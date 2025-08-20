Индивидуальная экскурсия по Праге предлагает уникальную возможность за три часа увидеть главные достопримечательности города.
Узнайте секреты Астрономических часов, разгадайте тайну Карлова моста и насладитесь панорамой Пражского Града.
Прогулка включает посещение знаковых мест, таких как Костёл Девы Марии, Дом Кафки и Стена Джона Леннона. Это идеальный выбор для тех, кто хочет быстро и интересно познакомиться с Прагой
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Увидеть Астрономические часы
- 🌉 Загадать желание на Карловом мосту
- 🏰 Полюбоваться Пражским Градом
- 📚 Узнать тайны Дома Кафки
- 🎨 Сделать фото у Стены Джона Леннона
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Астрономические часы
- Костёл Девы Марии
- Пивная палача
- Дом Кафки
- Карлов мост
- Пражский Град
- Стена Джона Леннона
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Астрономические часы и услышите о трагедии их создателя и расшифруете скрытые символы.
- Костёл Девы Марии и обратите внимание на асимметрию башен и разгадаете её тайну.
- Пивную палача и заглянете в любимое место самого известного палача Праги и выясните, чем он прославился.
- Дом Кафки и увидите, где родился автор «Превращения».
- Окаменевшего рыцаря и узнаете, что может вернуть его к жизни.
- «Бездонный колодец знаний» и поймёте, почему он действительно бездонный.
- Девочку на стене и найдёте трогательную скульптуру и услышите её историю.
- Карлов мост и раскроете его тайны и загадаете желание по особому ритуалу.
- Панораму Пражского Града и полюбуетесь видом на королевский дворец.
- Волшебную лестницу и почувствуете магию Старого города.
- Водяного и его горшочки и узнаете, зачем ему пустые сосуды.
- Стену Джона Леннона и сделаете яркие фото у символа свободы.
- Чёртову мельницу и выясните, почему она так странно вращается.
- Самую узкую улочку и подумаете, зачем там нужен светофор.
- «Писающих мальчиков» и навестите скандальную скульптуру Давида Чёрного.
- Райский парк с павлинами и покормите с рук этих величественных птиц.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но один раз мы воспользуемся общественным транспортом: вам нужно будет приобрести билет на трамвай (примерно €1 с чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 1499 туристов
Дорогие путешественники, приветствуем вас! Мы, Татьяна и Андрей, — профессиональные, лицензированные гиды по Праге и Чехии. Мы живём и работаем в Праге с 1999 года, накопили много знаний, разузнали всеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Inga
20 авг 2025
Отличная экскурсия, было интересно, хорошый маршрут. Андрей прекрасный разказчик с хорошим багажом знаний. Спасибо, нам понравилось, смело рекомендуем.
Д
Денис
10 авг 2025
Экскурсия понравилась, все хорошо
Входит в следующие категории Праги
