11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по современному искусству Праги - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а улицы города оживают благодаря множеству культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно исследовать арт-объекты, но может быть немного прохладнее. Зимой, хотя и прохладно, всё равно можно насладиться искусством, но лучше одеться теплее.

Представляем уникальную возможность познакомиться с современным искусством Праги, которое оставляет неизгладимые впечатления.Эта экскурсия приглашает вас взглянуть на город под совершенно новым углом, открывая перед вами мир необычных и провокационных скульптур.Вы

увидите работы знаменитых чешских и европейских скульпторов, включая эпатажные творения Давида Черны и инсталляции группы Cracking Art. Мы расскажем о замыслах и социальных подтекстах, скрытых за каждым арт-объектом, и покажем, как современное искусство отражает жизнь современной Праги. Эта экскурсия идеально подойдет путешественникам, увлекающимся современным искусством, и всем, кто ищет необычные маршруты для изучения города. Подарите себе возможность увидеть Прагу с другой стороны, раскрывая тайны и смыслы, которые несут в себе современные арт-объекты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Работы известных скульпторов

Мы рассмотрим удивительный срез современного искусства: провокационные работы эпатажного Давида Черны, инсталляцию знаменитой группы художников Cracking Art, работы Магдалены Етеловой и других европейских скульпторов. Я расскажу вам, за кем следит вращающаяся голова Франца Кафки, как на улицах Праги оказался розовый танк, почему можно попасть в опалу за скульптуру огромного стула, а также раскрою замысел и социальный подтекст каждой работы. Вы узнаете, в чем заключается миссия современного искусства и научитесь понимать его.

Необычные арт-объекты

Зачем художники отправили пингвинчиков маршировать через Влтаву? Кому признаются в любви жители города у скульптуры в форме сердца? И есть ли на самом деле автограф легендарного музыканта на стене Джона Леннона у посольства Франции? Вы не только ответите на эти вопросы, но и услышите занимательные истории из жизни Праги, которые связаны с многочисленными арт-объектами на улицах города.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются современным искусством, а также тем, кто любит необычные маршруты и хочет увидеть Прагу с другой стороны.