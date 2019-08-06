парком, подарит не только великолепные виды, но и возможность попробовать местное пиво. Гид расскажет об истории региона, а аудиогид поможет в самостоятельном осмотре замков. Это путешествие обещает стать ярким событием для всех любителей истории и природы

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

На родину лучшего европейского фарфора

Знакомство с Саксонией начнётся ещё в автобусе — гид многое расскажет об истории и современности этого региона, а также о культуре Северной Чехии. А дальше вас ждёт встреча с Майсеном — вы окинете взглядом весь город с высоты замка Альбрехтсбург, сможете вдоволь нагуляться по его коридорам с аудиогидом, любуясь живописными панорамами Майсена и долины реки Эльба, а после отправитесь в исторический центр саксонского города. Рыночная площадь, здание городской ратуши и старые костёлы Майсена погрузят вас в атмосферу былых времён. А звон фарфоровых колоколов Богородичного храма, мелодичный и необычный, станет одним из ярких воспоминаний о Саксонии.

Замок на фоне скалы

Замок Везенштайн, окружённый парком в стиле барокко и зеленью деревьев со стороны холма, порадует не только прекрасными видами, но и гастрономической изюминкой — местным пивом. Саксонское пенное вот уже много веков варят в везенштайнской пивоварне, его вкус вы сможете распробовать вместе с традиционными закусками — свежим хлебом с растопленным салом и другими блюдами. Ансамбль замка Везенштайн позволит сделать прекрасные фотографии на фоне причудливо стриженных кустов, скалы позади каменных стен и красок саксонской природы.

