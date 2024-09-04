Найдено 3 экскурсии в категории « Весенние » в Праге на русском языке, цены от €28. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Квест до 3 чел. На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd) «А как наступит весна, в местном розарии распустятся тысячи роз» € 28 за всё до 3 чел. На машине 6 часов Индивидуальная Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле «В апреле и октябре открыт только по субботам и воскресеньям» Расписание: Ежедневно в 10:00 € 255 за экскурсию На машине 10 часов Индивидуальная до 10 чел. Из Праги - в замки немецкой Саксонии Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен Начало: На Вацлавской площади «Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны»» от € 240 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Праги

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Весенние»

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