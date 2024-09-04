Экскурсии в Праге весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Праге на русском языке, цены от €28. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Пешая
3 часа
Квест
до 3 чел.
На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
Исследовать знаковые места холма, расшифровать древнюю рукопись и увидеть Прагу с высоты
Начало: На остановке трамвая «Уезд» (Újezd)
«А как наступит весна, в местном розарии распустятся тысячи роз»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
28 за всё до 3 чел.
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
На машине
6 часов
Индивидуальная
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
«В апреле и октябре открыт только по субботам и воскресеньям»
Расписание: Ежедневно в 10:00
255 за экскурсию
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
«Вы подниметесь к крепости-дворцу Альбрехтсбург на скале, полюбуетесь старинным готическим собором и спуститесь в город по кривым средневековым улицам, запечатленным в фильме «17 мгновений весны»»
Завтра в 08:00
6 сен в 08:00
от 240 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На холм Петршин: квест-экскурсия в мобильном приложении
  2. Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
  3. Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Старый город
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в сентябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 255.
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