Итак, цель № 1 — замок Карлштейн, название которого связано с Карлом IV из XIV столетия.
Веками всяких Карлов в Европе было пруд пруди, а их порядковые номера — травма здоровой психики.
Причина повторяемости королевских имён не в скудости фантазии у родителей, а потому что речь шла о так называемых династических именах.
Порядковый же номер — это особая метка, позволяющая различать Карлов, Людовиков и Вильгельмов в одной отдельно взятой стране.
Наш Карл — первый из чешских Карлов и четвёртый в Sacrum Imperium Romanum, чьим начальником он тоже был.
К своему Карлу чехи относятся с трогательным пиететом, называя его Отцом Родины, а такой шильдик дорогого стоит.
Обладая огромной властью, Карл IV сделал Прагу центром Священной Римской империи, придав мощный импульс развитию своей страны.
Карлов мост, Карлов университет, Карловы Вары и многое другое — известные бренды, связанные с деятельностью этого чеха.
Сохранивший в себе дух романтичного средневековья замок Карлштейн тоже строился по его личной инициативе.
Карлу, замку и средневековью посвящается первая часть сегодняшней поездки.
Её цель № 2 — карстовые Конепрусские пещеры.
К их появлению Карл IV не имел ни малейшего отношения, однако у чехов они тоже очень популярны.
Пока люди не научились строить жилища, они ютились в пещерах, и потому специалисты там находят следы доисторической жизни. Древние орудия труда и наскальная живопись — это уникальные источники информации и огромная радость для учёных, однако на большинство экскурсантов гораздо большее впечатление всегда производит сюрреализм пещерных форм и волшебное звучание сталактитовых органов.
И в Карлштейне и в Конепрусских пещерах местные гиды рассказывают интересные истории с множеством любопытных подробностей.
Незнание чешского языка не является помехой, эта проблема превентивно повсюду решена.