанская площадь, Чернинский дворец, Пражский Град и читать дальшеуменьшить
собор св. Вита - все это в программе.
Затем вас ждет романтичная прогулка по левому берегу Влтавы, мимо барочных зданий и готических башен, до Карлова моста. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов погрузит в историю и романтику старой Праги
Лучшее время для прогулки по Праге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и солнечная, что делает экскурсию особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть немного прохладнее. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием улиц. Зимой прогулка возможна, но холодная погода и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Страговский монастырь
Лоретанская площадь
Чернинский дворец
Монастырь капуцинов
Лорета
Дом св. Луки
Градчанская площадь
Пражский Град
Собор св. Вита
Карлов мост
Описание экскурсии
Благородные Градчаны
Прогулка охватит исторические объекты, о которых я последовательно расскажу. Начнем с одного из старейших монастырей Праги — Страговского. Когда-то он был укреплением, охранявшим подход к городу. Сейчас же это знаменитая историческая постройка в барочном стиле, которую основал святой Норберт. С тех времён осталась пивоварня, где вы сможете отведать хмельной напиток с одноименным названием.
Затем вы отправитесь к Лоретанской площади, чтобы рассмотреть Чернинский дворец — бывшую резиденцию аристократов, монастырь капуцинов и Лорету, изящный монастырский комплекс 17 века. Я покажу легендарный дом св. Луки и расскажу его тайны. Продолжим наш путь к главной площади — Градчанской — и поговорим о дворцах, которые принадлежали самым влиятельным и богатым дворянским родам.
Завершим осмотр аутентичной части города Пражским Градом, где жили все чешские правители. Вы войдете через главный вход, заглянете во дворы и посетите собор св. Вита — шедевр готической архитектуры. Узнаете о королевских дворцах, храмах и первом чешском женском монастыре, а также о том, почему и когда появилось выражение «Злата Прага».
Романтичная Малая Страна
После исторической части в Градчанах вас ждёт неспешная созерцательная прогулка по левому берегу Влтавы. Здесь сконцентрированы отреставрированные здания эпохи барокко, старые каменные постройки, готические башни, яркие фасады жилых домов — современных построек в Малой Стране не найти. Вы рассмотрите архитектуру этой части города и пройдётесь до смотровой площадки с видом на набережную. А потом по узким мощёным улочкам мимо разноцветных построек прямо к Карлову мосту — загадывать желание!
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная.
Дополнительных расходов нет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Страговский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 184 туристов
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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елена
Марина невероятна! очень интересно рассказывает! слышит и понимает нужды клиентов! позитивна, умна и обаятельна! обязательно обращусь к ней и в следующий раз!
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О
Олег
Прекрасная экскурсия с настоящим профессиональным гидом. Все было замечательно. Спасибо
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О
Оскар
Отличная экскурсия, Марина хороший рассказчик и дружелюбный человек. Большое спасибо
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