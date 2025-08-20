Мои заказы

Жемчужины Праги за 3 часа

Не хотите тратить время на длинные экскурсии? За три часа вы увидите главное и очаруетесь Прагой, погрузившись в её легенды и тайны
Индивидуальная экскурсия по Праге предлагает уникальную возможность за три часа увидеть главные достопримечательности города.

Узнайте секреты Астрономических часов, разгадайте тайну Карлова моста и насладитесь панорамой Пражского Града.

Прогулка включает посещение знаковых мест, таких как Костёл Девы Марии, Дом Кафки и Стена Джона Леннона. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро и интересно познакомиться с Прагой
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Увидеть Астрономические часы
  • 🌉 Загадать желание на Карловом мосту
  • 🏰 Полюбоваться Пражским Градом
  • 📚 Узнать тайны Дома Кафки
  • 🎨 Сделать фото у Стены Джона Леннона
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Астрономические часы
  • Костёл Девы Марии
  • Пивная палача
  • Дом Кафки
  • Карлов мост
  • Пражский Град
  • Стена Джона Леннона

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Астрономические часы и услышите о трагедии их создателя и расшифруете скрытые символы.
  • Костёл Девы Марии и обратите внимание на асимметрию башен и разгадаете её тайну.
  • Пивную палача и заглянете в любимое место самого известного палача Праги и выясните, чем он прославился.
  • Дом Кафки и увидите, где родился автор «Превращения».
  • Окаменевшего рыцаря и узнаете, что может вернуть его к жизни.
  • «Бездонный колодец знаний» и поймёте, почему он действительно бездонный.
  • Девочку на стене и найдёте трогательную скульптуру и услышите её историю.
  • Карлов мост и раскроете его тайны и загадаете желание по особому ритуалу.
  • Панораму Пражского Града и полюбуетесь видом на королевский дворец.
  • Волшебную лестницу и почувствуете магию Старого города.
  • Водяного и его горшочки и узнаете, зачем ему пустые сосуды.
  • Стену Джона Леннона и сделаете яркие фото у символа свободы.
  • Чёртову мельницу и выясните, почему она так странно вращается.
  • Самую узкую улочку и подумаете, зачем там нужен светофор.
  • «Писающих мальчиков» и навестите скандальную скульптуру Давида Чёрного.
  • Райский парк с павлинами и покормите с рук этих величественных птиц.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но один раз мы воспользуемся общественным транспортом: вам нужно будет приобрести билет на трамвай (примерно €1 с чел.).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 1499 туристов
Дорогие путешественники, приветствуем вас! Мы, Татьяна и Андрей, — профессиональные, лицензированные гиды по Праге и Чехии. Мы живём и работаем в Праге с 1999 года, накопили много знаний, разузнали все
читать дальше

секреты, познакомились со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии и готовы поделиться всем этим с вами. Приглашаем вас на наши креативные экскурсии, на которых мы вам покажем самые примечательные локации, расскажем достоверную, любопытную информацию. Наши экскурсии проходят легко, позитивно и увлекательно. Интересно будет и взрослым и детям:-) Добро пожаловать в Прагу!

Отзывы и рейтинг

I
Inga
20 авг 2025
Отличная экскурсия, было интересно, хорошый маршрут. Андрей прекрасный разказчик с хорошим багажом знаний. Спасибо, нам понравилось, смело рекомендуем.
Д
Денис
10 авг 2025
Экскурсия понравилась, все хорошо

