В романтическом Конопиште, равно как и в готическом Штернберке
В романтическом Конопиште, равно как и в готическом Штернберке, местные гиды увлечённо рассказывают об интерьерах и бывших владельцах, демонстрируют ценные экспонаты и слегка пугают привидениями.
Пропитавшись слухами и былями из XIX века, экскурсанты начинают чувствовать себя вполне уверенно на глубине одного-двух столетий. Однако из клубка сегодняшних замков торчит малозаметная нитка, потянув за которую можно размотать историю Старого Света как минимум до XIV века.
Пропитавшись слухами и былями из XIX века, экскурсанты начинают чувствовать себя вполне уверенно на глубине одного-двух столетий. Однако из клубка сегодняшних замков торчит малозаметная нитка, потянув за которую можно размотать историю Старого Света как минимум до XIV века.
Что вас ожидает 🤩
- Замок Чешский Штернберк
- Замок Конопиште
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Всё это время Европа строилась из кирпичиков, которые лепились на всех её землях. Оказавшись в центре европейского водоворота, Чехия воленс-ноленс стала одним из главных каменщиков.
Сюда, словно в омут, со всех сторон стекались суждения, тенденции и настроения, а здесь они, основательно перемешавшись, формовались-обжигались и выносились течением обратно.
Замки старейших аристократических родов
Замки Чешский Штернберк и Конопиште неразрывно связаны с одним из старейших аристократических родов, многие столетия гонявших европейские векторы то туда, то сюда.
В Европе отлично работает принцип домино, а Штернберки частенько толкали самую первую доминошку.
Коль скоро будет к этой теме интерес, с удовольствием ввяжусь в беседу.
Замок Чешский Штернберк — их родовое гнездо с 1241 года.
Что же касается замка Конопиште, Штернберки владели им с 1327 года по 1603. А в 1887 году его главным жильцом стал австро-венгерский престолонаследник Франц Фердинанд, убийство которого — сasus belli Первой мировой войны.
Любовь и оружие
Экскурсия по этому замку — красочный и эмоциональный рассказ о трогательной любви эрцгерцога и его супруги Софии Хотек.
Любителей коллекционного оружия здесь непременно порадует огромная коллекция мечей, доспехов, пищалей и пистолетов.
А всех, кто не против хорошего пива и вкусной еды, поджидает обед в аутентичном ресторанчике.
От 20 евро в час. Примерное время — 8-10 часов
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты в замки и музеи
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Около вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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