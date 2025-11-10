Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Открыть для себя всё, чем влюбляет Прага, за один день? Это реально! Мы пройдём по Карлову мосту, Старому и Новому городу. Посмотрим на Пражский Град и Вышеград. Увидим Страговский монастырь, готические и барочные храмы.



Насладимся потрясающими видами, традиционной кухней и погрузимся в атмосферу города через его легенды и истории.