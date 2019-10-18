Тематическая экскурсия по закоулкам Малой страны - одного из самых атмосферных районов исторического центра Праги, богатого барочными дворцами и костелами, в тени которых скрыто много всего интересного: от антикварных магазинов
Описание экскурсии
Что вас ожидает: В формате двухчасовой прогулки нас ждет знакомство с самыми интересными арт-пространствами и арт-объектами района Мала-страна, одного из четырех исторических районов Праги, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мала Страна известна прежде всего тем, что в отличие от того же Старого города, здесь по-прежнему проживает достаточно большое количество коренных пражан. Этот факт не просто формальность - он придает Малой стране неповторимый флер, который не передать словами, но который сразу же влюбляет в себя. Потому как чувствуешь, что здесь все по настоящему, как есть - без коммерции и наигранности. За это ее и любят знатоки и ценители Праги. Ну а сочетание богатого архитектурно-исторического наследия и мест, идущих в ногу с актуальными трендами в сфере искусства и дизайна делает Мала Страну одним из самых притягательных районов Праги для людей, чья творческая натура ищет вдохновения и самовыражения: художников, фотографов, дизайнеров и театралов.
Что вы увидите:
В рамках экскурсии мы с вами познакомимся, в частности, с творчеством Давида Черны, одного из главных чешских художников современности, чье имя на слуху уже более 30 лет и чьи работы стали настоящим символом пост-коммунистической Праги. Все началось со ставшей настоящим символом бурного начала 90-х арт-диверсии по перекрашиванию советского танка ИС-2 на бывшей площади Советских танкистов в розовый цвет, сделавшей никому неизвестного 23-летнего студента одной из самых обсуждаемых фигур чешской арт-сцены. Место, где это случилось, и остатки «того самого» ИС-2 мы с вами обязательно увидим. Так же как и ставшие не менее культовыми на стыке тысячелетий инсталляции Babies («Младенцы») и Proudy («Потоки», они же «Писающие мальчики»). Об испытаниях, выпавших на долю чехов в период с 1948 по 1989 год, напоминает и легендарная инсталляция «Памятник жертвам коммунизма» прославленного чешского скульптора Ольбрама Зоубека на склоне Петршинского холма — ее мы с вами тоже осмотрим и обсудим. Еще один известный арт-объект, напоминающий о трудностях коммунистической эпохи — знаменитая Стена Джона Леннона, возникшая в 1980-м году после убийства одного из основателей легендарных The Beatles и ставшая в 80-х настоящим полем битвы между жаждущей перемен чехословацкой молодежью, мечтающей, в том числе и о свободе самовыражения, и тоталитарными властями ЧССР. Ныне, когда та самая свобода самовыражения стала в Чехии нормой, Стена Леннона ежегодно до неузнаваемости меняет свой внешний вид, регулярно прирастая новыми работами, посвященными как группе «Биттлс», так и вечным ценностям, который ливерпульская четверка и один из ее лидеров пропагандировали: любовь, поиск высших идеалов жизни, ненасилие. Отдельный акцент в рамках экскурсии мы сделаем на дизайнерских и винтажных магазинах, а также арт-кафе, которых с каждым годом на Малой Стране появляется все больше и больше.
Экскурсия проводится во все дни недели кроме вторника и воскресенья.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в галереи (при желании осмотреть их экспозиции изнутри)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нам. Кинских 234, Прага 5-Смихов
Завершение: Галерея Kunsthalle
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится во все дни недели кроме вторника и воскресенья.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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