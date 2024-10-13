!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!! А вы знали, что под чешской землей скрываются удивительные карстовые пещеры? Природа сотворила сказочные залы со сталактитами и сталагмитами, принявшими форму люстр, гномов и загадочных мифических существ.
Мы посетим эти пещеры, а после отправимся в замок Карлштейн, красивейший в Чехии и настоящее чудо готической архитектуры.
Мы посетим эти пещеры, а после отправимся в замок Карлштейн, красивейший в Чехии и настоящее чудо готической архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Сказочные подземелья и замок на скалеЧехия прекрасна не только снаружи, но и внутри. Под поверхностью этой удивительной страны скрываются не менее удивительные карстовые пещеры! Веками дождевая вода, просачиваясь сквозь известняковые горные породы, вымывала подземные ущелья, постепенно превращая их в просторные сказочные залы, украшенные люстрами и канделябрами в виде сталактитов и сталагмитами в виде загадочных мифических существ. И причудливые «люстры», и «гномов», и единственные на планете «Конепрусские розы» — сталактическое чудо — стоит увидеть своими глазами! Благо, Конепрусские пещеры находятся всего в получасе езды от Праги, поэтому посетить их смогут и те, кто не терпит длительных переездов. А буквально в паре километров от пещерного заповедника находится знаменитый во всем мире замок Карлштейн, куда и лежит наш путь. Это чудо готической архитектуры считается красивейшим замком Чехии. Он был возведен в XIV веке Карлом IV, на террасах известковой скалы, высота которой достигает 72 метров. В оформлении замка участвовали лучшие придворные мастера, и он по сей день сохранил свою монументальность и красоту. Важная информация:!!! В СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ НЕ ВКЛЮЧЕНА СТОИМОСТЬ ТРАНСФЕРА!!!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Конепрусские пещеры
- Замок Карлштейн
Что включено
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Входной билет в замок и в пещеры
- ТРАНСФЕР!!
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города или рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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