Волшебный замок, окруженный густыми лесами, возвышается на вершине горы. С момента основания в 1241 году им владеет род Штернбергов — и нынешний глава семьи по-прежнему проживает в его стенах. На этой экскурсии вы узнаете больше об истории замка и его легендарных владельцах. А ещё полюбуетесь богатой коллекцией картин, оружия, гравюр и невероятными видами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Путешествие по готическому замку:

вы увидите семейные реликвии рода Штернбергов, картины и редкие артефакты

прогуляетесь по залам замка, увидите библиотеку и рыцарский зал — и ощутите дух Средневековья

а с крепостных стен полюбуетесь захватывающими видами на долину реки Сазава

У вас будет свободное время, чтобы пройтись, сделать фото, купить сувениры и заглянуть в кафе при замке.

А ещё мы расскажем вам:

об истории рода Штернбергов и о том, как семья сумела сохранить замок спустя несколько веков

как жили рыцари и знать в средневековой Чехии

о роли замка во время гуситских войн и Тридцатилетней войны

легенды о сокровищах, которые могут быть здесь спрятаны, местные предания о призраках

И о многом-многом другом!

Организационные детали