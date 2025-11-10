Приглашаем отправиться в замок Блатна 12 века, расположенный в Южной Чехии. Вы узнаете, как из оборонительной крепости он превратился в дворянскую резиденцию. Прикоснётесь к жизни его владельцев и полюбуетесь старинными интерьерами. А также погуляете по прилегающему к замку английскому парку, на территории которого живут ручные олени.

Описание экскурсии

Экскурсия по замку. Вы осмотрите исторические интерьеры: охотничий салон, семейную галерею и африканскую комнату. А также услышите истории о средневековых владельцах замка: их жизни, традициях и путешествиях в Эфиопию.

Прогулка по парку. Замок окружает парк площадью 42 гектара. Вы погуляете по его тенистым аллеям и полюбуетесь прудом с карпами. А ещё по территории парка свободно гуляют дружелюбные олени: по желанию их можно покормить.

Организационные детали