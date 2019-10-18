Что вас ожидает: В формате двухчасовой прогулки нас ждет знакомство с самыми интересными арт-пространствами и арт-объектами района Мала-страна, одного из четырех исторических районов Праги, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мала Страна известна прежде всего тем, что в отличие от того же Старого города, здесь по-прежнему проживает достаточно большое количество коренных пражан. Этот факт не просто формальность - он придает Малой стране неповторимый флер, который не передать словами, но который сразу же влюбляет в себя. Потому как чувствуешь, что здесь все по настоящему, как есть - без коммерции и наигранности. За это ее и любят знатоки и ценители Праги. Ну а сочетание богатого архитектурно-исторического наследия и мест, идущих в ногу с актуальными трендами в сфере искусства и дизайна делает Мала Страну одним из самых притягательных районов Праги для людей, чья творческая натура ищет вдохновения и самовыражения: художников, фотографов, дизайнеров и театралов.

Что вы увидите:

В рамках экскурсии мы с вами познакомимся, в частности, с творчеством Давида Черны, одного из главных чешских художников современности, чье имя на слуху уже более 30 лет и чьи работы стали настоящим символом пост-коммунистической Праги. Все началось со ставшей настоящим символом бурного начала 90-х арт-диверсии по перекрашиванию советского танка ИС-2 на бывшей площади Советских танкистов в розовый цвет, сделавшей никому неизвестного 23-летнего студента одной из самых обсуждаемых фигур чешской арт-сцены. Место, где это случилось, и остатки «того самого» ИС-2 мы с вами обязательно увидим. Так же как и ставшие не менее культовыми на стыке тысячелетий инсталляции Babies («Младенцы») и Proudy («Потоки», они же «Писающие мальчики»). Об испытаниях, выпавших на долю чехов в период с 1948 по 1989 год, напоминает и легендарная инсталляция «Памятник жертвам коммунизма» прославленного чешского скульптора Ольбрама Зоубека на склоне Петршинского холма — ее мы с вами тоже осмотрим и обсудим. Еще один известный арт-объект, напоминающий о трудностях коммунистической эпохи — знаменитая Стена Джона Леннона, возникшая в 1980-м году после убийства одного из основателей легендарных The Beatles и ставшая в 80-х настоящим полем битвы между жаждущей перемен чехословацкой молодежью, мечтающей, в том числе и о свободе самовыражения, и тоталитарными властями ЧССР. Ныне, когда та самая свобода самовыражения стала в Чехии нормой, Стена Леннона ежегодно до неузнаваемости меняет свой внешний вид, регулярно прирастая новыми работами, посвященными как группе «Биттлс», так и вечным ценностям, который ливерпульская четверка и один из ее лидеров пропагандировали: любовь, поиск высших идеалов жизни, ненасилие. Отдельный акцент в рамках экскурсии мы сделаем на дизайнерских и винтажных магазинах, а также арт-кафе, которых с каждым годом на Малой Стране появляется все больше и больше.