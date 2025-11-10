Приглашаем отправиться в замок Блатна 12 века, расположенный в Южной Чехии. Вы узнаете, как из оборонительной крепости он превратился в дворянскую резиденцию. Прикоснётесь к жизни его владельцев и полюбуетесь старинными интерьерами.
А также погуляете по прилегающему к замку английскому парку, на территории которого живут ручные олени.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Экскурсия по замку. Вы осмотрите исторические интерьеры: охотничий салон, семейную галерею и африканскую комнату. А также услышите истории о средневековых владельцах замка: их жизни, традициях и путешествиях в Эфиопию.
Прогулка по парку. Замок окружает парк площадью 42 гектара. Вы погуляете по его тенистым аллеям и полюбуетесь прудом с карпами. А ещё по территории парка свободно гуляют дружелюбные олени: по желанию их можно покормить.
Организационные детали
- Билет в замок оплачивается дополнительно: €10 взрослые, €9 дети, до 6 лет бесплатно
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле: Audi Q2/Q3, Toyota Сorolla Combi и др.
- Рекомендуем взять с собой морковь или яблоки для оленей. Также их можно приобрести в кассе парка
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— для 5-8 чел (микроавтобус) — €550
—для 9-15 чел (минибус) — €850
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командойЗадать вопрос
