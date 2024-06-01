Стена Джона Леннона – экскурсии в Праге

Найдено 8 экскурсий в категории «Стена Джона Леннона» в Праге на русском языке, цены от €20, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайная жизнь левобережной Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Современное искусство и арт-объекты Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 3 чел.
Такая разная Прага
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7060 за всё до 4 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
Узнать историю Праги от мальтийских рыцарей до средневековых мистиков и заглянуть в музей алхимии
Начало: в районе Малая сторона
Расписание: в субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
15 июня в 16:00
49 за человека
10 пражских must-see за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Прага за один день: 10 ключевых мест, которые должен увидеть каждый
Ваш уникальный шанс увидеть все лучшее, что может предложить Прага, за один насыщенный день. От культурных сокровищ до кулинарных изысков
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 6 чел.
CITY TOUR по Праге с машиной
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
  • Л
    Лидия
    24 мая 2024
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
  • В
    Владислав
    20 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный.
    Аркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольныйАркадий очень заботливо относился к группе. Рассказывал интересно. Маршрут прикольный
  • А
    Алиса
    6 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Мы остались очень довольны. Это уже наша третья экскурсия 15:15 и как всегда было здорово и интересно! Спасибо
  • Т
    Татьяна
    11 марта 2020
    Такая разная Прага
    Мы очень благодарны Ольге за легкую, чудесную подачу материала и великолепный нестандартный маршрут.
  • С
    Светлана
    25 февраля 2020
    По Праге на автомобиле
    Эксурсовод Александра шикарный гид!
  • А
    Алексий
    23 января 2020
    Мала-Страна: секреты пражских алхимиков
    Потрясающе, очень понравилось! Одна из лучших экскурсий за всё наше пребывание в Праге! Татьяна очень интересно рассказывает, знакомит с городом
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    со стороны местного жителя, проводит по потаённым, скрытым от большинства туристов, тихим и восхитительно красивым улочкам. Много нового узнали об алхимиках и их деятельности; чердак музея алхимиков - это нечто. Время пролетело незаметно, а потому показалось мало)) Могли бы так гулять с Татьяной весь день, заряжаясь её энергетикой и впитывая атмосферу города… В следующий раз забронируем Татьяну на всю поездку. )

  • Т
    Татьяна
    2 декабря 2019
    Такая разная Прага
    Спасибо Ольге за интересную, информативную экскурсию. Мала Страна и Градчаны - прекрасны, уютные и красивые районы в центре Праги с большим наследием без толп туристов.
  • М
    Мария
    30 октября 2019
    Тайная жизнь левобережной Праги
    Очень интересная экскурсия. Нам с сыном очень понравилось. Увидели много мест, которые мы бы сами не нашли. Сын задавал много вопросов на которые Олег отвечал полно и очень интересно.
  • А
    Анастасия
    16 июня 2019
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Отличная экскурсия, было интересно и мне, и моей дочке 12-ти лет. Если вы любите современное искусство и уже видели исторический
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    центр со средневековой архитектурой и здания в стиле модерн, вам будет любопытно посмотреть на неофициальную Прагу. Дарья рассказывает увлеченно, видно, что она разбирается в теме, мне понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Стена Джона Леннона»

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  2. Карлов мост
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  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Стена Джона Леннона" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 250 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Стена Джона Леннона», 40 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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