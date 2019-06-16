11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Стена Джона Леннона, марширующие пингвины, голова Кафки и другие необычные пражские скульптуры

Daria
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Daria – ваш гид
Предлагаю вам ненадолго забыть о старинной архитектуре Праги и познакомиться современными, необычными и даже провокационными городскими скульптурами, которые достойны не меньшего внимания.

Вы увидите работы современных чешских и европейских скульпторов, поймете цели их творчества и разгадаете смысл, которые несет в себе каждый арт-объект.

Мы попробуем вместе найти автограф Джона Леннона, подмигнуть Францу Кафке, угадать, куда маршируют желтые пингвины, и еще многое другое!
104 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Станция метро Малостранска
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У этой экскурсии11 отзывов
4.45
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги

Что вас ожидает

Работы известных скульпторов
Мы рассмотрим удивительный срез современного искусства: провокационные работы эпатажного Давида Черны, инсталляцию знаменитой группы художников Cracking Art, работы Магдалены Етеловой и других европейских скульпторов. Я расскажу вам, за кем следит вращающаяся голова Франца Кафки, как на улицах Праги оказался розовый танк, почему можно попасть в опалу за скульптуру огромного стула, а также раскрою замысел и социальный подтекст каждой работы. Вы узнаете, в чем заключается миссия современного искусства и научитесь понимать его.

Необычные арт-объекты
Зачем художники отправили пингвинчиков маршировать через Влтаву? Кому признаются в любви жители города у скульптуры в форме сердца? И есть ли на самом деле автограф легендарного музыканта на стене Джона Леннона у посольства Франции? Вы не только ответите на эти вопросы, но и услышите занимательные истории из жизни Праги, которые связаны с многочисленными арт-объектами на улицах города.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются современным искусством, а также тем, кто любит необычные маршруты и хочет увидеть Прагу с другой стороны.

Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Станция метро Малостранска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Daria
Daria
Здравствуйте, меня зовут Дарья. В Праге живу уже 3 года. По профессии я искусствовед- историк. Безумно люблю этот прекрасный город. Мне интересна история Праги и Чехии. Как развивалась эта маленькая и гордая страна. Стараюсь рассказывать интересно о скучном. Искусство- это то, что я люблю и чем живу.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 июня 2019
Отличная экскурсия, было интересно и мне, и моей дочке 12-ти лет. Если вы любите современное искусство и уже видели исторический центр со средневековой архитектурой и здания в стиле модерн, вам будет любопытно посмотреть на неофициальную Прагу. Дарья рассказывает увлеченно, видно, что она разбирается в теме, мне понравилось.
7 апреля 2019
Дарья интересный и позитивный человек. И экскурсия прошла интересно и позитивно. Очень понравилось. Спасибо.
29 декабря 2018
Прекрасная Прага была открыта нам с другой интересной стороны гидом Дашей. Великолепное знание материала, энергия, энтузиазм! Очень рекомендую! Спасибо !!!
Дарья
31 июля 2018
Даша - замечательный и интересный человек, влюблённый в Прагу.
Татьяна
20 июня 2018
Не очень понравилось - информации много , но она разрозненная
24 мая 2018
Содержание экскурсии очень интересное, рекомендую. Однако если вы уже посещали обзорную экскурсию или, например, экскурсию "Пражские истории" от Трипстера, то брать данную экскурсию смысла нет, поскольку уже большинство объектов будут вами изучены и осмотрены. Для нас, например, единственным недосмотренным местом стала площадь Вацлава Гавела и памятник в его честь. Содержание экскурсии нас удовлетворило, не удовлетворил гид Дарья. Если будете заказывать данную экскурсию, то просите замену гида. Слушать абсолютено невозможно, посколько девушка точно не знает факты относительно объектов, о которых она рассказывает. Ее речь наводнена фразами "по-моему был построен...", " кажется высота пингвина 1.1 метра" , "вроде бы он отсидел в тюрьме 8 лет, или я точно не помню..."., складывается ощущение, что гид не владеет информацией. К тому же речь несвязная, предложения построены так, что нужно ещё домыслить окончание. Речь изобилует словами-паразитами. Мы сочли, что 54 евро за столь невразумительный рассказ это чересчур.
10 мая 2018
Очень рекомендую всем эту экскурсию, особенно тем, кто интересуется современным искусством. Дарья очень хороший гид, хорошо владеющая материалом.
14 апреля 2018
Если хотите посмотреть на нестандартную Прагу, и сами вы не профессионал в современном искусстве, но хотите послушать рассказы искусствоведа про необычные арт-объекты в городе, то рекомендуем сходить на эту небольшую, но интересную экскурсию.
Ксения
29 мая 2017
интересно, содержательно, красивый маршрут. Спасибо
Svetlana
13 мая 2017
Дарья - потрясающий гид, увлечённый своим делом. Динамичная прогулка и лаконичный рассказ оставили самые приятные впечатления. Отлично продуманный маршрут подойдёт любознательным путешественникам всех возрастов, интересующимся современным искусством и арт-объектами.
Ещё 1 отзыв

Daria проводит ещё 1 экскурсию

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