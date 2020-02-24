3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Завтра в 10:00
30 янв в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки
Познакомиться с городом чешских королев и продегустировать вина в компании гида - местного жителя
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
€399 за всё до 3 чел.
скидка
50%
7 часов
Индивидуальная
Замок Блатна и парк с оленями (из Праги на авто)
Посетить средневековый замок и погулять по великолепному парку с оленями
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
170€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей24 февраля 2020Спасибо огромное за экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия была насыщенная и интересная. Оксана ответила на все наши вопросы. Вречатлил, музей
- ГГалина19 февраля 2020Мы с мужем благодарны экскурсоводу Оксане за то, вчера на экскурсии мы по особенному ощутили великолепие и неповторимый дух этого
- ККатерина12 февраля 2020Экскурсия интересная, не перегруженная скучной информацией, для первого знакомства с городом - хорошо. Были трое взрослых и ребёнок 12 лет. Ребёнку тоже понравилось. Единственный момент - Оксана тихо говорит, иногда приходилось вслушиваться)
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Животные»
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