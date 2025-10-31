Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Будве на русском языке, цены от €250.
Открыть Черногорию
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Черногория за один день
Путешествие по Черногории: историческая столица Цетинье, национальный парк Ловчен, королевское селение Негуши и серпантин над Боко-Которским заливом
«Заглянете в Бильярду — дом владыки Петра Негоша, в интересный музей денег, прогуляетесь по скверу с забавными скульптурами, а также по улице со старинными посольствами и действующей резиденцией президента Черногории»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €350 за всё до 6 чел.
Черногорский калейдоскоп
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
«Гуляя по старинным улицам Цетинье, вы увидите Влашскую церковь, королевский театр Зетский дом, церковь Рождества Богородицы на Чипуре, резиденцию престолонаследника и дворцы «Бильярда» и Николы I»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€270 за всё до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
На машине
На лодке
5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Отличная получилась поездка, побывали в уникальных местах, насладились природой, послушали увлекательный рассказ о Черногории и ее истории. Светлана - отличный гид, доброжелательный, приятный. Ребенок также был в восторге. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    5 сентября 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    С огромным удовольствием оставляю отзыв об экскурсии, проведенной Светланой. Экскурсия действительно превзошла наши ожидания - прекрасно простроенный маршрут, с видовыми
    точками, интересными локациями и, самое главное, интересным рассказом по ходу движения. Светлана прекрасно знает историю региона, относится к ней с увпн, не навязывает своих суждений, а предлагает вам информацию, из которой вы сами сделаете выводы. Помимо этой поездки мы договорились на ещё один маршрут и он тоже был впечатляющим. Не стесняйтесь озвучивать свои предпочтения - Светлана подберёт для вас оптимальную программу. Светлана, огромное вам спасибо и успехов в вашей работе! Всей семьёй вспоминаем наши поездки с удовольствием!

  • С
    Светлана
    3 августа 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Прекрасная экскурсия!! Спасибо Светлане за заботу! В пещере было прохладно, а мы не брали теплые вещи, но Светлана позаботилась и любезно предоставила нам две куртки 💚 прогулка по озеру тоже была очень красивой и запоминающейся.
  • Н
    Наталья
    29 июля 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Светлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерью подростком. Поездка прошла в
    неспешном темпе, с приятной беседой о Черногорьи, о людях живущих в этой стране, истории, традициях. Увидели прекрасные горы, ощутили эту нетронутую природу, чистый воздух, дух традиций, неторопливость жизни! Мы в полном восторге! Света, спасибо вам огромное. Благодаря вам, мы смогли отдохнуть душой!

  • Л
    Лариса
    2 июля 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Чудесная экскурсия, Светлана много и интересно рассказывала, чувствовалась забота по отношению к нам, я ездила с тремя детьми, дети в восторге. Шикарные виды, интересная пещера. Поездка - удовольствие!
  • Т
    Татьяна
    23 июня 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Светлана замечательный рассказчик и организатор, а также очень интеллигентный человек. Несмотря на то, что дорога местами
    проходит «по серпантину», путешествие прошло максимально комфортно! Мы побывали в нетронутых уголках природы, прокатились с ветерком по реке, послушали интересные истории и исторические факты! Светлана истинный профессионал! Огромное спасибо!

  • И
    Ирина
    21 июля 2024
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Светлана - отличный рассказчик и водитель, как и в целом весьма приятный и положительный человек. Экскурсия была интересной и комфортной.
    Узнали много нового, получили ответы на вопросы. Пещера и прогулка по реке прекрасны! Очень красиво! Маршрут не утомляет, подходит для поездок с детьми.

  • Т
    Татьяна
    13 июля 2024
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Светлана замечательный рассказчик. Узнали очень много интересных исторических моментов в истории Черногории. Липская пещера очень понравилась
    тем, что она сохранила свой природный облик, практически без вмешательства человека. Да и сама дорога к ней запомнилась красочными пейзажами. Путешествие по реке на катере: красоты такие, что дух захватывает. И конечно, величественное Скадарское озеро… Все было супер.

  • И
    Ирина
    19 августа 2023
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Большое спасибо Светлане за прекрасный день! Очень хороший маршрут, Светлана учла все наши предпочтения. Интересный рассказ о стране и местах,
    которые мы проезжали. Самое главное, никакой спешки. Мы получили массу положительных эмоций. Кораблик по реке нам очень понравился, мало туристов и прекрасные виды! Спасибо большое!

  • К
    Ксения
    7 июня 2023
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Замечательный маршрут. Липская пещера прекрасна, а прогулка на лодочке по реке и озеру просто восторг. Для нас даже делали остановки,
    чтобы пофотографировать птиц.
    Светлана замечательный гид, знающий много интересного о Черногории. Делала дополнительные остановки по пути, посоветовала что ещё посетить. Экскурсия прошла в лёгком и непринужденном темпе. В отличии от многих водителей-экскурсоводов (которые молчат в пути и говорят только на остановках) Светлана рассказывала о Черногории на протяжении всего пути. Чувствуется что она увлечена историей Черногории.
    Рекомендую!

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Будвы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод