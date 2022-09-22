Замки Конопиште и Чешский Штернберг

В романтическом Конопиште, равно как и в готическом Штернберке

В романтическом Конопиште, равно как и в готическом Штернберке, местные гиды увлечённо рассказывают об интерьерах и бывших владельцах, демонстрируют ценные экспонаты и слегка пугают привидениями.

Пропитавшись слухами и былями из XIX века, экскурсанты начинают чувствовать себя вполне уверенно на глубине одного-двух столетий. Однако из клубка сегодняшних замков торчит малозаметная нитка, потянув за которую можно размотать историю Старого Света как минимум до XIV века.
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Замки Конопиште и Чешский Штернберг

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Чешский Штернберк
  • Замок Конопиште
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Описание

Всё это время Европа строилась из кирпичиков, которые лепились на всех её землях. Оказавшись в центре европейского водоворота, Чехия воленс-ноленс стала одним из главных каменщиков.
Сюда, словно в омут, со всех сторон стекались суждения, тенденции и настроения, а здесь они, основательно перемешавшись, формовались-обжигались и выносились течением обратно.

Замки старейших аристократических родов

Замки Чешский Штернберк и Конопиште неразрывно связаны с одним из старейших аристократических родов, многие столетия гонявших европейские векторы то туда, то сюда.
В Европе отлично работает принцип домино, а Штернберки частенько толкали самую первую доминошку.
Коль скоро будет к этой теме интерес, с удовольствием ввяжусь в беседу.
Замок Чешский Штернберк — их родовое гнездо с 1241 года.
Что же касается замка Конопиште, Штернберки владели им с 1327 года по 1603. А в 1887 году его главным жильцом стал австро-венгерский престолонаследник Франц Фердинанд, убийство которого — сasus belli Первой мировой войны.

Любовь и оружие

Экскурсия по этому замку — красочный и эмоциональный рассказ о трогательной любви эрцгерцога и его супруги Софии Хотек.
Любителей коллекционного оружия здесь непременно порадует огромная коллекция мечей, доспехов, пищалей и пистолетов.
А всех, кто не против хорошего пива и вкусной еды, поджидает обед в аутентичном ресторанчике.

От 20 евро в час. Примерное время — 8-10 часов

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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