Сокровища Саксонии: замок Везенштайн и фарфоровый Майсен
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Праги в Саксонию. Вас ждут замки, фарфор и удивительные виды, которые оставят незабываемые впечатления
Путешествие из Праги в Саксонию предлагает незабываемые впечатления.
В долине реки Эльба вы посетите замки Альбрехтсбург и Везенштайн, погрузитесь в атмосферу старинного Майсена и услышите звон фарфоровых колоколов.
Замок Везенштайн, окружённый барочным читать дальше
парком, подарит не только великолепные виды, но и возможность попробовать местное пиво. Гид расскажет об истории региона, а аудиогид поможет в самостоятельном осмотре замков. Это путешествие обещает стать ярким событием для всех любителей истории и природы
4
2 отзыва
Знакомство с Саксонией начнётся ещё в автобусе — гид многое расскажет об истории и современности этого региона, а также о культуре Северной Чехии. А дальше вас ждёт встреча с Майсеном — вы окинете взглядом весь город с высоты замка Альбрехтсбург, сможете вдоволь нагуляться по его коридорам с аудиогидом, любуясь живописными панорамами Майсена и долины реки Эльба, а после отправитесь в исторический центр саксонского города. Рыночная площадь, здание городской ратуши и старые костёлы Майсена погрузят вас в атмосферу былых времён. А звон фарфоровых колоколов Богородичного храма, мелодичный и необычный, станет одним из ярких воспоминаний о Саксонии.
Замок на фоне скалы
Замок Везенштайн, окружённый парком в стиле барокко и зеленью деревьев со стороны холма, порадует не только прекрасными видами, но и гастрономической изюминкой — местным пивом. Саксонское пенное вот уже много веков варят в везенштайнской пивоварне, его вкус вы сможете распробовать вместе с традиционными закусками — свежим хлебом с растопленным салом и другими блюдами. Ансамбль замка Везенштайн позволит сделать прекрасные фотографии на фоне причудливо стриженных кустов, скалы позади каменных стен и красок саксонской природы.
Организационные детали
В зимний сезон (ноябрь-март) пивоварня иногда закрывается на каникулы
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Замки вы посещаете самостоятельно с аудиогидом. Вход оплачивается дополнительно: Альбрехтсбург — €12, Везенштайн — €8.
Мартин — Организатор в Праге
Провёл экскурсии для 2553 туристов
Я вырос в Москве, живу попеременно в Праге и в Зальцбурге, иногда в Риме и Венеции. Представляю команду увлечённых гидов, каждый из которых поможет вам по-настоящему узнать город, полюбить его и запомнить на всю жизнь!
Л
Любовь
6 авг 2019
Спасибо Мартину за интересную экскурсию,все прошло замечательно,быстро,познавательно и интересно👍
Е
Елена
14 июл 2019
Экскурсия стоит не дёшево, но в плане познавательном плане не оправдывает своих средств. Посредственный гид, который бросил нас в немецкой пивоварне замка Везенштайн и мы не могли ничего заказать, так как не знаем немецкий язык. Хорошо что среди туристов были те, кто знали язык и смогли нам помочь