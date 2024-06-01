1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
€49 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прага за один день: 10 ключевых мест, которые должен увидеть каждый
Ваш уникальный шанс увидеть все лучшее, что может предложить Прага, за один насыщенный день. От культурных сокровищ до кулинарных изысков
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис1 июня 2024Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
- ЛЛидия24 мая 2024Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
- ВВладислав20 мая 2024Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный.
- ААлиса6 мая 2024Мы остались очень довольны. Это уже наша третья экскурсия 15:15 и как всегда было здорово и интересно! Спасибо
- ТТатьяна11 марта 2020Мы очень благодарны Ольге за легкую, чудесную подачу материала и великолепный нестандартный маршрут.
- ССветлана25 февраля 2020Эксурсовод Александра шикарный гид!
- ААлексий23 января 2020Потрясающе, очень понравилось! Одна из лучших экскурсий за всё наше пребывание в Праге! Татьяна очень интересно рассказывает, знакомит с городом
- ТТатьяна2 декабря 2019Спасибо Ольге за интересную, информативную экскурсию. Мала Страна и Градчаны - прекрасны, уютные и красивые районы в центре Праги с большим наследием без толп туристов.
- ММария30 октября 2019Очень интересная экскурсия. Нам с сыном очень понравилось. Увидели много мест, которые мы бы сами не нашли. Сын задавал много вопросов на которые Олег отвечал полно и очень интересно.
- ААнастасия16 июня 2019Отличная экскурсия, было интересно и мне, и моей дочке 12-ти лет. Если вы любите современное искусство и уже видели исторический
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Стена Джона Леннона»
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