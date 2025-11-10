Приглашаем вас на легендарный пивоваренный завод в деревне Велке Поповице всего в 20 км от Праги.
Вы посетите производственные цеха, познакомитесь с традиционными методами пивоварения и увидите процесс создания пива «Велкопоповицкий козел». Особым моментом станет дегустация прямо из бочек в исторических подвалах. А ещё вы встретитесь с живым символом пивоварни — козликом по имени Ольда.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
На заводе вам предстоит:
- Посещение производственных цехов, где вы узнаете о традиционных методах пивоварения, используемых с 1874 года.
- Спуск в исторические подвалы, где хранится пиво, и дегустация свежесваренного нефильтрованного «Козла».
- Знакомство с живым символом пивоварни — козликом по имени Ольда, который приветствует гостей.
- Наблюдение за процессом розлива пива в бутылки и бочки на современном оборудовании.
- Посещение тематической выставки пивной упаковки, отражающей эволюцию бренда.
- При желании — обед в местном ресторане с блюдами традиционной чешской кухни (оплачивается дополнительно).
Вы узнаете:
- Историю пивоварни, основанной в 1874 году, и её путь до одного из ведущих производителей пива в Чехии.
- Технологию пивоварения: традиционные методы и современные процессы.
- Символику бренда: происхождение и значение эмблемы с изображением козла, ставшей узнаваемым символом пивоварни.
- Дегустационные особенности: различия между сортами пива «Козел», их вкусовые характеристики и рекомендации по сочетанию с блюдами.
- Культурное значение: роль пивоварни в чешской культуре и её влияние на местное сообщество.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Трансфер по программе включён в стоимость и проводится на легковом автомобиле (Audi Q2, Audi Q3, Toyota Corolla Combi или аналог) или микроавтобусе (Mercedes-Benz Vito или аналог).
- Вход на завод оплачивается отдельно: €9 — взрослый билет, €6 — детский. Дети до 6 лет — бесплатно.
- Обратите внимание: к дегустации пива допускаются исключительно лица старше 18 лет.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 5-8 чел (микроавтобус) — €550
—для 9-15 чел (минибус) — €850.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам.
