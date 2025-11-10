Открыть для себя всё, чем влюбляет Прага, за один день? Это реально! Мы пройдём по Карлову мосту, Старому и Новому городу. Посмотрим на Пражский Град и Вышеград. Увидим Страговский монастырь, готические и барочные храмы.
Насладимся потрясающими видами, традиционной кухней и погрузимся в атмосферу города через его легенды и истории.
Насладимся потрясающими видами, традиционной кухней и погрузимся в атмосферу города через его легенды и истории.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт
- Старый город — легендарные Астрономические часы, Тынский храм, уютные средневековые улочки и тайные дворики.
- Новый город: Вацлавская площадь, история гуситских войн и контрасты современности.
- Карлов мост с его скульптурами, мистическим флёром и невероятными видами на Прагу.
- Мала-Страна — старинные домики, романтика барокко и сказочная атмосфера.
- Пражский Град — главная чешская крепость с готическим собором Святого Вита и сменой караула.
- Страговский монастырь — старинная библиотека и великолепные панорамы Праги.
- Вышеград — вторая по значимости крепость и старейшая часть города.
- Обед в проверенном ресторане, где можно попробовать настоящую чешскую кухню и оценить знаменитое пиво.
Темы нашей экскурсии:
- История: от легенд о княгине Либуше до гуситов, Рудольфа II, коммунизма и Бархатной революции.
- Архитектура: готика, барокко, модерн и тайные символы.
- Кухня: кнедлики, свичкова, история чешского пива и гастрономические привычки пражан.
- Культура и современность: чешский характер, юмор, праздники и местный образ жизни.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обед: средний чек €10–20 за чел.
- Можем организовать экскурсию для большего числа участников — подробности в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников, детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 8-15 чел
|€70
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 5-7 чел
|€80
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 3-4 чел
|€100
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 2 чел
|€150
|ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 1 чел
|€250
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командойЗадать вопрос
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€128
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ваш идеальный день в Праге
Мы в Праге третий раз, но только сейчас по-настоящему оценили, какой это интересный город
Сегодня в 09:00
Завтра в 16:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека