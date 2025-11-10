Мои заказы

Увидеть, услышать, узнать и попробовать - всё и сразу
Открыть для себя всё, чем влюбляет Прага, за один день? Это реально! Мы пройдём по Карлову мосту, Старому и Новому городу. Посмотрим на Пражский Град и Вышеград. Увидим Страговский монастырь, готические и барочные храмы.

Насладимся потрясающими видами, традиционной кухней и погрузимся в атмосферу города через его легенды и истории.
Описание экскурсии

Что вас ждёт

  • Старый город — легендарные Астрономические часы, Тынский храм, уютные средневековые улочки и тайные дворики.
  • Новый город: Вацлавская площадь, история гуситских войн и контрасты современности.
  • Карлов мост с его скульптурами, мистическим флёром и невероятными видами на Прагу.
  • Мала-Страна — старинные домики, романтика барокко и сказочная атмосфера.
  • Пражский Град — главная чешская крепость с готическим собором Святого Вита и сменой караула.
  • Страговский монастырь — старинная библиотека и великолепные панорамы Праги.
  • Вышеград — вторая по значимости крепость и старейшая часть города.
  • Обед в проверенном ресторане, где можно попробовать настоящую чешскую кухню и оценить знаменитое пиво.

Темы нашей экскурсии:

  • История: от легенд о княгине Либуше до гуситов, Рудольфа II, коммунизма и Бархатной революции.
  • Архитектура: готика, барокко, модерн и тайные символы.
  • Кухня: кнедлики, свичкова, история чешского пива и гастрономические привычки пражан.
  • Культура и современность: чешский характер, юмор, праздники и местный образ жизни.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед: средний чек €10–20 за чел.
  • Можем организовать экскурсию для большего числа участников — подробности в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников, детали уточняйте в переписке.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 8-15 чел€70
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 5-7 чел€80
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 3-4 чел€100
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 2 чел€150
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 1 чел€250
Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
читать дальше

профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!

