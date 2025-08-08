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Чески-Крумлов и замки Южной Чехии

Экскурсия в Чешский Крумлов и знаменитые замки Южной Чехии: Звиков и Глубока-над-Влтавой.
Чески-Крумлов и замки Южной Чехии
Чески-Крумлов и замки Южной Чехии
Ближайшие даты:
6
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии

Магические места Чехии

Чехия — это страна, полная волшебства и тайн. Одним из самых захватывающих мест является Чешский Крумлов, который стал центром европейской алхимии и магии. Здесь вы сможете окунуться в атмосферу средневековья и узнать множество интересных историй.

Замок Звиков

Мы начнем наше путешествие с посещения средневекового королевского замка Звиков, который скрыт среди лесов на высокой скале. Этот замок полон загадок и тайн. Вы увидите таинственные символы на стенах древней башни и услышите увлекательные истории о приведениях и чертенке, который часто появляется в этих местах.

Сказочный замок Глубока

Следующим пунктом нашего маршрута станет сказочный замок Глубока, расположенный над Влтавой. Здесь вас ждут великолепные интерьеры, которые перенесут вас в другую эпоху и позволят ощутить атмосферу королевской жизни.

Чешский Крумлов и его тайны

В Чешском Крумлове мы погрузимся в мир алхимии. Я расскажу вам истории об алхимиках, которые когда-то жили в этом замке. Вы сможете увидеть алхимические символы на стенах домов и знаки тайного общества розенкрейцеров.

Легенды о привидениях

Не обойдется и без рассказов о привидениях, в частности, о легендарной Белой даме. Узнайте о ее трагической судьбе, которая осталась в народной памяти, и о том, кто она была на самом деле.

Священная геометрия и genius loci

Мы также поговорим о "священной геометрии" и постараемся почувствовать genius loci — таинственную душу этого города, которая пронизывает его историю и атмосферу.

Дегустация местного пива

И, конечно, в нашу программу входит дегустация пива на местной пивоварне. Это отличный способ завершить день, наслаждаясь вкусом традиционного чешского пива в компании новых друзей.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному магии и загадок!

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Звиков
  • Глубока-над-Влтавой
  • Чешский Крумлов
Что включено
  • Услуги гида, транспорт
  • Кофе
Что не входит в цену
  • Обед и пиво
Место начала и завершения?
Прага, Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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