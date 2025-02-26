Прага прекрасна! Вы увидите насколько, погуляв со мной по Старому городу, перейдя Влтаву по мосту Легионеров и заглянув в постиндустриальный район Смихов. А главной целью нашего путешествия будут котокафе — чудесные места, где можно погладить и подержать на коленях котика, выпить чай или домашний морс с вкусняшками и насладиться уютным мурррчанием.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прага старинная и современная

Мы прогуляемся по Старому городу, где я расскажу не только исторические факты, но и любимые пражанами легенды о животных и птицах, связанных с городом.

Вы увидите средневековые здания, пышную архитектуру чешской эпохи Возрождения на рубеже 19 и 20 веков и элементы современного искусства, вплетённые в классический пражский облик.

Мы пройдём по Национальному проспекту, пересечём Влтаву по мосту Легионеров и полюбуемся панорамой города с набережных.

Заглянем в постиндустриальный район Смихов и увидим инсталляцию знаменитого чешского скульптора Давида Чёрного.

Прага мурррчащая

Главной изюминкой прогулки станут две кошачьи кофейни, где подают различные варианты кофе, чая и домашнего лимонада, а к ним — чешские и европейские сладости.

Здесь мы вдоволь насладимся общением с котами. Я расскажу вам об отношении местных жителей к животным, а также об их жизни в Чехии в настоящем и прошлом.

Помните, что у каждого котика — свой характер: одни предпочитают спать, другие будут готовы подойти к вам и сесть на колени. В любом случае, погладить можно каждого. А вот кормить местных котиков строго запрещено!

Организационные детали