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Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны

5
12 отзывов
Олег В.
Олег В. – Гид из Праги
Эта авторская экскурсия ⛳ создана, чтобы показать Прагу вне парадных площадей и древних достопримечательностей 🏛️.

Я покажу вам уникальный левобережный район Праги, второй по старшинству здесь.

Вы увидите дизайн-шопы, антикварные и букинистические лавки, которые наполнены непередаваемой атмосферой.

Мы посетим места из знаменитых голливудских фильмов таких как «Амадей», «Миссия невыполнима» и «Ван Хельсинг».

Здесь же находится стена Джона Леннона, балканский дворик – излюбленное место Эмира Кустурицы, любимый холм Марины Цветаевой и много другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €100 за экскурсию

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Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны

Что вы увидите

  • Алхимическое кафе
  • "Писающие мальчики" Давида Черны
  • Самая узкая улочка Праги
  • Канал Чертовка
  • Стена Джона Леннона
  • "Младенцы" Давида Черны
  • Музей современного искусства
  • Пражский фуникулер
  • Холм Петршин
  • Исторический зеркальный лабиринт
  • Петршинская смотровая башня
Из всех четырех исторических районов Праги, Мала Страна, пожалуй, самая недооцененная. Все первым делом бегут осматривать Старый город 🏙️, Карлов мост и Пражский град, оставляя колоритные малостранские парки 🌳, дворики и сады "на потом". Которое, как показывает практика, обычно не наступает.
"Большая малостранская прогулка" - это то самое погружение в самый аутентичный из пражских исторических городов, которое вы так давно хотели совершить, но все откладывали. Экскурсия ⛳ с киношным названием сама по себе очень киногенична - Мала Страна не обделена вниманием режиссеров, в том числе и голливудских. Самые известные фильмы 🎥, снимавшиеся здесь - "Амадей", "Миссия невыполнима" и "Ван Хельсинг". Во время экскурсии 🧭 мы вспомним места, где проходили съёмки, и обязательно организуем свои: мест и декораций, достойных этого, здесь с избытком.
Во время трехчасовой пешеходной экскурсии мы познакомимся с историей 📖 самых главных малостранских объектов, а также пройдемся тайными тропами второго по старшинству пражского поселения, основанного еще в 1257 году. Его нынешний имидж определяют в том числе и многочисленные объекты современного искусства, среди которых выделяются работы главного чешского арт-провокатора Давида Черны, умело эпатирующего публику своим оригинальным восприятием современных чешских реалий.
Мы обязательно заглянем с вами в местные дизайн-шопы, антикварные и букинистические лавки; покормим с рук павлинов, лебедей и нутрий; послушаем нетленные хиты Beatles в живом исполнении у стены Джона Леннона; заглянем одним глазком в балканский дворик, где частым гостем бывает Эмир Кустурица, и в музей 🖼 алхимии - где до сих пор витает дух искателей рецептов философского камня и эликсира бессмертия; мы поднимемся на фуникулере на любимый холм Марины Цветаевой, с которого открываются потрясающие виды на пражские черепичные крыши, а любители смотровых точек погорячее смогут взобраться на самый верх пражской Эйфелевой башни - для того чтобы своими глазами увидеть, насколько масштабно историческое ядро города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты на смотровую башню (150 крон) и проезд на фуникулере (24 кроны)
Начало
🚩 Станция метро Malostranska, у Metrocafe (Klárov 1)
Место завершения
🏁 Станция метро Malostranska
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны
Сады, дворики и арт-объекты Малой Страны

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег В.
Олег В.
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12 отзывов оставили туристы

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