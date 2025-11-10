Волшебный замок, окруженный густыми лесами, возвышается на вершине горы.
С момента основания в 1241 году им владеет род Штернбергов — и нынешний глава семьи по-прежнему проживает в его стенах. На этой экскурсии вы узнаете больше об истории замка и его легендарных владельцах. А ещё полюбуетесь богатой коллекцией картин, оружия, гравюр и невероятными видами.
С момента основания в 1241 году им владеет род Штернбергов — и нынешний глава семьи по-прежнему проживает в его стенах. На этой экскурсии вы узнаете больше об истории замка и его легендарных владельцах. А ещё полюбуетесь богатой коллекцией картин, оружия, гравюр и невероятными видами.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Путешествие по готическому замку:
- вы увидите семейные реликвии рода Штернбергов, картины и редкие артефакты
- прогуляетесь по залам замка, увидите библиотеку и рыцарский зал — и ощутите дух Средневековья
- а с крепостных стен полюбуетесь захватывающими видами на долину реки Сазава
У вас будет свободное время, чтобы пройтись, сделать фото, купить сувениры и заглянуть в кафе при замке.
А ещё мы расскажем вам:
- об истории рода Штернбергов и о том, как семья сумела сохранить замок спустя несколько веков
- как жили рыцари и знать в средневековой Чехии
- о роли замка во время гуситских войн и Тридцатилетней войны
- легенды о сокровищах, которые могут быть здесь спрятаны, местные предания о призраках
И о многом-многом другом!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (Audi Q2/Audi Q3/Toyota Сorolla Сombi и т. п.) или микроавтобусе (Mercedes-Benz Vito и т. п.)
- Вход в замок оплачивается отдельно: взрослый — €12, детский — €8, дети до 4 лет бесплатно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 5-8 чел (микроавтобус) — €550
—для 9-15 чел (минибус) — €850
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Праге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командойЗадать вопрос
Входит в следующие категории Праги
Похожие экскурсии из Праги
Индивидуальная
до 10 чел.
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Погрузитесь в мир чешских легенд и сказок на индивидуальной экскурсии по Вышеграду. Узнайте о Либуше, коне Шемике и других героях, наслаждаясь панорамами Праги
Завтра в 10:30
13 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Начало: От вашего отеля
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
€380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока
Погрузитесь в атмосферу средневековой Чехии, наслаждаясь видами Чешского Крумлова и замка Глубока. Узнайте о жизни чехов и попробуйте местную кухню
Начало: В Вашем отеле
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:30
€534 за всё до 4 чел.