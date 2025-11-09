Чтобы вы исследовали все главные места, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: визитные карточки Праги
Эта экскурсия позволит нам охватить всё, что приходит на ум, когда речь заходит о Праге. Мы прогуляемся по узким средневековым улочкам центра, затронем важнейшие события из истории города от 12 до конца 20 века, вспомним легенды Праги и увидим символы разных эпох. В маршрут войдут:
Карлов мост
Старый город
Староместская площадь
Башенные часы Орлой
Театр Моцарта
Вацлавская площадь
Новый город
Стена Джона Леннона
и многое другое!
Синий маршрут: Пражский Град и город с высоты
Этот маршрут по левому берегу Влтавы более однороден в архитектурно-историческом плане. Вы окажетесь на тихих улочках Нового Света и района Градчаны с красивыми фасадами, брусчаткой и фонарями, которые не переполнены туристами, и погрузитесь в 13-15 века истории Праги. А еще вас ждут потрясающие панорамы города с высоты: на нашем пути несколько впечатляющих смотровых! Также в программе:
Страговский монастырь
Новый Свет
Градчаны
Собор Святого Вита
Пражский град
Злата улочка, на которой жили алхимики
и другие интересные места.
А после экскурсии мы с удовольствием поделимся рекомендациями, где попробовать лучшее чешское пиво и блюда местной кухни, что еще посмотреть в Праге самостоятельно и какие места в Чехии стоит посетить.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
И конечно, всем, кто впервые в Праге.
Организационные детали
Экскурсия проходит по одному из двух маршрутов. Карту маршрутов можно посмотреть в разделе «Фото»
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
