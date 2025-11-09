«Прагу смотрят ногами,» — так говорят местные жители, и мы с ними всецело согласны! Приглашаем вас прогуляться по ключевым районам чешской столицы: от Староместской площади до Пражского Града. Выбирайте один из 2 маршрутов, а наш гид наполнит прогулку живыми историями, легендами и деталями, которые помогут сложить цельное представление о Праге — городе, который мы любим всей душой.

за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: визитные карточки Праги

Эта экскурсия позволит нам охватить всё, что приходит на ум, когда речь заходит о Праге. Мы прогуляемся по узким средневековым улочкам центра, затронем важнейшие события из истории города от 12 до конца 20 века, вспомним легенды Праги и увидим символы разных эпох. В маршрут войдут:

Карлов мост

Старый город

Староместская площадь

Башенные часы Орлой

Театр Моцарта

Вацлавская площадь

Новый город

Стена Джона Леннона

и многое другое!

Синий маршрут: Пражский Град и город с высоты

Этот маршрут по левому берегу Влтавы более однороден в архитектурно-историческом плане. Вы окажетесь на тихих улочках Нового Света и района Градчаны с красивыми фасадами, брусчаткой и фонарями, которые не переполнены туристами, и погрузитесь в 13-15 века истории Праги. А еще вас ждут потрясающие панорамы города с высоты: на нашем пути несколько впечатляющих смотровых! Также в программе:

Страговский монастырь

Новый Свет

Градчаны

Собор Святого Вита

Пражский град

Злата улочка, на которой жили алхимики

и другие интересные места.

А после экскурсии мы с удовольствием поделимся рекомендациями, где попробовать лучшее чешское пиво и блюда местной кухни, что еще посмотреть в Праге самостоятельно и какие места в Чехии стоит посетить.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

И конечно, всем, кто впервые в Праге.

Организационные детали