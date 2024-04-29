32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для аудио-променада по Праге - с апреля по октябрь. В это время года прогулки по городу наиболее комфортны, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

В Прагу можно возвращаться вновь и вновь, каждый раз открывая город с неожиданной стороны: в этот раз вас ждет променад по пражским улочкам с высочайшим уровнем погружения.Иммерсивная прогулка-спектакль не имеет

ничего общего с монотонным форматом экскурсии — это органичное сочетание аудиоспектакля на фоне ключевых мест столицы, старинных легенд и любопытных фактов о городе. Этот необыкновенный опыт позволит вам почувствовать Прагу, прислушаться к ней — и стать друзьями навеки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание аудиогида

Полное погружение в историю и атмосферу города

Надев наушники, вы станете полноправным участником аудиоспектакля со стремительно развивающимся сюжетом. При этом сценой станет сама Прага, а декорациями — её достопримечательности и знаковые места: Пороховые ворота, дом у Чёрной Мадонны, знаменитый костёл Св. Якоба, постоялый двор Унгельт, сказочная Староместская площадь, загадочный Еврейский квартал, «Пятачок веры» и самый маленький дом Праги. Маршрут променада пройдет в самом центре чешской столицы — но не избитыми тропами, а романтическими улочками, где чувствуется настоящий характер города.

Секреты, рассказанные мощёными улицами Праги

Следуя за сюжетом спектакля, вместе с влюблённым юношей Франтой вы совершите путешествие сквозь время и расстояние к его возлюбленной Ганне. Заглядывая в потайные уголки Праги, вы услышите истории о городе и его жителях прошлых столетий. Наведаетесь в гости к алхимикам и подискутируете о небесных светилах вместе с отцами астрономии, поможете утолить жажду безголовому рыцарю и совершите много пражских открытий, проникаясь городскими легендами.

А в конце прогулки участники променада-спектакля смогут задать интересующие вопросы о Праге и получить полезные советы для самостоятельных прогулок по городу.

Кому подойдет прогулка

Взрослым и юным путешественникам, которые ищут неклассический формат экскурсии и хотят познакомиться с городом изнутри!

Эта прогулка проходит в формате сказочного аудио-спектакля, поэтому если вам нравится интерактивный формат, но вы хотите именно познакомиться с Прагой, услышать главные факты о городе и его истории, рекомендуем выбрать нашу экскурсию Привет, я Прага!

Организационные детали