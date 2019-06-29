2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны

Погрузитесь в историю Праги, исследуя Градчаны и Малую Страну. Узнайте о старейших монастырях, дворцах и готических соборах на индивидуальной экскурсии
Четыре Королевских города слились в один, создавая уникальную атмосферу Средневековья.

Экскурсия предлагает знакомство с монументальной архитектурой Градчан и историческим наследием Малой Страны. Страговский монастырь, Лоретанская площадь, Чернинский дворец, Пражский Град и
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собор св. Вита - все это в программе.

Затем вас ждет романтичная прогулка по левому берегу Влтавы, мимо барочных зданий и готических башен, до Карлова моста. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов погрузит в историю и романтику старой Праги

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические объекты
  • 📜 Увлекательные рассказы
  • 🏙️ Величественная архитектура
  • 🍺 Дегустация пива
  • 🌉 Романтичные прогулки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для прогулки по Праге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и солнечная, что делает экскурсию особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть немного прохладнее. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием улиц. Зимой прогулка возможна, но холодная погода и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны

Что можно увидеть

  • Страговский монастырь
  • Лоретанская площадь
  • Чернинский дворец
  • Монастырь капуцинов
  • Лорета
  • Дом св. Луки
  • Градчанская площадь
  • Пражский Град
  • Собор св. Вита
  • Карлов мост

Описание экскурсии

Благородные Градчаны

Прогулка охватит исторические объекты, о которых я последовательно расскажу.
Начнем с одного из старейших монастырей Праги — Страговского. Когда-то он был укреплением, охранявшим подход к городу. Сейчас же это знаменитая историческая постройка в барочном стиле, которую основал святой Норберт. С тех времён осталась пивоварня, где вы сможете отведать хмельной напиток с одноименным названием.

Затем вы отправитесь к Лоретанской площади, чтобы рассмотреть Чернинский дворец — бывшую резиденцию аристократов, монастырь капуцинов и Лорету, изящный монастырский комплекс 17 века. Я покажу легендарный дом св. Луки и расскажу его тайны.
Продолжим наш путь к главной площади — Градчанской — и поговорим о дворцах, которые принадлежали самым влиятельным и богатым дворянским родам.

Завершим осмотр аутентичной части города Пражским Градом, где жили все чешские правители. Вы войдете через главный вход, заглянете во дворы и посетите собор св. Вита — шедевр готической архитектуры. Узнаете о королевских дворцах, храмах и первом чешском женском монастыре, а также о том, почему и когда появилось выражение «Злата Прага».

Романтичная Малая Страна

После исторической части в Градчанах вас ждёт неспешная созерцательная прогулка по левому берегу Влтавы. Здесь сконцентрированы отреставрированные здания эпохи барокко, старые каменные постройки, готические башни, яркие фасады жилых домов — современных построек в Малой Стране не найти. Вы рассмотрите архитектуру этой части города и пройдётесь до смотровой площадки с видом на набережную. А потом по узким мощёным улочкам мимо разноцветных построек прямо к Карлову мосту — загадывать желание!

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная.
  • Дополнительных расходов нет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Страговский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 184 туристов
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
елена
Марина невероятна! очень интересно рассказывает! слышит и понимает нужды клиентов! позитивна, умна и обаятельна! обязательно обращусь к ней и в следующий раз!
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О
Прекрасная экскурсия с настоящим профессиональным гидом. Все было замечательно. Спасибо
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О
Отличная экскурсия, Марина хороший рассказчик и дружелюбный человек. Большое спасибо
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