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прекрасного города. Влюбленность экскурсовода Оксаны в этот красивейший исторический город передается туристам, вот и мы благодаря ей смотрели на достопримечательности столицы Чехии уже не в первый раз, но теперь уже влюбленными глазами. Маршрут составлен очень удачно с огромным количеством живописных мест и уголков Праги, а со смотровой площадки у Страговского монастыря открывается фантастический вид на город. Потрясающая экскурсия, мы под впечатлением!!!Огромное спасибо экскурсоводу Оксане за такой необычный и интересный маршрут, за неутомительную и увлекательную подачу информации. В этот город теперь хочется приехать еще и не один раз!