Из всех четырех исторических районов Праги, Мала Страна, пожалуй, самая недооцененная. Все первым делом бегут осматривать Старый город 🏙️, Карлов мост и Пражский град, оставляя колоритные малостранские парки 🌳, дворики и сады "на потом". Которое, как показывает практика, обычно не наступает.

"Большая малостранская прогулка" - это то самое погружение в самый аутентичный из пражских исторических городов, которое вы так давно хотели совершить, но все откладывали. Экскурсия ⛳ с киношным названием сама по себе очень киногенична - Мала Страна не обделена вниманием режиссеров, в том числе и голливудских. Самые известные фильмы 🎥, снимавшиеся здесь - "Амадей", "Миссия невыполнима" и "Ван Хельсинг". Во время экскурсии 🧭 мы вспомним места, где проходили съёмки, и обязательно организуем свои: мест и декораций, достойных этого, здесь с избытком.

Во время трехчасовой пешеходной экскурсии мы познакомимся с историей 📖 самых главных малостранских объектов, а также пройдемся тайными тропами второго по старшинству пражского поселения, основанного еще в 1257 году. Его нынешний имидж определяют в том числе и многочисленные объекты современного искусства, среди которых выделяются работы главного чешского арт-провокатора Давида Черны, умело эпатирующего публику своим оригинальным восприятием современных чешских реалий.

Мы обязательно заглянем с вами в местные дизайн-шопы, антикварные и букинистические лавки; покормим с рук павлинов, лебедей и нутрий; послушаем нетленные хиты Beatles в живом исполнении у стены Джона Леннона; заглянем одним глазком в балканский дворик, где частым гостем бывает Эмир Кустурица, и в музей 🖼 алхимии - где до сих пор витает дух искателей рецептов философского камня и эликсира бессмертия; мы поднимемся на фуникулере на любимый холм Марины Цветаевой, с которого открываются потрясающие виды на пражские черепичные крыши, а любители смотровых точек погорячее смогут взобраться на самый верх пражской Эйфелевой башни - для того чтобы своими глазами увидеть, насколько масштабно историческое ядро города.