Цветы и альпийские горки для любимой: из Праги в Пругоницкий парк

Перенестись в фантазию влюблённого ботаника наяву, где каждая аллея - беседа о прекрасном
Пругоницкий парк называют лучшим образцом ландшафтного искусства 19 века.

Здесь природа и романтика сплетаются в живописной гармонии: цветущие в сезон рододендроны, вековые деревья, изящные пруды и каскады, скрытые в зелёных аллеях.

Во время экскурсии вы пройдёте маршрутом, который раскроет самую поэтичную сторону этого удивительного пространства.
Описание экскурсии

Создателем парка Пругонице был граф-ботаник со сложным именем Эрнст Эмануэль Сильва-Тарука. Для возлюбленной он создал неподалёку от Праги парк, который напоминает о райском саде.

  • Мы прогуляемся по тенистым аллеям мимо каскадов и зеркальных прудов. Весной здесь распускается более 8 тысяч рододендронов
  • В огромном парке множество троп, и я проведу вас по самому живописному маршруту
  • Мы полюбуемся ландшафтными панорамами с лучших смотровых точек и сделаем прекрасные фотографии
  • Я расскажу о редких растениях, которые свозили сюда со всего мира — в парке более 1600 видов деревьев и кустарников
  • Мы заглянем в уголки, где пишут картины, проводят фотосессии и просто отдыхают от городского шума
  • Я арт-терапевт, поэтому объясню с научной точки зрения, как наше состояние коррелирует с природой
  • Завершим прогулку изысканным обедом в замке Щтирин: здесь барочная элегантность встречается с романтикой стиля модерн, а каждый зал — как кинокадр

При желании я проведу для детей короткий пленэр — мы нарисуем замок, который отражается в озере

Организационные детали

  • Трансфер из Праги и обратно проходит на комфортном микроавтобусе Ford Tourneo Custom или Fiat
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк: €6 за взрослого и €16 на семью с тремя детьми. Билет для гида покупают путешественники
  • Все материалы для пленэра с детьми я предоставлю, а родители смогут в это время погулять в своё удовольствие
  • В стоимость не входит обед в замковом ресторане (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 47 туристов
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой
читать дальше

улице, как на странице стоят великолепные иллюстрации всех стилей архитектуры. Сначала много рисовала Прагу и мои работы «разлетелись» по всему миру, а потом закончила курсы чешского гида по Праге и регионам. Буду рада познакомить вас со сказочной Прагой!

