Руслан Г. – Гид из Праги

Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет за один раз посмотреть все достопримечательности 🏛️ Праги.



За 4 часа вы проедете по главным местам города и увидите старинные постройки, начиная с 13 века.



Мы отправимся изучать элитный район Градчаны и Старый город 🏙️, погуляем по Староместской площади и полюбуемся собором святого Вита.