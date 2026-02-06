11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Современное искусство и арт-объекты Праги

Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Представляем уникальную возможность познакомиться с современным искусством Праги, которое оставляет неизгладимые впечатления.

Эта экскурсия приглашает вас взглянуть на город под совершенно новым углом, открывая перед вами мир необычных и провокационных скульптур.

Вы
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увидите работы знаменитых чешских и европейских скульпторов, включая эпатажные творения Давида Черны и инсталляции группы Cracking Art.

Мы расскажем о замыслах и социальных подтекстах, скрытых за каждым арт-объектом, и покажем, как современное искусство отражает жизнь современной Праги.

Эта экскурсия идеально подойдет путешественникам, увлекающимся современным искусством, и всем, кто ищет необычные маршруты для изучения города.

Подарите себе возможность увидеть Прагу с другой стороны, раскрывая тайны и смыслы, которые несут в себе современные арт-объекты

4.6
14 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальная возможность увидеть работы современных чешских и европейских скульпторов
  • 🗿 Погружение в мир провокационного и эпатажного искусства Давида Черны
  • 🔍 Возможность разгадать смысл и замысел необычных арт-объектов
  • 👀 Узнаете, за кем следит вращающаяся голова Франца Кафки и почему на улицах Праги появился розовый танк
  • ❤️ Услышите занимательные истории из жизни Праги, связанные с арт-объектами
  • 🌍 Экскурсия подходит для любителей современного искусства и необычных маршрутов
  • 🔑 Возможность увидеть Прагу с другой, нестандартной стороны

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по современному искусству Праги - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а улицы города оживают благодаря множеству культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно исследовать арт-объекты, но может быть немного прохладнее. Зимой, хотя и прохладно, всё равно можно насладиться искусством, но лучше одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги

Что можно увидеть

  • Вращающаяся голова Франца Кафки
  • Розовый танк
  • Скульптура огромного стула
  • Пингвины через Влтаву
  • Стена Джона Леннона

Описание экскурсии

Работы известных скульпторов

Мы рассмотрим удивительный срез современного искусства: провокационные работы эпатажного Давида Черны, инсталляцию знаменитой группы художников Cracking Art, работы Магдалены Етеловой и других европейских скульпторов. Я расскажу вам, за кем следит вращающаяся голова Франца Кафки, как на улицах Праги оказался розовый танк, почему можно попасть в опалу за скульптуру огромного стула, а также раскрою замысел и социальный подтекст каждой работы. Вы узнаете, в чем заключается миссия современного искусства и научитесь понимать его.

Необычные арт-объекты

Зачем художники отправили пингвинчиков маршировать через Влтаву? Кому признаются в любви жители города у скульптуры в форме сердца? И есть ли на самом деле автограф легендарного музыканта на стене Джона Леннона у посольства Франции? Вы не только ответите на эти вопросы, но и услышите занимательные истории из жизни Праги, которые связаны с многочисленными арт-объектами на улицах города.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые увлекаются современным искусством, а также тем, кто любит необычные маршруты и хочет увидеть Прагу с другой стороны.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станция метро Малостранска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 172 туристов
В Праге живу уже много лет. По профессии я искусствовед-историк. Безумно люблю этот прекрасный город. Мне интересна история Праги и Чехии, то, как развивалась эта маленькая и гордая страна. Искусство — это то, что я люблю и чем живу. Стараюсь рассказывать интересно о скучном.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Экскурсия по Праге с Дарьей была великолепной. Спасибо большое — мы остались довольны и открыли для себя много нового и интересного💯👌
Экскурсия по Праге с Дарьей была великолепной. Спасибо большое — мы остались довольны и открыли для себя много нового и интересного💯👌
Экскурсия по Праге с Дарьей была великолепной. Спасибо большое — мы остались довольны и открыли для себя много нового и интересного💯👌
Экскурсия по Праге с Дарьей была великолепной. Спасибо большое — мы остались довольны и открыли для себя много нового и интересного💯👌
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М
Дарья, большое спасибо за интересную экскурсию и профессиональный подход!
Было приятно и познавательно!!!
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Д
Экскурсия мне очень понравилась. Я не эксперт, но любитель современного искусства. Даша умеет рассказать и об искусстве, культуре, и о повседневной жизни в Праге. С ней очень легко найти общий
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язык. Даша получает в Праге профессию искусствоведа, поэтому знает, о чем говорит. При этом экскурсия не очень длинная и не утомительная. Мне жаль, что не удалось по совету Даши посетить музей современного искусства, но мы наверстаем это в следующий раз. Если позанудствовать, то можно только посоветовать Даше - конечно, по желанию экскурсантов - увеличить время экскурсии, чтобы более глубоко останавливаться на арт-объектах, их истории и более мелких деталях. Экскурсия подойдет тем, кто насмотрелся на классические статуи и памятники, готику, кто уже посетил Староместскую площадь, Карлов мост, Собор Святого Витта и т. д. и хочет чего-то альтернативного. Даша, спасибо!

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А
Отличная экскурсия, было интересно и мне, и моей дочке 12-ти лет. Если вы любите современное искусство и уже видели исторический центр со средневековой архитектурой и здания в стиле модерн, вам будет любопытно посмотреть на неофициальную Прагу. Дарья рассказывает увлеченно, видно, что она разбирается в теме, мне понравилось.
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Svetlana
Дарья - потрясающий гид, увлечённый своим делом. Динамичная прогулка и лаконичный рассказ оставили самые приятные впечатления. Отлично продуманный маршрут подойдёт любознательным путешественникам всех возрастов, интересующимся современным искусством и арт-объектами.
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Е
Если хотите посмотреть на нестандартную Прагу, и сами вы не профессионал в современном искусстве, но хотите послушать рассказы искусствоведа про необычные арт-объекты в городе, то рекомендуем сходить на эту небольшую, но интересную экскурсию.
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