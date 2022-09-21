Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры

Векторное пространство сегодняшнего вояжа: Прага - Замок Карлштейн - Конепрусские пещеры - Прага

Векторное пространство сегодняшнего вояжа: Прага — Замок Карлштейн — Конепрусские пещеры — Прага.

Подмножеством этого векторного множества будут всякие мелкие удовольствия там и сям разбросанные по пути. P. S. В нужный момент, словно рояль в кустах, непременно появится подходящее заведение, где нальют правильного чешского пива и на славу покормят.
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры

Что вас ожидает 🤩

  • Прага
  • Замок Карлштейн
  • Конепрусские пещеры
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Описание

Итак, цель № 1 — замок Карлштейн, название которого связано с Карлом IV из XIV столетия.
Веками всяких Карлов в Европе было пруд пруди, а их порядковые номера — травма здоровой психики.
Причина повторяемости королевских имён не в скудости фантазии у родителей, а потому что речь шла о так называемых династических именах.
Порядковый же номер — это особая метка, позволяющая различать Карлов, Людовиков и Вильгельмов в одной отдельно взятой стране.
Наш Карл — первый из чешских Карлов и четвёртый в Sacrum Imperium Romanum, чьим начальником он тоже был.
К своему Карлу чехи относятся с трогательным пиететом, называя его Отцом Родины, а такой шильдик дорогого стоит.
Обладая огромной властью, Карл IV сделал Прагу центром Священной Римской империи, придав мощный импульс развитию своей страны.
Карлов мост, Карлов университет, Карловы Вары и многое другое — известные бренды, связанные с деятельностью этого чеха.
Сохранивший в себе дух романтичного средневековья замок Карлштейн тоже строился по его личной инициативе.
Карлу, замку и средневековью посвящается первая часть сегодняшней поездки.
Её цель № 2 — карстовые Конепрусские пещеры.
К их появлению Карл IV не имел ни малейшего отношения, однако у чехов они тоже очень популярны.
Пока люди не научились строить жилища, они ютились в пещерах, и потому специалисты там находят следы доисторической жизни. Древние орудия труда и наскальная живопись — это уникальные источники информации и огромная радость для учёных, однако на большинство экскурсантов гораздо большее впечатление всегда производит сюрреализм пещерных форм и волшебное звучание сталактитовых органов.
И в Карлштейне и в Конепрусских пещерах местные гиды рассказывают интересные истории с множеством любопытных подробностей.
Незнание чешского языка не является помехой, эта проблема превентивно повсюду решена.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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