Первая цель вояжа — Конепрусы, что неподалёку от чешской Вероны.

Местечко знаменито уникальными пещерами, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет.

В середине прошлого века, основательно повозившись с карстовыми недрами, пещероведы сделали их доступными для любознательных Туристов. Теперь все желающие имеют возможность погулять между сталагмитами и, задрав головы, поразглядывать сталактиты.

Прогулку по подземному царству местные экскурсоводы сопровождают интересными рассказами, ловко перемешивая фактологию с мистикой.

Переполнившись спелеологией, можно либо выпить прохладного пива, либо сразу же отправиться ко второй цели путешествия — к Святому Яну под Скалой.

Это местечко заполнено чертовщиной куда больше прежнего. Бесовщина тут лезет из всех щелей, словно опара из-под крышки. На правоверных особенно сильное впечатление производит дыра в скале, которую когда-то пробил башкой то ли Сатана, то ли его подручный Вельзевул.

Странное место на фоне дьявольски красивой природы…

Далее путь лежит к замку в стиле мультяшного фэнтези.

В Кршивоклате одинаково легко фантазируется и о Ланцелоте с Гиневрой, и о Тристане с Изольдой, и о Жанне д'Арк, на худой конец…

Прогулка по средневековым каменным мешкам быстро настраивает на волну алхимических опытов и инквизиции, а повествование местных гуру добавляет к общим ощущениям массу любопытных подробностей.

Замок взаправду мощен, брутален и красив!