Что вы увидите
- Новый город
- Старый город
- Малая Сторона
- Градчаны
- Вышеград
- Пражский Град
- Владиславский зал
- Cобор Св. Вита
- Пороховой мост
- Страговский монастырь
- Староместская площадь
- Старо-Новая синагога
- Карлова площадь
- Карлов мост
Индивидуальная экскурсия ⛳ с гидом на машине.
За время авто-пешеходной экскурсии 🧭, мы познакомимся со всеми четырьмя городами пражскими:
- Новый город 🏙️ город,
- Малая Сторона,
- Градчаны.
Экскурсия будет проходить на комфортабельном автомобиле 🚘, с возможностью выйти прогуляться 👣 в самых интересных местах города. Мы охватим Прагу максимально, во всей ее красоте:
- Пражский Град,
- Владиславский зал,
- собор Св. Вита,
- Пороховой мост,
- Страговский монастырь,
- Староместская площадь,
- Старо-Новая синагога,
- Карлова площадь,
- Вышеград...
- Сколько удивительных историй таят в себе эти места. На каждом шаге нас будет поджидать архитектурный сюрприз. Нас ждет насыщенная обзорная экскурсия для неспешного знакомства с городом.
Что входит
- Транспорт от отеля и обратно.
- Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
- Входные билеты в платные объекты (музеи, выставки и тд )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Руслан Г.
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Руслан Г. проводит ещё 2 экскурсии
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