Татьяна — ваша команда гидов в Праге

Провели экскурсии для 1499 туристов

читать дальше секреты, познакомились со всеми тайнами, легендами и самыми интересными уголками Праги и Чехии и готовы поделиться всем этим с вами. Приглашаем вас на наши креативные экскурсии, на которых мы вам покажем самые примечательные локации, расскажем достоверную, любопытную информацию. Наши экскурсии проходят легко, позитивно и увлекательно. Интересно будет и взрослым и детям:-) Добро пожаловать в Прагу!

Дорогие путешественники, приветствуем вас! Мы, Татьяна и Андрей, — профессиональные, лицензированные гиды по Праге и Чехии. Мы живём и работаем в Праге с 1999 года, накопили много знаний, разузнали все