Личное свидание с Прагой

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
«Прагу смотрят ногами,» — так говорят местные жители, и мы с ними всецело согласны! Приглашаем вас прогуляться по ключевым районам чешской столицы: от Староместской площади до Пражского Града.

Выбирайте один из 2 маршрутов, а наш гид наполнит прогулку живыми историями, легендами и деталями, которые помогут сложить цельное представление о Праге — городе, который мы любим всей душой.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: визитные карточки Праги

Эта экскурсия позволит нам охватить всё, что приходит на ум, когда речь заходит о Праге. Мы прогуляемся по узким средневековым улочкам центра, затронем важнейшие события из истории города от 12 до конца 20 века, вспомним легенды Праги и увидим символы разных эпох. В маршрут войдут:

  • Карлов мост
  • Старый город
  • Староместская площадь
  • Башенные часы Орлой
  • Театр Моцарта
  • Вацлавская площадь
  • Новый город
  • Стена Джона Леннона
  • и многое другое!

Синий маршрут: Пражский Град и город с высоты

Этот маршрут по левому берегу Влтавы более однороден в архитектурно-историческом плане. Вы окажетесь на тихих улочках Нового Света и района Градчаны с красивыми фасадами, брусчаткой и фонарями, которые не переполнены туристами, и погрузитесь в 13-15 века истории Праги. А еще вас ждут потрясающие панорамы города с высоты: на нашем пути несколько впечатляющих смотровых! Также в программе:

  • Страговский монастырь
  • Новый Свет
  • Градчаны
  • Собор Святого Вита
  • Пражский град
  • Злата улочка, на которой жили алхимики
  • и другие интересные места.

А после экскурсии мы с удовольствием поделимся рекомендациями, где попробовать лучшее чешское пиво и блюда местной кухни, что еще посмотреть в Праге самостоятельно и какие места в Чехии стоит посетить.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • И конечно, всем, кто впервые в Праге.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному из двух маршрутов. Карту маршрутов можно посмотреть в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Дети до 8 лет участвуют бесплатно
  • Экскурсия проводится без наушников

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Малостранской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 87913 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
