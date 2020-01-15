32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Полное погружение в историю и атмосферу города

Надев наушники, вы станете полноправным участником аудио-спектакля со стремительно развивающимся сюжетом. При этом сценой станет сама Прага, а декорациями — её достопримечательности и знаковые места: Пороховые ворота, дом у Черной Мадонны, знаменитый костел Св. Якоба, постоялый двор Унгельт, сказочная Староместская площадь, загадочный Еврейский Квартал, «Пятачок веры» и самый маленький дом Праги. Маршрут променада пройдет в самом центре чешской столицы — но не избитыми тропами, а романтическими улочками, где чувствуется настоящий характер города.

Секреты, рассказанные мощеными улицами Праги

Следуя за сюжетом спектакля, вместе с влюбленным юношей Франтой вы совершите путешествие сквозь время и расстояние к его возлюбленной Ганне. Заглядывая в потайные уголки Праги, вы услышите истории о городе и его жителях прошлых столетий. Наведаетесь в гости к алхимикам и подискутируете о небесных светилах вместе с отцами астрономии, поможете утолить жажду безголовому рыцарю и совершите много пражских открытий, проникаясь городскими легендами.

А в конце прогулки участники променада-спектакля смогут задать интересующие вопросы о Праге и получить полезные советы для самостоятельных прогулок по городу.

Кому подойдет прогулка

Тем, кому не очень близок классический формат экскурсии, кто не боится экспериментировать и знакомиться с городом изнутри.