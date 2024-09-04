3 часа
Квест
до 3 чел.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
«А как наступит весна, в местном розарии распустятся тысячи роз»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
€28 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
«В апреле и октябре открыт только по субботам и воскресеньям»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€255 за экскурсию
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
«Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны»»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
от €240 за всё до 3 чел.
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