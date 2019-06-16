11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Работы известных скульпторов

Мы рассмотрим удивительный срез современного искусства: провокационные работы эпатажного Давида Черны, инсталляцию знаменитой группы художников Cracking Art, работы Магдалены Етеловой и других европейских скульпторов. Я расскажу вам, за кем следит вращающаяся голова Франца Кафки, как на улицах Праги оказался розовый танк, почему можно попасть в опалу за скульптуру огромного стула, а также раскрою замысел и социальный подтекст каждой работы. Вы узнаете, в чем заключается миссия современного искусства и научитесь понимать его.

Необычные арт-объекты

Зачем художники отправили пингвинчиков маршировать через Влтаву? Кому признаются в любви жители города у скульптуры в форме сердца? И есть ли на самом деле автограф легендарного музыканта на стене Джона Леннона у посольства Франции? Вы не только ответите на эти вопросы, но и услышите занимательные истории из жизни Праги, которые связаны с многочисленными арт-объектами на улицах города.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются современным искусством, а также тем, кто любит необычные маршруты и хочет увидеть Прагу с другой стороны.