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Описание экскурсии

Магические места Чехии

Чехия — это страна, полная волшебства и тайн. Одним из самых захватывающих мест является Чешский Крумлов, который стал центром европейской алхимии и магии. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу средневековья и узнать множество интересных историй.

Замок Звиков

Мы начнем наше путешествие с посещения средневекового королевского замка Звиков, который скрыт среди лесов на высокой скале. Этот замок полон загадок и тайн. Вы увидите таинственные символы на стенах древней башни и услышите увлекательные истории о приведениях и чертенке, который часто появляется в этих местах.

Сказочный замок Глубока

Следующим пунктом нашего маршрута станет сказочный замок Глубока, расположенный над Влтавой. Здесь вас ждут великолепные интерьеры, которые перенесут вас в другую эпоху и позволят ощутить атмосферу королевской жизни.

Чешский Крумлов и его тайны

В Чешском Крумлове мы погрузимся в мир алхимии. Я расскажу вам истории об алхимиках, которые когда-то жили в этом замке. Вы сможете увидеть алхимические символы на стенах домов и знаки тайного общества розенкрейцеров.

Легенды о привидениях

Не обойдется и без рассказов о привидениях, в частности, о легендарной Белой даме. Узнайте о ее трагической судьбе, которая осталась в народной памяти, и о том, кто она была на самом деле.

Священная геометрия и genius loci

Мы также поговорим о "священной геометрии" и постараемся почувствовать genius loci — таинственную душу этого города, которая пронизывает его историю и атмосферу.

Дегустация местного пива

И, конечно, в нашу программу входит дегустация пива на местной пивоварне. Это отличный способ завершить день, наслаждаясь вкусом традиционного чешского пива в компании новых друзей.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному магии и загадок!