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Из Праги - в замок Карлштейн

Взглянуть на символ Чехии и шедевр готической архитектуры
Карлштейн задумывался как неприступная крепость. И заодно — как хранилище королевских реликвий.

Построенный по ступенчатому принципу, замок возвышается над живописной долиной, а его вершину украшает капелла Святого Креста — там когда-то хранились драгоценности империи. Давайте прогуляемся по замку, погрузимся в чешскую историю и в полной мере ощутим её величие.
Из Праги - в замок Карлштейн
Из Праги - в замок Карлштейн
Из Праги - в замок Карлштейн
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Средневековый городок Карлштейн и короткая прогулка по нему к подножию замка.

Осмотр замка Карлштейн. Вы послушаете:

  • об основании и предназначении замка
  • его архитектурных особенностях и иерархии помещений
  • запрете на посещение Большой башни женщинами и связанных с этим преданиях
  • роли замка в истории Чехии — почему он считается символом страны

Самостоятельный осмотр замковых окрестностей, посещение местных кафе и сувенирных лавочек.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле (Audi Q2/Audi Q3/Toyota Сorolla Сombi и т. п.) или микроавтобусе (Mercedes-Benz Vito и т. п.)
  • Вход в замок оплачивается отдельно: €12 — взрослый билет, €3,5 — детский. Дети до 5 лет — бесплатно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
    — для 3-4 человек — €210 за чел.
    — для 5-7 человек — €170 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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