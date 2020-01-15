32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Стать участником интерактивного аудио-спектакля в декорациях Старого города!

Евгений
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Евгений – ваш гид
В Прагу можно возвращаться вновь и вновь, каждый раз открывая город с неожиданной стороны: в этот раз вас ждет променад по пражским улочкам с высочайшим уровнем погружения.

Иммерсивная прогулка-спектакль не имеет ничего общего с монотонным форматом экскурсии — это органичное сочетание аудио-спектакля на фоне ключевых мест столицы, старинных легенд и любопытных фактов о городе.

Этот необыкновенный опыт позволит вам почувствовать Прагу, прислушаться к ней — и стать друзьями навеки.
€20
15 за человека
скидка25%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча Пороховая башня
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У этой экскурсии32 отзыва
4.78
Спектакль-променад по магической Праге
Спектакль-променад по магической Праге

Что вас ожидает

Полное погружение в историю и атмосферу города
Надев наушники, вы станете полноправным участником аудио-спектакля со стремительно развивающимся сюжетом. При этом сценой станет сама Прага, а декорациями — её достопримечательности и знаковые места: Пороховые ворота, дом у Черной Мадонны, знаменитый костел Св. Якоба, постоялый двор Унгельт, сказочная Староместская площадь, загадочный Еврейский Квартал, «Пятачок веры» и самый маленький дом Праги. Маршрут променада пройдет в самом центре чешской столицы — но не избитыми тропами, а романтическими улочками, где чувствуется настоящий характер города.

Секреты, рассказанные мощеными улицами Праги
Следуя за сюжетом спектакля, вместе с влюбленным юношей Франтой вы совершите путешествие сквозь время и расстояние к его возлюбленной Ганне. Заглядывая в потайные уголки Праги, вы услышите истории о городе и его жителях прошлых столетий. Наведаетесь в гости к алхимикам и подискутируете о небесных светилах вместе с отцами астрономии, поможете утолить жажду безголовому рыцарю и совершите много пражских открытий, проникаясь городскими легендами.

А в конце прогулки участники променада-спектакля смогут задать интересующие вопросы о Праге и получить полезные советы для самостоятельных прогулок по городу.

Кому подойдет прогулка

Тем, кому не очень близок классический формат экскурсии, кто не боится экспериментировать и знакомиться с городом изнутри.

Организационные детали

  • Также мы с радостью проведём променад-спектакль в индивидуальном формате (уточняйте у гида заранее)
  • Группу в наушниках сопровождают гид и администратор, помогая сориентироваться на маршруте по ходу спектакля
Спектакль-променад по магической Праге
Спектакль-променад по магической Праге
Спектакль-променад по магической Праге

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура Пороховая башня.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Евгений
Евгений
Энергичный гид, плененный красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Экскурсия нам понравилась, все организованно хорошо. Но все таки я думаю она больше подойдёт детям лет 9-14 . Мне лично хотелось больше исторических моментов, а не выдуманной истории. Но тем не менее мы остались довольны!
Светлана
31 декабря 2019
Прекрасный спектакль. Мало фактов и информации. Подойдёт тем, кто в Праге не первый раз и не знает чем заняться. Очень понравилось детям.
9 ноября 2019
Хорошие отзывы писать всегда приятно. Хочу поблагодарить за нестандартный подход, очень необычно и познавательно.
7 ноября 2019
Прекрасная экскурсия для тех, кто любит прочувствовать настроение и атмосферу города, и вовсе не гонится за множеством исторических фактов (хотя они тоже будут, и любопытные). Хороший звук, небанальная история, комфортный темп прогулки. Сказочно и интересно, спасибо организаторам!
6 ноября 2019
Потрясающий, не банальный формат экскурсии! Прага действительно открывается с другой стороны. Ты словно переносишься на несколько столетий назад. А современные люди воспринимаются как жители старого города. Даже машины не портят это впечатление! Советую всем!
16 октября 2019
Прекрасно продуманная история! Материал продуман до деталей
20 августа 2019
Очень понравился формат. Интересные легенды.
Все здорово придумано.
8 августа 2019
Вчера ходили на экскурсию- променад, театрализованное представление с Анной. Все отлично продуманно- интересный маршрут, увлекательный сюжет. Получили огромное удовольствие. Ребенок 11 лкт- в восторге. Мужу не хватило конкретной информации- фактологической. Рекомендую семьям с детьми для погружения в волшебную атмосферу Праги
22 июля 2019
Это было просто потрясающе. Вдохновляющая живая история-легенда о любви в миксе с историческими данными и интерактивом.
Спасибо организаторам, было очень интересно всем возрастам, от 9 до 42 :-)
9 июля 2019
Променад удался! Прошли по Праге новыми маршрутами с интересом вслушиваясь в аудиосопровождение и глядя по сторонам. Привычная нам на 5 день пребывания Прага показала новые свои кусочки. Пивница У паука - очень атмосферное место! Организаторам желаю продолжать это направление аудиопрогулок в других районах города.
Ещё 22 отзыва

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