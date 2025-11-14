Южную Моравию называют чешской Бургундией или Тосканой — за волны виноградников и мягкий климат. Вы прогуляетесь по ухоженным дворцовым паркам, попробуете лучшие вина и научитесь распознавать, что напиток говорит о месте, где росла лоза. А ещё поймёте, почему моравские вина побеждают на международных конкурсах.

8:00–11:00 — Дорога из Праги в Южную Моравию

В пути вы узнаете о традициях виноделия в регионе. Выясните, почему знаменитые местные замки связаны с родом князей Лихтенштейнов.

11:00–12:00 — Замок Микулов и дегустация

Погуляем по старинному городку и поднимемся на холм к замку. Полюбуемся панорамами и зайдём в винотеку. Вы продегустируете 4–5 местных вин.

12:30–14:30 — Замок Валтице и «Банк чешских вин»

Во дворце Валтице — бывшей летней резиденции Лихтенштейнов — разместилось главное винное хранилище страны и школа виноделия. Мы спустимся в винные погреба, где проходят конкурсы и ярмарки, и вы попробуете вина, которые получили награды в этом году

15:00–17:00 — Замок Леднице и прогулка по парку

Мы погуляем по великолепному парку с искусственными островами, гротами, беседками и реками. В 18 веке его называли Парком Европы. При желании вы осмотрите интерьеры замка.

