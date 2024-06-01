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со стороны местного жителя, проводит по потаённым, скрытым от большинства туристов, тихим и восхитительно красивым улочкам. Много нового узнали об алхимиках и их деятельности; чердак музея алхимиков - это нечто. Время пролетело незаметно, а потому показалось мало)) Могли бы так гулять с Татьяной весь день, заряжаясь её энергетикой и впитывая атмосферу города… В следующий раз забронируем Татьяну на всю поездку. )