2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны

Исследовать город барокко, дворцов и легендарного каменного моста

Марина
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Марина – ваш гид
Давным-давно четыре Королевских города объединились в один, куда со всего мира съезжаются путешественники за таинственным духом Средневековья.

Я познакомлю вас с монументальной архитектурой и расскажу о прошлом двух частей одной великолепной Праги!
€130
111 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Страговский монастырь
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны

Что вас ожидает

Благородные Градчаны
Прогулка охватит исторические объекты, о которых я последовательно расскажу.
Начнем с одного из старейших монастырей Праги — Страговского. Когда-то он был укреплением, охранявшим подход к городу. Сейчас же это знаменитая историческая постройка в барочном стиле, которую основал святой Норберт. С тех времён осталась пивоварня, где вы сможете отведать хмельной напиток с одноименным названием.

Затем вы отправитесь к Лоретанской площади, чтобы рассмотреть Чернинский дворец — бывшую резиденцию аристократов, монастырь капуцинов и Лорету, изящный монастырский комплекс 17 века. Я покажу легендарный дом св. Луки и расскажу его тайны.
Продолжим наш путь к главной площади — Градчанской — и поговорим о дворцах, которые принадлежали самым влиятельным и богатым дворянским родам.

Завершим осмотр аутентичной части города Пражским Градом, где жили все чешские правители. Вы войдете через главный вход, заглянете во дворы и посетите собор св. Вита — шедевр готической архитектуры. Узнаете о королевских дворцах, храмах и первом чешском женском монастыре, а также о том, почему и когда появилось выражение «Злата Прага».

Романтичная Малая Страна
После исторической части в Градчанах вас ждёт неспешная созерцательная прогулка по левому берегу Влтавы. Здесь сконцентрированы отреставрированные здания эпохи барокко, старые каменные постройки, готические башни, яркие фасады жилых домов — современных построек в Малой Стране не найти. Вы рассмотрите архитектуру этой части города и пройдётесь до смотровой площадки с видом на набережную. А потом по узким мощёным улочкам мимо разноцветных построек прямо к Карлову мосту — загадывать желание!

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная.
  • Дополнительных расходов нет.
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны
Прага: блеск Градчан и нищета Малой Страны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Страговский монастырь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Как сказал журналист Петр Вайль: «Если бы каким-нибудь марсианам надо было дать представление о Европе, показав единственный город, то для этой роли лучше других подошла бы Прага». И я полностью с ним согласна. Так давайте вместе совершим эти увлекательные путешествия по городу. И вы полюбите Прагу так же, как люблю её я.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 августа 2019
Отличная экскурсия, Марина хороший рассказчик и дружелюбный человек. Большое спасибо
30 июня 2019
Марина невероятна! очень интересно рассказывает! слышит и понимает нужды клиентов! позитивна, умна и обаятельна! обязательно обращусь к ней и в следующий раз!

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