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Вся Прага за один день на автомобиле

4.9
23 отзыва
Руслан Г.
Руслан Г. – Гид из Праги
Автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ для тех, кто хочет за один раз посмотреть все достопримечательности 🏛️ Праги.

За 4 часа вы проедете по главным местам города и увидите старинные постройки, начиная с 13 века.

Мы отправимся изучать элитный район Градчаны и Старый город 🏙️, погуляем по Староместской площади и полюбуемся собором святого Вита.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €175 за экскурсию

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Вся Прага за один день на автомобиле
Вся Прага за один день на автомобиле

Что вы увидите

  • Новый город
  • Старый город
  • Малая Сторона
  • Градчаны
  • Вышеград
  • Пражский Град
  • Владиславский зал
  • Cобор Св. Вита
  • Пороховой мост
  • Страговский монастырь
  • Староместская площадь
  • Старо-Новая синагога
  • Карлова площадь
  • Карлов мост
Индивидуальная экскурсия ⛳ с гидом на машине.

За время авто-пешеходной экскурсии 🧭, мы познакомимся со всеми четырьмя городами пражскими:

  • Новый город 🏙️ город,
  • Малая Сторона,
  • Градчаны.

Экскурсия будет проходить на комфортабельном автомобиле 🚘, с возможностью выйти прогуляться 👣 в самых интересных местах города. Мы охватим Прагу максимально, во всей ее красоте:

  • Пражский Град,
  • Владиславский зал,
  • собор Св. Вита,
  • Пороховой мост,
  • Страговский монастырь,
  • Староместская площадь,
  • Старо-Новая синагога,
  • Карлова площадь,
  • Вышеград...
  • Сколько удивительных историй таят в себе эти места. На каждом шаге нас будет поджидать архитектурный сюрприз. Нас ждет насыщенная обзорная экскурсия для неспешного знакомства с городом.
Что входит
  • Транспорт от отеля и обратно.
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Входные билеты в платные объекты (музеи, выставки и тд )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Вся Прага за один день на автомобиле
Вся Прага за один день на автомобиле
Вся Прага за один день на автомобиле
Вся Прага за один день на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Г.
Руслан Г.
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23 отзыва оставили туристы

Руслан Г. проводит ещё 2 экскурсии

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