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Современное искусство и арт-объекты Праги

4.8
10 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Почувствуйте себя Алисой в Стране чудес, оказавшись на 2.

5 часа в Праге, о которой не пишут в путеводителях.

Сфотографируйте гигантских младенцев, посмотрите на памятник писающим мужчинам и на желтых пингвинов.

Найдите свое отражение в голове Кафки и узнайте, кто живет на мистическом острове 🏝️ Кампа.

Разумеется, в такое путешествие не стоит отправляться в одиночку.

Всю дорогу вас будет сопровождать гид, который расскажет, что же все это значит.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €19 за человека

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Современное искусство и арт-объекты Праги
Современное искусство и арт-объекты Праги

Что вы увидите

  • пассаж Люцерна
  • исторический парк Нового города Праги
  • набережная возле галереи Манес
  • площадь перед театром Новая Сцена
  • мемориал Жертвам коммунизма
  • остров Кампа
  • Карлов мост
  • Старый Город
Прага в новом ракурсе. Уникальная экскурсия ⛳ «Современное искусство и арт-объекты Праги»
Величественная, неповторимая, мистическая, изумительная… Загадка, каменная мечта, злата Прага. Это город 🏙️ дворцов и храмов, садов и парков 🌳, королей и вельмож, город, в котором слышно дыхание истории 📖 разных эпох. Сегодня чешская столица ⭐️ является крупнейшим мегаполисом, популярнейшим туристическим центром и одним из наиболее посещаемых европейских городов. Ежегодно здесь бывает более 6 миллионов туристов со всего мира. Это неудивительно. Ведь Праге всегда есть что показать и рассказать даже самому избалованному путешественнику. Прагу невозможно узнать за одну или две экскурсии
Что можно узнать и увидеть на экскурсии 🧭 «Современное искусство и арт-объекты Праги»
Знаменитый Карлов мост, Пражский Град, крепость Вышеград, Староместская площадь, Новый город. Их знает весь мир. Если вы в Праге впервые, безусловно, эти удивительные места стоит посетить в первую очередь. Но не нужно забывать о том, что Прага многогранна. Это город-загадка, и загадочный дух многовековой истории тут причудливо переплетается с современностью.
Прагу чаще всего называют городом барокко и готики. Но это не совсем так. Чешский кубизм, поп-арт, деконструктивизм – количество стилей и направлений искусства, которые здесь представлены, поражает воображение.
Это уникальная экскурсия, которая даже для искушенных туристов откроет новую Прагу. В центре внимания – современные арт-объекты этого прекраснейшего города. Многие из них – творения скандального и провокационного чешского скульптора Давида Черного. Писающие мужчины, святой Вацлав, восседающий на пузе перевернутого мертвого коня, постоянно двигающаяся зеркальная голова Кафки, огромные ползающие младенцы … Работы Давида Черного у одних вызывают негодование, у других – восхищение, но, безусловно, никого не оставляют равнодушным.
Несмотря на неоднозначность и эпатажность, искусство чешского скульптора получило мировое признание.
Маршрут экскурсии «Современное искусство и арт-объекты Праги»

Экскурсия «Современное искусство и арт-объекты Праги» начинается на знаменитой Вацлавской площади. Главные экскурсионные точки маршрута:

  • пассаж Люцерна, с расположенной в нем скульптурой подвешенного под потолком перевернутого Коня Давида Черного;
  • исторический парк Нового города Праги, уникальный природный оазис – Франтишканский сад, где находятся несколько интересных скульптур и множество потрясающей зелени;
  • торговый центр Quadrio с расположенной рядом вращающейся Головой Франца Кафки;
  • необычный и стильный отель 🏨 Mosaic house, а рядом – потрясающие чудные арт-объекты в виде огромных грибов, мух и гусениц на фасаде здания, мозаичных кресел и, зависшей в воздухе на расстоянии нескольких десятков метров над землей, фигуры человека с зонтом и чемоданом;
  • набережная возле галереи Манес, откуда можно хорошо рассмотреть само здание галереи, Славянский остров 🏝️ с Шитковской водонапорной башней и знаменитый пражский Танцующий дом;
  • площадь перед театром Новая Сцена со скульптурой Сердце для Вацлава Гавела, первого президента Чехии;
  • мемориал Жертвам коммунизма, к которому ведет известный пражский мост Легионов;
  • мистический остров Кампа с его фантастическими легендами и призраками, огромными Ползающими младенцами Давида Черни и желтыми марширующими через реку Влтаву Пингвинами;
  • легендарная Стена Джона Леннона и Писающие мужчины все того же эпатажного Давида Черного;
  • переход по известному на весь мир Карловому мосту в не менее известное место Праги – Старый Город, где помимо знаменитых исторических объектов вы увидите необычную инсталляцию Давида Черного – фигуру Эмбриона. В качестве пуповины для нее служит обычная водосточная труба театра Na Zabradli. После захода солнца фигура начинает мерцать розоватым светом;
  • еще один интересный арт-объект экскурсии, который заслуживает внимания, – известный на весь мир Висельник Давида Черного. Это фигура подвешенного высоко над землей человека, держащегося за железную балку. Многие чешские обыватели и туристы видят поразительное сходство подвешенного с Владимиром Лениным, но сам автор утверждает, что это – Зигмунд Фрейд. Почему так, а не иначе, подробно расскажет наш гид.
  • И это далеко не полный перечень интересных арт-объектов, которые мы собрали в нашей пешей экскурсии по Праге.
Интересные факты из истории современных арт-объектов Праги

Все арт-объекты, представленные на экскурсии по Праге, посвященной современному искусству, – уникальные творения. История каждого удивляет, восхищает и поражает. Вот некоторые интересные факты:

  • скульптурная композиция марширующих через Влтаву Пингвинов выполнена из переработанных пластиковых бутылок. Памятник создан в знак протеста против нерационального использования природных ресурсов;
  • ходят слухи, что если хорошо изучить надписи на легендарной стене Джона Леннона, здесь можно увидеть автограф самого артиста;
  • фигуру Подвешенного человека Давида Черного несведущие туристы очень часто путают с настоящим висельником-самоубийцей, поэтому вызывают полицию или пожарных;
  • примечательно то, что подвешенный к куполу пассажа Люцерна Конь Давида Черного, высота которого, кстати, составляет около 5 метров, а длина – около 3.
  • Слушать про современные пражские произведения искусства можно бесконечно долго. Но даже самый интересный рассказ не передаст их уникальности и неповторимости. Дух и настрой этих творений можно прочувствовать, только увидев собственными глазами.
  • В Праге комфортно в любой сезон, поэтому экскурсии по современным арт-объектам мы проводим круглый год. Записывайтесь, и мы покажем вам Прагу с совершенно иного ракурса. Такой вы ее еще не видели.

Детали:

    В группе от 10-ти человек, экскурсия проводится в радионаушниках
    Входных билетов во время экскурсии нет
    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • личные расходы
    • входные билеты в объекты
    Начало
    🚩 у памятника Святому Вацлаву на Вацлавской площади
    Место завершения
    🏁 Прага
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Современное искусство и арт-объекты Праги

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Eurotour G.
    Eurotour G.
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    10 отзывов оставили туристы

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