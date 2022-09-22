Всё это время Европа строилась из кирпичиков, которые лепились на всех её землях. Оказавшись в центре европейского водоворота, Чехия воленс-ноленс стала одним из главных каменщиков.

Сюда, словно в омут, со всех сторон стекались суждения, тенденции и настроения, а здесь они, основательно перемешавшись, формовались-обжигались и выносились течением обратно.

Замки старейших аристократических родов

Замки Чешский Штернберк и Конопиште неразрывно связаны с одним из старейших аристократических родов, многие столетия гонявших европейские векторы то туда, то сюда.

В Европе отлично работает принцип домино, а Штернберки частенько толкали самую первую доминошку.

Коль скоро будет к этой теме интерес, с удовольствием ввяжусь в беседу.

Замок Чешский Штернберк — их родовое гнездо с 1241 года.

Что же касается замка Конопиште, Штернберки владели им с 1327 года по 1603. А в 1887 году его главным жильцом стал австро-венгерский престолонаследник Франц Фердинанд, убийство которого — сasus belli Первой мировой войны.

Любовь и оружие

Экскурсия по этому замку — красочный и эмоциональный рассказ о трогательной любви эрцгерцога и его супруги Софии Хотек.

Любителей коллекционного оружия здесь непременно порадует огромная коллекция мечей, доспехов, пищалей и пистолетов.

А всех, кто не против хорошего пива и вкусной еды, поджидает обед в аутентичном ресторанчике.

От 20 евро в час. Примерное время — 8-10 часов