Дубровник с посещением Францискианского монастыря

Приглашаю вас на прогулку по старинному городу Дубровник

Приглашаю вас на прогулку по старинному городу Дубровник.

В этом городе собралось все самое лучшее в Хорватии.

Здесь красивые пляжи и пейзажи, старинная архитектура и уютные рестораны.

Со мной вы прогуляетесь по улочкам старого города, увидите одну из старейших аптек Европы и узнаете историю этого удивительного города.
Дубровник с посещением Францискианского монастыря
Дубровник с посещением Францискианского монастыря
Дубровник с посещением Францискианского монастыря
Дубровник с посещением Францискианского монастыря
Дубровник с посещением Францискианского монастыря
Дубровник с посещением Францискианского монастыря

Что вы увидите 🤩

  • Дубровник: старый город
  • улица Страдун
  • мужской Францискианский монастырь
  • церковь Св. Влаха
Наша экскурсия начнется сразу от ворот в старый город. Мы пройдем по знаменитой улице Страдун разделяющей Дубровник на две половины — раньше тут был пролив, а в 14 веке, канал был засыпан землей, мимо фонтана Онофрио и колонны Орландо.
Экскурсия по городу включает в себя посещение мужского Францискианского монастыря и одной из старейших аптек Европы. Во время прогулки вы познакомитесь с историей города и основными его достопримечательностями.
После экскурсии у Вас будет время для самостоятельной прогулки по улицам и площадям Старого города. Также Вы сможете насладиться чашечкой кофе на площади перед церковью Св. Влаха.
Вас ждут приятные впечатления от экскурсии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Группа до 6 человек
€350

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • автотранспорт
  • услуги хорватского гида в Дубровнике
Что не входит
  • обед в ресторане
  • билеты в музей или на крепостную стену
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Олег Б.
Олег Б.
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