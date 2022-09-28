Nervus rerum сегодняшнего путешествия - продолжение знакомства
Nervus rerum сегодняшнего путешествия — продолжение знакомства с Чехией и её культурой, с историей страны и с её жителями. Этому будут сопутствовать сочные пейзажи, занятный нарратив и великолепная гастрономия. Ровно в 9:00 я приеду к вашему пражскому отелю, и мы отправимся на юго-запад от Праги. P. S. Вкусной добросовестной еде и свежему пиву во всяких деревенских харчевнях будет уделяться столько внимания, сколько потребуется.
Что вас ожидает 🤩
- Конепрусские пещеры
- Замок Кршивоклат
- Св. Ян под скалой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Первая цель вояжа — Конепрусы, что неподалёку от чешской Вероны.
Местечко знаменито уникальными пещерами, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет.
В середине прошлого века, основательно повозившись с карстовыми недрами, пещероведы сделали их доступными для любознательных Туристов. Теперь все желающие имеют возможность погулять между сталагмитами и, задрав головы, поразглядывать сталактиты.
Прогулку по подземному царству местные экскурсоводы сопровождают интересными рассказами, ловко перемешивая фактологию с мистикой.
Переполнившись спелеологией, можно либо выпить прохладного пива, либо сразу же отправиться ко второй цели путешествия — к Святому Яну под Скалой.
Это местечко заполнено чертовщиной куда больше прежнего. Бесовщина тут лезет из всех щелей, словно опара из-под крышки. На правоверных особенно сильное впечатление производит дыра в скале, которую когда-то пробил башкой то ли Сатана, то ли его подручный Вельзевул.
Странное место на фоне дьявольски красивой природы…
Далее путь лежит к замку в стиле мультяшного фэнтези.
В Кршивоклате одинаково легко фантазируется и о Ланцелоте с Гиневрой, и о Тристане с Изольдой, и о Жанне д'Арк, на худой конец…
Прогулка по средневековым каменным мешкам быстро настраивает на волну алхимических опытов и инквизиции, а повествование местных гуру добавляет к общим ощущениям массу любопытных подробностей.
Замок взаправду мощен, брутален и красив!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Около вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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