Наша экскурсия начнется сразу от ворот в старый город. Мы пройдем по знаменитой улице Страдун разделяющей Дубровник на две половины — раньше тут был пролив, а в 14 веке, канал был засыпан землей, мимо фонтана Онофрио и колонны Орландо.

Экскурсия по городу включает в себя посещение мужского Францискианского монастыря и одной из старейших аптек Европы. Во время прогулки вы познакомитесь с историей города и основными его достопримечательностями.

После экскурсии у Вас будет время для самостоятельной прогулки по улицам и площадям Старого города. Также Вы сможете насладиться чашечкой кофе на площади перед церковью Св. Влаха.

Вас ждут приятные впечатления от экскурсии.