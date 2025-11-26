читать дальше

как настоящий инсайдер, знакомый с её тайными уголками и особенностями города и окрестностей. У меня есть автомобиль, на котором я могу показать вам каждый уголок Чехии, включая уникальные места. В туризме я работаю более 15 лет, и на меня можно положиться как на надёжного организатора увлекательных и продуманных путешествий. За это время я организовала поездки для более чем 2000 довольных клиентов, которые высоко оценили качество сервиса и разнообразие предложений.