Прага в новом ракурсе. Уникальная экскурсия ⛳ «Современное искусство и арт-объекты Праги»

Величественная, неповторимая, мистическая, изумительная… Загадка, каменная мечта, злата Прага. Это город 🏙️ дворцов и храмов, садов и парков 🌳, королей и вельмож, город, в котором слышно дыхание истории 📖 разных эпох. Сегодня чешская столица ⭐️ является крупнейшим мегаполисом, популярнейшим туристическим центром и одним из наиболее посещаемых европейских городов. Ежегодно здесь бывает более 6 миллионов туристов со всего мира. Это неудивительно. Ведь Праге всегда есть что показать и рассказать даже самому избалованному путешественнику. Прагу невозможно узнать за одну или две экскурсии

Что можно узнать и увидеть на экскурсии 🧭 «Современное искусство и арт-объекты Праги»

Знаменитый Карлов мост, Пражский Град, крепость Вышеград, Староместская площадь, Новый город. Их знает весь мир. Если вы в Праге впервые, безусловно, эти удивительные места стоит посетить в первую очередь. Но не нужно забывать о том, что Прага многогранна. Это город-загадка, и загадочный дух многовековой истории тут причудливо переплетается с современностью.

Прагу чаще всего называют городом барокко и готики. Но это не совсем так. Чешский кубизм, поп-арт, деконструктивизм – количество стилей и направлений искусства, которые здесь представлены, поражает воображение.

Это уникальная экскурсия, которая даже для искушенных туристов откроет новую Прагу. В центре внимания – современные арт-объекты этого прекраснейшего города. Многие из них – творения скандального и провокационного чешского скульптора Давида Черного. Писающие мужчины, святой Вацлав, восседающий на пузе перевернутого мертвого коня, постоянно двигающаяся зеркальная голова Кафки, огромные ползающие младенцы … Работы Давида Черного у одних вызывают негодование, у других – восхищение, но, безусловно, никого не оставляют равнодушным.

Несмотря на неоднозначность и эпатажность, искусство чешского скульптора получило мировое признание.

Маршрут экскурсии «Современное искусство и арт-объекты Праги»

Экскурсия «Современное искусство и арт-объекты Праги» начинается на знаменитой Вацлавской площади. Главные экскурсионные точки маршрута:

пассаж Люцерна, с расположенной в нем скульптурой подвешенного под потолком перевернутого Коня Давида Черного;

исторический парк Нового города Праги, уникальный природный оазис – Франтишканский сад, где находятся несколько интересных скульптур и множество потрясающей зелени;

торговый центр Quadrio с расположенной рядом вращающейся Головой Франца Кафки;

необычный и стильный отель 🏨 Mosaic house, а рядом – потрясающие чудные арт-объекты в виде огромных грибов, мух и гусениц на фасаде здания, мозаичных кресел и, зависшей в воздухе на расстоянии нескольких десятков метров над землей, фигуры человека с зонтом и чемоданом;

набережная возле галереи Манес, откуда можно хорошо рассмотреть само здание галереи, Славянский остров 🏝️ с Шитковской водонапорной башней и знаменитый пражский Танцующий дом;

площадь перед театром Новая Сцена со скульптурой Сердце для Вацлава Гавела, первого президента Чехии;

мемориал Жертвам коммунизма, к которому ведет известный пражский мост Легионов;

мистический остров Кампа с его фантастическими легендами и призраками, огромными Ползающими младенцами Давида Черни и желтыми марширующими через реку Влтаву Пингвинами;

легендарная Стена Джона Леннона и Писающие мужчины все того же эпатажного Давида Черного;

переход по известному на весь мир Карловому мосту в не менее известное место Праги – Старый Город, где помимо знаменитых исторических объектов вы увидите необычную инсталляцию Давида Черного – фигуру Эмбриона. В качестве пуповины для нее служит обычная водосточная труба театра Na Zabradli. После захода солнца фигура начинает мерцать розоватым светом;

еще один интересный арт-объект экскурсии, который заслуживает внимания, – известный на весь мир Висельник Давида Черного. Это фигура подвешенного высоко над землей человека, держащегося за железную балку. Многие чешские обыватели и туристы видят поразительное сходство подвешенного с Владимиром Лениным, но сам автор утверждает, что это – Зигмунд Фрейд. Почему так, а не иначе, подробно расскажет наш гид.

И это далеко не полный перечень интересных арт-объектов, которые мы собрали в нашей пешей экскурсии по Праге.

Интересные факты из истории современных арт-объектов Праги

Все арт-объекты, представленные на экскурсии по Праге, посвященной современному искусству, – уникальные творения. История каждого удивляет, восхищает и поражает. Вот некоторые интересные факты:

скульптурная композиция марширующих через Влтаву Пингвинов выполнена из переработанных пластиковых бутылок. Памятник создан в знак протеста против нерационального использования природных ресурсов;

ходят слухи, что если хорошо изучить надписи на легендарной стене Джона Леннона, здесь можно увидеть автограф самого артиста;

фигуру Подвешенного человека Давида Черного несведущие туристы очень часто путают с настоящим висельником-самоубийцей, поэтому вызывают полицию или пожарных;

примечательно то, что подвешенный к куполу пассажа Люцерна Конь Давида Черного, высота которого, кстати, составляет около 5 метров, а длина – около 3.

Слушать про современные пражские произведения искусства можно бесконечно долго. Но даже самый интересный рассказ не передаст их уникальности и неповторимости. Дух и настрой этих творений можно прочувствовать, только увидев собственными глазами.

В Праге комфортно в любой сезон, поэтому экскурсии по современным арт-объектам мы проводим круглый год. Записывайтесь, и мы покажем вам Прагу с совершенно иного ракурса. Такой вы ее еще не видели.

Детали:

В группе от 10-ти человек, экскурсия проводится в радионаушниках

Входных билетов во время экскурсии нет