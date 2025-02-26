Кошачьи кафе Праги: история, сладости и котики

Погулять по городу и зайти в гости к его пушистым жителям
Прага прекрасна! Вы увидите насколько, погуляв со мной по Старому городу, перейдя Влтаву по мосту Легионеров и заглянув в постиндустриальный район Смихов.

А главной целью нашего путешествия будут котокафе — чудесные места, где можно погладить и подержать на коленях котика, выпить чай или домашний морс с вкусняшками и насладиться уютным мурррчанием.
Кошачьи кафе Праги: история, сладости и котики
Кошачьи кафе Праги: история, сладости и котики
Кошачьи кафе Праги: история, сладости и котики
Ближайшие даты:
26
фев1
мар2
мар3
мар4
мар5
мар6
мар
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Прага старинная и современная

Мы прогуляемся по Старому городу, где я расскажу не только исторические факты, но и любимые пражанами легенды о животных и птицах, связанных с городом.

Вы увидите средневековые здания, пышную архитектуру чешской эпохи Возрождения на рубеже 19 и 20 веков и элементы современного искусства, вплетённые в классический пражский облик.

Мы пройдём по Национальному проспекту, пересечём Влтаву по мосту Легионеров и полюбуемся панорамой города с набережных.

Заглянем в постиндустриальный район Смихов и увидим инсталляцию знаменитого чешского скульптора Давида Чёрного.

Прага мурррчащая

Главной изюминкой прогулки станут две кошачьи кофейни, где подают различные варианты кофе, чая и домашнего лимонада, а к ним — чешские и европейские сладости.

Здесь мы вдоволь насладимся общением с котами. Я расскажу вам об отношении местных жителей к животным, а также об их жизни в Чехии в настоящем и прошлом.

Помните, что у каждого котика — свой характер: одни предпочитают спать, другие будут готовы подойти к вам и сесть на колени. В любом случае, погладить можно каждого. А вот кормить местных котиков строго запрещено!

Организационные детали

  • Имейте в виду: котокафе очень популярны у местных жителей, поэтому бронировать экскурсию, чтобы зарезервировать места в кафе, лучше заранее
  • Напитки и угощения не входят в стоимость. Средний чек на человека варьируется от 55 до 120 крон

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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