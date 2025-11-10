Пругоницкий парк называют лучшим образцом ландшафтного искусства 19 века.
Здесь природа и романтика сплетаются в живописной гармонии: цветущие в сезон рододендроны, вековые деревья, изящные пруды и каскады, скрытые в зелёных аллеях.
Во время экскурсии вы пройдёте маршрутом, который раскроет самую поэтичную сторону этого удивительного пространства.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Создателем парка Пругонице был граф-ботаник со сложным именем Эрнст Эмануэль Сильва-Тарука. Для возлюбленной он создал неподалёку от Праги парк, который напоминает о райском саде.
- Мы прогуляемся по тенистым аллеям мимо каскадов и зеркальных прудов. Весной здесь распускается более 8 тысяч рододендронов
- В огромном парке множество троп, и я проведу вас по самому живописному маршруту
- Мы полюбуемся ландшафтными панорамами с лучших смотровых точек и сделаем прекрасные фотографии
- Я расскажу о редких растениях, которые свозили сюда со всего мира — в парке более 1600 видов деревьев и кустарников
- Мы заглянем в уголки, где пишут картины, проводят фотосессии и просто отдыхают от городского шума
- Я арт-терапевт, поэтому объясню с научной точки зрения, как наше состояние коррелирует с природой
- Завершим прогулку изысканным обедом в замке Щтирин: здесь барочная элегантность встречается с романтикой стиля модерн, а каждый зал — как кинокадр
При желании я проведу для детей короткий пленэр — мы нарисуем замок, который отражается в озере
Организационные детали
- Трансфер из Праги и обратно проходит на комфортном микроавтобусе Ford Tourneo Custom или Fiat
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк: €6 за взрослого и €16 на семью с тремя детьми. Билет для гида покупают путешественники
- Все материалы для пленэра с детьми я предоставлю, а родители смогут в это время погулять в своё удовольствие
- В стоимость не входит обед в замковом ресторане (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Праге
Провела экскурсии для 47 туристов
Моя профессия — художник, мой главный интерес — творчество. Историю искусства я изучала в академии Санкт-Петербурга, а когда приехала в Прагу, то увидела город, словно открытую книгу, где на каждой
Входит в следующие категории Праги
