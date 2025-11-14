Южную Моравию называют чешской Бургундией или Тосканой — за волны виноградников и мягкий климат.
Вы прогуляетесь по ухоженным дворцовым паркам, попробуете лучшие вина и научитесь распознавать, что напиток говорит о месте, где росла лоза. А ещё поймёте, почему моравские вина побеждают на международных конкурсах.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
8:00–11:00 — Дорога из Праги в Южную Моравию
В пути вы узнаете о традициях виноделия в регионе. Выясните, почему знаменитые местные замки связаны с родом князей Лихтенштейнов.
11:00–12:00 — Замок Микулов и дегустация
Погуляем по старинному городку и поднимемся на холм к замку. Полюбуемся панорамами и зайдём в винотеку. Вы продегустируете 4–5 местных вин.
12:30–14:30 — Замок Валтице и «Банк чешских вин»
Во дворце Валтице — бывшей летней резиденции Лихтенштейнов — разместилось главное винное хранилище страны и школа виноделия. Мы спустимся в винные погреба, где проходят конкурсы и ярмарки, и вы попробуете вина, которые получили награды в этом году
15:00–17:00 — Замок Леднице и прогулка по парку
Мы погуляем по великолепному парку с искусственными островами, гротами, беседками и реками. В 18 веке его называли Парком Европы. При желании вы осмотрите интерьеры замка.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda CRV
- Обед (по желанию) не входит в стоимость
- Дополнительно оплачивается дегустация вина (€8 за чел.) и входной билет в замок Леднице (€8 за чел.). Детей до 18 лет мы угостим виноградным соком, пока взрослые пробуют вино
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид в Праге
Провёл экскурсии для 2064 туристов
Приветствую! Я переехал в Чехословакию в 1992 году. По специальности художник и искусствовед, закончил академию художеств. Много лет преподавал живопись, рисунок, графику, историю искусств в пражских учебных заведениях. С 2000
Входит в следующие категории Праги
