Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы !!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!! А вы знали, что под чешской землей скрываются удивительные карстовые пещеры? Природа сотворила сказочные залы со сталактитами и сталагмитами, принявшими форму люстр, гномов и загадочных мифических существ.



Мы посетим эти пещеры, а после отправимся в замок Карлштейн, красивейший в Чехии и настоящее чудо готической архитектуры.

Алеся Ваш гид в Праге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов На чём проводится На автомобиле €140 за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Сказочные подземелья и замок на скале Чехия прекрасна не только снаружи, но и внутри. Под поверхностью этой удивительной страны скрываются не менее удивительные карстовые пещеры! Веками дождевая вода, просачиваясь сквозь известняковые горные породы, вымывала подземные ущелья, постепенно превращая их в просторные сказочные залы, украшенные люстрами и канделябрами в виде сталактитов и сталагмитами в виде загадочных мифических существ. И причудливые «люстры», и «гномов», и единственные на планете «Конепрусские розы» — сталактическое чудо — стоит увидеть своими глазами! Благо, Конепрусские пещеры находятся всего в получасе езды от Праги, поэтому посетить их смогут и те, кто не терпит длительных переездов. А буквально в паре километров от пещерного заповедника находится знаменитый во всем мире замок Карлштейн, куда и лежит наш путь. Это чудо готической архитектуры считается красивейшим замком Чехии. Он был возведен в XIV веке Карлом IV, на террасах известковой скалы, высота которой достигает 72 метров. В оформлении замка участвовали лучшие придворные мастера, и он по сей день сохранил свою монументальность и красоту. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!

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