32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для аудио-променада по Праге - с апреля по октябрь. В это время года прогулки по городу наиболее комфортны, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пороховые ворота
Дом у Чёрной Мадонны
Костёл Св. Якоба
Постоялый двор Унгельт
Староместская площадь
Еврейский квартал
Пятачок веры
Самый маленький дом Праги
Описание аудиогида
Полное погружение в историю и атмосферу города
Надев наушники, вы станете полноправным участником аудиоспектакля со стремительно развивающимся сюжетом. При этом сценой станет сама Прага, а декорациями — её достопримечательности и знаковые места: Пороховые ворота, дом у Чёрной Мадонны, знаменитый костёл Св. Якоба, постоялый двор Унгельт, сказочная Староместская площадь, загадочный Еврейский квартал, «Пятачок веры» и самый маленький дом Праги. Маршрут променада пройдет в самом центре чешской столицы — но не избитыми тропами, а романтическими улочками, где чувствуется настоящий характер города.
Секреты, рассказанные мощёными улицами Праги
Следуя за сюжетом спектакля, вместе с влюблённым юношей Франтой вы совершите путешествие сквозь время и расстояние к его возлюбленной Ганне. Заглядывая в потайные уголки Праги, вы услышите истории о городе и его жителях прошлых столетий. Наведаетесь в гости к алхимикам и подискутируете о небесных светилах вместе с отцами астрономии, поможете утолить жажду безголовому рыцарю и совершите много пражских открытий, проникаясь городскими легендами.
А в конце прогулки участники променада-спектакля смогут задать интересующие вопросы о Праге и получить полезные советы для самостоятельных прогулок по городу.
Кому подойдет прогулка
Взрослым и юным путешественникам, которые ищут неклассический формат экскурсии и хотят познакомиться с городом изнутри!
Эта прогулка проходит в формате сказочного аудио-спектакля, поэтому если вам нравится интерактивный формат, но вы хотите именно познакомиться с Прагой, услышать главные факты о городе и его истории, рекомендуем выбрать нашу экскурсию Привет, я Прага!
Организационные детали
Также мы с радостью проведём променад-спектакль в индивидуальном формате (уточняйте у гида заранее)
Группу в наушниках сопровождают гид и администратор, помогая сориентироваться на маршруте по ходу спектакля
ежедневно в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
Тариф
Стоимость
Участник
€25
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пороховая башня
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4712 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
7
3
–
2
–
1
–
Ольга
Восхитительная экскурсия с Аней! Мы уже были в Праге несколько дней и видели главные достопримечательности,но никогда бы не нашли средневековые улочки и дворики без этого променада. Такой интересный аудио спектакль с читать дальшеуменьшить
разными профессиональными актерами, что мы "встретились" и с вымышленными героями, и с Кепплером, Тито Браге и многими другими историческими персонажами. Темп был просто идеален и для нас трёх подруг (по 65 лет), и, наверняка, для семей с детьми. Такое оригинальное мероприятие! Рекомендуем от чистого сердца!
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А
Анастасия
Екскурсія незвичайна! Цікава, унікальна, подекуди дуже зворушлива. Все продумано до дрібниць. Не уявляю, як це створювалося 🙈 Організатори величезні молодці 👏 Молодша дочка (7 років) за 15 хвилин до кінця вже втомилася, але витримала! Для дітей краще не вигадаєш! Те, що потрібно тупотіти, махати чи торкнуться чогось - це дуже здорово! Загалом захоплення. Велике дякую!
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С
Сергей
Все отлично, очень комфортно и интересно
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Я
Яна
Были с коллегами в командировке в Праге всего на одни сутки. До этого уже все бывали в городе не раз, и знают его достаточно хорошо. Но, несмотря на это, каждый читать дальшеуменьшить
из нас остался в восторге: экскурсия позволила нам по новому взглянуть на любимый город, дала возможность ещё раз пройтись как по хорошо знакомым местам, так и открыть для себя совершенно неизведанные улочки. В сказке, которую рассказывает молодой и пылкий юноша, искусно сплатаются интересные исторические факты и мистические городские легенды Старой Праги. Очень интересная и необычная экскурсия, которая прекрасно как и для первого знакомства с Прагой, чтобы влюбиться в этот город раз и навсегда, так и для тех, кто уже не раз в ней был, и хочет открыть для себя новые грани уже хорошо знакомых мест.
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С
Светлана
Замечательная получилась прогулка в наушниках по незатоптанным туристами красивым улочкам! Интересный и лёгкий аудиоспектакль, частью которого стали на полтора часа все экскурсанты. История, в которой мы участвовали, построена очень грамотно, читать дальшеуменьшить
с учётом остановок для отдыха, с музыкальными паузами, чтобы мы могли отвлечься, а потом было легко вновь сосредоточиться на рассказе влюблённого Франты. Полтора часа - оптимально. За это время мы прошли всего 2 километра, но как это было здорово! Евгений-гид и его супруга-администратор - отличные организаторы и очень приятные люди. Нам было весело гулять в их компании! Ждём новых иммерсивных затей, чтобы вернуться в Прагу и снова прогуляться с Евгением! Это был приятный опыт! Спасибо!
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В
Валентина
Часто бываю в Праге и кажется, что обошла ее закоулки вдоль и поперек. Посетила множество экскурсий. Но Прагу - город, где в самом воздухе загадка до конца узнать невозможно. Друзья, читать дальшеуменьшить
которые тоже часто бывают в Праге, поделились со мной своими впечатлениями после посещения спектакля-променада под открытым небом. Я воспользовалась советом, побывала на спектакле. Иммерсивный променад по Праге, где улочки заменяют театральную сцену, где ты и зритель, и участник спектакля. Это путешествие в историю Праги очень похожее на путешествие во времени. Это история любви двух молодых людей. Погружаясь в сюжет спектакля, уже не понимаешь где реальность, а где сказка. Было немножко грустно расставаться с героями этой прекрасной легенды. Приятно было наблюдать, что спектакль пришли посмотреть и послушать родители с детьми, даже с маленькими. Спасибо организаторам, обязательно поделюсь впечатлениями с друзьями и знакомыми. Советую и всем, кто читает мой отзыв. Уверена, что не пожалеете.
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