Экскурсии с животными в Праге

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Праге на русском языке, цены от €80, скидки до 50%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Завтра в 10:00
30 янв в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки
Познакомиться с городом чешских королев и продегустировать вина в компании гида - местного жителя
5 мар в 09:00
6 мар в 09:00
399 за всё до 3 чел.
Замок Блатна и парк с оленями (из Праги на авто)
На машине
скидка
50%
7 часов
Индивидуальная
Замок Блатна и парк с оленями (из Праги на авто)
Посетить средневековый замок и погулять по великолепному парку с оленями
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
17085 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    24 февраля 2020
    Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
    Спасибо огромное за экскурсию! Все очень понравилось! Экскурсия была насыщенная и интересная. Оксана ответила на все наши вопросы. Вречатлил, музей
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    миниатюр и библиотека монастыря! Влюбила нас в Прагу без памяти! Спасибо за советы. Мы с удовольствием ими воспользовались. Мы очень хотим вернуться и продолжить прогулки с Оксаной!

  • Г
    Галина
    19 февраля 2020
    Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
    Мы с мужем благодарны экскурсоводу Оксане за то, вчера на экскурсии мы по особенному ощутили великолепие и неповторимый дух этого
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    прекрасного города. Влюбленность экскурсовода Оксаны в этот красивейший исторический город передается туристам, вот и мы благодаря ей смотрели на достопримечательности столицы Чехии уже не в первый раз, но теперь уже влюбленными глазами. Маршрут составлен очень удачно с огромным количеством живописных мест и уголков Праги, а со смотровой площадки у Страговского монастыря открывается фантастический вид на город. Потрясающая экскурсия, мы под впечатлением!!!Огромное спасибо экскурсоводу Оксане за такой необычный и интересный маршрут, за неутомительную и увлекательную подачу информации. В этот город теперь хочется приехать еще и не один раз!

  • К
    Катерина
    12 февраля 2020
    Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
    Экскурсия интересная, не перегруженная скучной информацией, для первого знакомства с городом - хорошо. Были трое взрослых и ребёнок 12 лет. Ребёнку тоже понравилось. Единственный момент - Оксана тихо говорит, иногда приходилось вслушиваться)

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
  2. Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки
  3. Замок Блатна и парк с оленями (из Праги на авто)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в январе 2025
Сейчас в Праге в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 399 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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