Пругоницкий парк называют лучшим образцом ландшафтного искусства 19 века. Здесь природа и романтика сплетаются в живописной гармонии: цветущие в сезон рододендроны, вековые деревья, изящные пруды и каскады, скрытые в зелёных аллеях. Во время экскурсии вы пройдёте маршрутом, который раскроет самую поэтичную сторону этого удивительного пространства.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Создателем парка Пругонице был граф-ботаник со сложным именем Эрнст Эмануэль Сильва-Тарука. Для возлюбленной он создал неподалёку от Праги парк, который напоминает о райском саде.

Мы прогуляемся по тенистым аллеям мимо каскадов и зеркальных прудов. Весной здесь распускается более 8 тысяч рододендронов

В огромном парке множество троп, и я проведу вас по самому живописному маршруту

Мы полюбуемся ландшафтными панорамами с лучших смотровых точек и сделаем прекрасные фотографии

Я расскажу о редких растениях, которые свозили сюда со всего мира — в парке более 1600 видов деревьев и кустарников

Мы заглянем в уголки, где пишут картины, проводят фотосессии и просто отдыхают от городского шума

Я арт-терапевт, поэтому объясню с научной точки зрения, как наше состояние коррелирует с природой

Завершим прогулку изысканным обедом в замке Щтирин: здесь барочная элегантность встречается с романтикой стиля модерн, а каждый зал — как кинокадр

При желании я проведу для детей короткий пленэр — мы нарисуем замок, который отражается в озере

