Итак, цель № 1 — замок Карлштейн, название которого связано с Карлом IV из XIV столетия.

Веками всяких Карлов в Европе было пруд пруди, а их порядковые номера — травма здоровой психики.

Причина повторяемости королевских имён не в скудости фантазии у родителей, а потому что речь шла о так называемых династических именах.

Порядковый же номер — это особая метка, позволяющая различать Карлов, Людовиков и Вильгельмов в одной отдельно взятой стране.

Наш Карл — первый из чешских Карлов и четвёртый в Sacrum Imperium Romanum, чьим начальником он тоже был.

К своему Карлу чехи относятся с трогательным пиететом, называя его Отцом Родины, а такой шильдик дорогого стоит.

Обладая огромной властью, Карл IV сделал Прагу центром Священной Римской империи, придав мощный импульс развитию своей страны.

Карлов мост, Карлов университет, Карловы Вары и многое другое — известные бренды, связанные с деятельностью этого чеха.

Сохранивший в себе дух романтичного средневековья замок Карлштейн тоже строился по его личной инициативе.

Карлу, замку и средневековью посвящается первая часть сегодняшней поездки.

Её цель № 2 — карстовые Конепрусские пещеры.

К их появлению Карл IV не имел ни малейшего отношения, однако у чехов они тоже очень популярны.

Пока люди не научились строить жилища, они ютились в пещерах, и потому специалисты там находят следы доисторической жизни. Древние орудия труда и наскальная живопись — это уникальные источники информации и огромная радость для учёных, однако на большинство экскурсантов гораздо большее впечатление всегда производит сюрреализм пещерных форм и волшебное звучание сталактитовых органов.

И в Карлштейне и в Конепрусских пещерах местные гиды рассказывают интересные истории с множеством любопытных подробностей.

Незнание чешского языка не является помехой, эта проблема превентивно повсюду решена.