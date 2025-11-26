Мои заказы

Тайны средневековой Праги

Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где оживают легенды и истории. Прогулка по знаковым местам оставит незабываемые впечатления
Эта индивидуальная экскурсия проведет вас через сердце старинной Праги. Посетите храм Святого Йозефа, прогуляйтесь по Вацлавской площади и Карлову мосту. Узнайте о чешских королях, алхимиках и философском камне. Завершите путешествие у стены Джона Леннона, оставив свое послание. Каждое место раскрывает уникальные тайны и дарит новые знания о культуре и истории города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
  • 🕰️ Увлекательные истории и легенды
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🗺️ Посещение знаковых мест Праги
  • 🎨 Оставьте послание на стене Джона Леннона
Тайны средневековой Праги© Юлия
Тайны средневековой Праги© Юлия
Тайны средневековой Праги© Юлия

Что можно увидеть

  • Храм Святого Йозефа
  • Пороховая башня
  • Вацлавская площадь
  • Староместская площадь
  • Церковь Девы Марии перед Тыном
  • Церковь Святого Николая
  • Карлов мост
  • Остров Кампа
  • Стена Джона Леннона

Описание экскурсии

  • Мы посетим храм Святого Йозефа с фигурой апостола Фаддея — место силы с особой энергетикой
  • Увидим Пороховую башню и прогуляемся по Вацлавской площади
  • Выйдем на Староместскую площадь к знаменитым астрономическим часам
  • Зайдём в церковь Девы Марии перед Тыном и в церковь Святого Николая
  • Пройдём по Карлову мосту — старейшему символу могущества
  • Сделаем фото на острове Кампа и поговорим о чешской кухне
  • Завершим прогулку у стены Джона Леннона, где можно оставить своё послание

Вы услышите увлекательные истории:

  • о чешских королях и их загадочных судьбах
  • легендах, которые веками передавались в народе
  • алхимиках и создании философского камня, который дарует бессмертие
  • тайнах Карлова моста
  • влиянии Габсбургов на страну и стремлении чехов к свободе

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию на автомобиле — подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Паладиум»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Праге
Я живу в Праге с 2009 года и знаю об этом городе всё. Люблю его всей душой. Благодаря своему опыту я вижу Прагу не только глазами местного жителя, но и
читать дальше

как настоящий инсайдер, знакомый с её тайными уголками и особенностями города и окрестностей. У меня есть автомобиль, на котором я могу показать вам каждый уголок Чехии, включая уникальные места. В туризме я работаю более 15 лет, и на меня можно положиться как на надёжного организатора увлекательных и продуманных путешествий. За это время я организовала поездки для более чем 2000 довольных клиентов, которые высоко оценили качество сервиса и разнообразие предложений.

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Мистическая Прага
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
Завтра в 19:00
27 ноя в 19:00
€227 за всё до 6 чел.
Вышеград и Пражский Град: тайны и легенды вечерней Праги
На машине
2.5 часа
266 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Праге
Вечерняя Прага открывает свои тайны на экскурсии по Вышеграду и Пражскому Граду. Погрузитесь в атмосферу города, свободного от туристов, и узнайте его легенды
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
2 дек в 19:00
4 дек в 19:00
€19 за человека
Ваш идеальный день в Праге
Пешая
4 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ваш идеальный день в Праге
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Завтра в 16:00
27 ноя в 16:00
€130 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге