2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для прогулки по Праге - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и солнечная, что делает экскурсию особенно приятной. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть немного прохладнее. В эти месяцы меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием улиц. Зимой прогулка возможна, но холодная погода и короткий световой день могут ограничить впечатления.

Четыре Королевских города слились в один, создавая уникальную атмосферу Средневековья.Экскурсия предлагает знакомство с монументальной архитектурой Градчан и историческим наследием Малой Страны. Страговский монастырь, Лоретанская площадь, Чернинский дворец, Пражский Град и

собор св. Вита - все это в программе. Затем вас ждет романтичная прогулка по левому берегу Влтавы, мимо барочных зданий и готических башен, до Карлова моста. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов погрузит в историю и романтику старой Праги

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Благородные Градчаны

Прогулка охватит исторические объекты, о которых я последовательно расскажу.

Начнем с одного из старейших монастырей Праги — Страговского. Когда-то он был укреплением, охранявшим подход к городу. Сейчас же это знаменитая историческая постройка в барочном стиле, которую основал святой Норберт. С тех времён осталась пивоварня, где вы сможете отведать хмельной напиток с одноименным названием.

Затем вы отправитесь к Лоретанской площади, чтобы рассмотреть Чернинский дворец — бывшую резиденцию аристократов, монастырь капуцинов и Лорету, изящный монастырский комплекс 17 века. Я покажу легендарный дом св. Луки и расскажу его тайны.

Продолжим наш путь к главной площади — Градчанской — и поговорим о дворцах, которые принадлежали самым влиятельным и богатым дворянским родам.

Завершим осмотр аутентичной части города Пражским Градом, где жили все чешские правители. Вы войдете через главный вход, заглянете во дворы и посетите собор св. Вита — шедевр готической архитектуры. Узнаете о королевских дворцах, храмах и первом чешском женском монастыре, а также о том, почему и когда появилось выражение «Злата Прага».

Романтичная Малая Страна

После исторической части в Градчанах вас ждёт неспешная созерцательная прогулка по левому берегу Влтавы. Здесь сконцентрированы отреставрированные здания эпохи барокко, старые каменные постройки, готические башни, яркие фасады жилых домов — современных построек в Малой Стране не найти. Вы рассмотрите архитектуру этой части города и пройдётесь до смотровой площадки с видом на набережную. А потом по узким мощёным улочкам мимо разноцветных построек прямо к Карлову мосту — загадывать желание!

Организационные детали