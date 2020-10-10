Современное искусство и арт-объекты Праги

Почувствуйте себя Алисой в Стране чудес, оказавшись на 2.5 часа в Праге, о которой не пишут в путеводителях

5
7 отзывов
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Почувствуйте себя Алисой в Стране чудес, оказавшись на 2.5 часа в Праге, о которой не пишут в путеводителях.

Сфотографируйте гигантских младенцев, посмотрите на памятник писающим мужчинам и на желтых пингвинов. Найдите свое отражение в голове Кафки и узнайте, кто живет на мистическом острове Кампа. Разумеется, в такое путешествие не стоит отправляться в одиночку. Всю дорогу вас будет сопровождать гид, который расскажет, что же все это значит.
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги
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Что вас ожидает 🤩

  • Пассаж Люцерна
  • Исторический парк Нового города Праги
  • Набережная возле галереи Манес
  • Площадь перед театром Новая Сцена
  • Мемориал Жертвам коммунизма
  • Остров Кампа
  • Карлов мост
  • Старый Город
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Описание

Прага в новом ракурсе. Уникальная экскурсия «Современное искусство и арт-объекты Праги»
Величественная, неповторимая, мистическая, изумительная… Загадка, каменная мечта, злата Прага. Это город дворцов и храмов, садов и парков, королей и вельмож, город, в котором слышно дыхание истории разных эпох. Сегодня чешская столица является крупнейшим мегаполисом, популярнейшим туристическим центром и одним из наиболее посещаемых европейских городов. Ежегодно здесь бывает более 6 миллионов туристов со всего мира. Это неудивительно. Ведь Праге всегда есть что показать и рассказать даже самому избалованному путешественнику. Прагу невозможно узнать за одну или две экскурсии
Что можно узнать и увидеть на экскурсии «Современное искусство и арт-объекты Праги»
Знаменитый Карлов мост, Пражский Град, крепость Вышеград, Староместская площадь, Новый город. Их знает весь мир. Если вы в Праге впервые, безусловно, эти удивительные места стоит посетить в первую очередь. Но не нужно забывать о том, что Прага многогранна. Это город-загадка, и загадочный дух многовековой истории тут причудливо переплетается с современностью.
Прагу чаще всего называют городом барокко и готики. Но это не совсем так. Чешский кубизм, поп-арт, деконструктивизм – количество стилей и направлений искусства, которые здесь представлены, поражает воображение.
Это уникальная экскурсия, которая даже для искушенных туристов откроет новую Прагу. В центре внимания – современные арт-объекты этого прекраснейшего города. Многие из них – творения скандального и провокационного чешского скульптора Давида Черного. Писающие мужчины, святой Вацлав, восседающий на пузе перевернутого мертвого коня, постоянно двигающаяся зеркальная голова Кафки, огромные ползающие младенцы … Работы Давида Черного у одних вызывают негодование, у других – восхищение, но, безусловно, никого не оставляют равнодушным.
Несмотря на неоднозначность и эпатажность, искусство чешского скульптора получило мировое признание.
Маршрут экскурсии «Современное искусство и арт-объекты Праги»

Экскурсия «Современное искусство и арт-объекты Праги» начинается на знаменитой Вацлавской площади. Главные экскурсионные точки маршрута:

  • пассаж Люцерна, с расположенной в нем скульптурой подвешенного под потолком перевернутого Коня Давида Черного;
  • исторический парк Нового города Праги, уникальный природный оазис – Франтишканский сад, где находятся несколько интересных скульптур и множество потрясающей зелени;
  • торговый центр Quadrio с расположенной рядом вращающейся Головой Франца Кафки;
  • необычный и стильный отель Mosaic house, а рядом – потрясающие чудные арт-объекты в виде огромных грибов, мух и гусениц на фасаде здания, мозаичных кресел и, зависшей в воздухе на расстоянии нескольких десятков метров над землей, фигуры человека с зонтом и чемоданом;
  • набережная возле галереи Манес, откуда можно хорошо рассмотреть само здание галереи, Славянский остров с Шитковской водонапорной башней и знаменитый пражский Танцующий дом;
  • площадь перед театром Новая Сцена со скульптурой Сердце для Вацлава Гавела, первого президента Чехии;
  • мемориал Жертвам коммунизма, к которому ведет известный пражский мост Легионов;
  • мистический остров Кампа с его фантастическими легендами и призраками, огромными Ползающими младенцами Давида Черни и желтыми марширующими через реку Влтаву Пингвинами;
  • легендарная Стена Джона Леннона и Писающие мужчины все того же эпатажного Давида Черного;
  • переход по известному на весь мир Карловому мосту в не менее известное место Праги – Старый Город, где помимо знаменитых исторических объектов вы увидите необычную инсталляцию Давида Черного – фигуру Эмбриона. В качестве пуповины для нее служит обычная водосточная труба театра Na Zabradli. После захода солнца фигура начинает мерцать розоватым светом;
  • еще один интересный арт-объект экскурсии, который заслуживает внимания, – известный на весь мир Висельник Давида Черного. Это фигура подвешенного высоко над землей человека, держащегося за железную балку. Многие чешские обыватели и туристы видят поразительное сходство подвешенного с Владимиром Лениным, но сам автор утверждает, что это – Зигмунд Фрейд. Почему так, а не иначе, подробно расскажет наш гид.
  • И это далеко не полный перечень интересных арт-объектов, которые мы собрали в нашей пешей экскурсии по Праге.
  • Интересные факты из истории современных арт-объектов Праги.

Все арт-объекты, представленные на экскурсии по Праге, посвященной современному искусству, – уникальные творения. История каждого удивляет, восхищает и поражает. Вот некоторые интересные факты:

  • скульптурная композиция марширующих через Влтаву Пингвинов выполнена из переработанных пластиковых бутылок. Памятник создан в знак протеста против нерационального использования природных ресурсов;
  • ходят слухи, что если хорошо изучить надписи на легендарной стене Джона Леннона, здесь можно увидеть автограф самого артиста;
  • фигуру Подвешенного человека Давида Черного несведущие туристы очень часто путают с настоящим висельником-самоубийцей, поэтому вызывают полицию или пожарных;
  • примечательно то, что подвешенный к куполу пассажа Люцерна Конь Давида Черного, высота которого, кстати, составляет около 5 метров, а длина – около 3.
  • Слушать про современные пражские произведения искусства можно бесконечно долго. Но даже самый интересный рассказ не передаст их уникальности и неповторимости. Дух и настрой этих творений можно прочувствовать, только увидев собственными глазами.
  • В Праге комфортно в любой сезон, поэтому экскурсии по современным арт-объектам мы проводим круглый год. Записывайтесь, и мы покажем вам Прагу с совершенно иного ракурса. Такой вы ее еще не видели.

Детали:

В группе от 10-ти человек, экскурсия проводится в радионаушниках

Входных билетов во время экскурсии нет

Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 14:00 (Сбор в 13:45)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Входные билеты в объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: у памятника Святому Вацлаву на Вацлавской площади
Завершение: Прага
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье в 14:00 (Сбор в 13:45)
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
С
10 окт 2020
Очень хорошо продуманная экскурсия, усталости практически не ощущала. Гид интересно знакомил с историей города, слушала с удовольствием.
М
25 фев 2020
Экскурсовод Виктория неподражаема! С чувством юмора и долей иронии она смогла стооолько информации в нас вложить!
Е
20 фев 2020
Прекрасная организация, очень познавательно. Отдельное спасибо гиду Алексею - очень живо и интересно.
К
6 фев 2020
Поверьте искушенному туристу: Алексей - лучший гид всех времен и народов! С ним интересно и нескучно. Обычно запоминаются 15% информации, у Алексея - все 80%. Это надо уметь - так рассказывать!!!
К
14 фев 2020
Экскурсия прошла отлично,все прошло по плану.
М
15 фев 2020
Всё чётко, организованно, интересно! Профессионализм гида Николая выше всяких похвал! Спасибо!
П
7 янв 2020
Светлана молодец! Изложение материала очень живое, доступное и артистичное! При такой подаче информация не проходит мимо ушей, а вцепляется в память и хочется дополнительно еще многое посмотреть и почитать. Спасибо Светлана!

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