Эта индивидуальная экскурсия проведет вас через сердце старинной Праги. Посетите храм Святого Йозефа, прогуляйтесь по Вацлавской площади и Карлову мосту. Узнайте о чешских королях, алхимиках и философском камне. Завершите путешествие у стены Джона Леннона, оставив свое послание. Каждое место раскрывает уникальные тайны и дарит новые знания о культуре и истории города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🕰️ Увлекательные истории и легенды
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🗺️ Посещение знаковых мест Праги
- 🎨 Оставьте послание на стене Джона Леннона
Что можно увидеть
- Храм Святого Йозефа
- Пороховая башня
- Вацлавская площадь
- Староместская площадь
- Церковь Девы Марии перед Тыном
- Церковь Святого Николая
- Карлов мост
- Остров Кампа
- Стена Джона Леннона
Описание экскурсии
- Мы посетим храм Святого Йозефа с фигурой апостола Фаддея — место силы с особой энергетикой
- Увидим Пороховую башню и прогуляемся по Вацлавской площади
- Выйдем на Староместскую площадь к знаменитым астрономическим часам
- Зайдём в церковь Девы Марии перед Тыном и в церковь Святого Николая
- Пройдём по Карлову мосту — старейшему символу могущества
- Сделаем фото на острове Кампа и поговорим о чешской кухне
- Завершим прогулку у стены Джона Леннона, где можно оставить своё послание
Вы услышите увлекательные истории:
- о чешских королях и их загадочных судьбах
- легендах, которые веками передавались в народе
- алхимиках и создании философского камня, который дарует бессмертие
- тайнах Карлова моста
- влиянии Габсбургов на страну и стремлении чехов к свободе
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию на автомобиле — подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Паладиум»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Праге
Я живу в Праге с 2009 года и знаю об этом городе всё. Люблю его всей душой.
