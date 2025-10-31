Индивидуальная
до 6 чел.
Черногория за один день
Путешествие по Черногории: историческая столица Цетинье, национальный парк Ловчен, королевское селение Негуши и серпантин над Боко-Которским заливом
«Заглянете в Бильярду — дом владыки Петра Негоша, в интересный музей денег, прогуляетесь по скверу с забавными скульптурами, а также по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
- ССергей31 октября 2025Отличная получилась поездка, побывали в уникальных местах, насладились природой, послушали увлекательный рассказ о Черногории и ее истории. Светлана - отличный гид, доброжелательный, приятный. Ребенок также был в восторге. Большое спасибо!
- ИИрина5 сентября 2025С огромным удовольствием оставляю отзыв об экскурсии, проведенной Светланой. Экскурсия действительно превзошла наши ожидания - прекрасно простроенный маршрут, с видовыми
- ССветлана3 августа 2025Прекрасная экскурсия!! Спасибо Светлане за заботу! В пещере было прохладно, а мы не брали теплые вещи, но Светлана позаботилась и любезно предоставила нам две куртки 💚 прогулка по озеру тоже была очень красивой и запоминающейся.
- ННаталья29 июля 2025Светлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерью подростком. Поездка прошла в
- ЛЛариса2 июля 2025Чудесная экскурсия, Светлана много и интересно рассказывала, чувствовалась забота по отношению к нам, я ездила с тремя детьми, дети в восторге. Шикарные виды, интересная пещера. Поездка - удовольствие!
- ТТатьяна23 июня 2025Экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Светлана замечательный рассказчик и организатор, а также очень интеллигентный человек. Несмотря на то, что дорога местами
- ИИрина21 июля 2024Светлана - отличный рассказчик и водитель, как и в целом весьма приятный и положительный человек. Экскурсия была интересной и комфортной.
- ТТатьяна13 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Светлана замечательный рассказчик. Узнали очень много интересных исторических моментов в истории Черногории. Липская пещера очень понравилась
- ИИрина19 августа 2023Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ о стране и местах,
- ККсения7 июня 2023Замечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. Для нас даже делали остановки,
