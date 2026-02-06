11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

🎨 Уникальная возможность увидеть работы современных чешских и европейских скульпторов
🗿 Погружение в мир провокационного и эпатажного искусства Давида Черны
🔍 Возможность разгадать смысл и замысел необычных арт-объектов
👀 Узнаете, за кем следит вращающаяся голова Франца Кафки и почему на улицах Праги появился розовый танк
❤️ Услышите занимательные истории из жизни Праги, связанные с арт-объектами
🌍 Экскурсия подходит для любителей современного искусства и необычных маршрутов
🔑 Возможность увидеть Прагу с другой, нестандартной стороны
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по современному искусству Праги - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а улицы города оживают благодаря множеству культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно исследовать арт-объекты, но может быть немного прохладнее. Зимой, хотя и прохладно, всё равно можно насладиться искусством, но лучше одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вращающаяся голова Франца Кафки
Розовый танк
Скульптура огромного стула
Пингвины через Влтаву
Стена Джона Леннона
Описание экскурсии
Работы известных скульпторов
Мы рассмотрим удивительный срез современного искусства: провокационные работы эпатажного Давида Черны, инсталляцию знаменитой группы художников Cracking Art, работы Магдалены Етеловой и других европейских скульпторов. Я расскажу вам, за кем следит вращающаяся голова Франца Кафки, как на улицах Праги оказался розовый танк, почему можно попасть в опалу за скульптуру огромного стула, а также раскрою замысел и социальный подтекст каждой работы. Вы узнаете, в чем заключается миссия современного искусства и научитесь понимать его.
Необычные арт-объекты
Зачем художники отправили пингвинчиков маршировать через Влтаву? Кому признаются в любви жители города у скульптуры в форме сердца? И есть ли на самом деле автограф легендарного музыканта на стене Джона Леннона у посольства Франции? Вы не только ответите на эти вопросы, но и услышите занимательные истории из жизни Праги, которые связаны с многочисленными арт-объектами на улицах города.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые увлекаются современным искусством, а также тем, кто любит необычные маршруты и хочет увидеть Прагу с другой стороны.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро Малостранска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 172 туристов
В Праге живу уже много лет. По профессии я искусствовед-историк. Безумно люблю этот прекрасный город.
Мне интересна история Праги и Чехии, то, как развивалась эта маленькая и гордая страна. Искусство — это то, что я люблю и чем живу.
Стараюсь рассказывать интересно о скучном.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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е
екатерина
Экскурсия по Праге с Дарьей была великолепной. Спасибо большое — мы остались довольны и открыли для себя много нового и интересного💯👌
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М
Матусевич
Дарья, большое спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход! Было приятно и познавательно!!!
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Д
Далия
Экскурсия мне очень понравилась. Я не эксперт, но любитель современного искусства. Даша умеет рассказать и об искусстве, культуре, и о повседневной жизни в Праге. С ней очень легко найти общий читать дальшеуменьшить
язык. Даша получает в Праге профессию искусствоведа, поэтому знает, о чем говорит. При этом экскурсия не очень длинная и не утомительная. Мне жаль, что не удалось по совету Даши посетить музей современного искусства, но мы наверстаем это в следующий раз. Если позанудствовать, то можно только посоветовать Даше - конечно, по желанию экскурсантов - увеличить время экскурсии, чтобы более глубоко останавливаться на арт-объектах, их истории и более мелких деталях. Экскурсия подойдет тем, кто насмотрелся на классические статуи и памятники, готику, кто уже посетил Староместскую площадь, Карлов мост, Собор Святого Витта и т. д. и хочет чего-то альтернативного. Даша, спасибо!
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А
Анастасия
Отличная экскурсия, было интересно и мне, и моей дочке 12-ти лет. Если вы любите современное искусство и уже видели исторический центр со средневековой архитектурой и здания в стиле модерн, вам будет любопытно посмотреть на неофициальную Прагу. Дарья рассказывает увлеченно, видно, что она разбирается в теме, мне понравилось.
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Svetlana
Дарья - потрясающий гид, увлечённый своим делом. Динамичная прогулка и лаконичный рассказ оставили самые приятные впечатления. Отлично продуманный маршрут подойдёт любознательным путешественникам всех возрастов, интересующимся современным искусством и арт-объектами.
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Е
Егор
Если хотите посмотреть на нестандартную Прагу, и сами вы не профессионал в современном искусстве, но хотите послушать рассказы искусствоведа про необычные арт-объекты в городе, то рекомендуем сходить на эту небольшую, но интересную экскурсию.
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