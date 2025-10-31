читать дальше

точками, интересными локациями и, самое главное, интересным рассказом по ходу движения. Светлана прекрасно знает историю региона, относится к ней с увпн, не навязывает своих суждений, а предлагает вам информацию, из которой вы сами сделаете выводы. Помимо этой поездки мы договорились на ещё один маршрут и он тоже был впечатляющим. Не стесняйтесь озвучивать свои предпочтения - Светлана подберёт для вас оптимальную программу. Светлана, огромное вам спасибо и успехов в вашей работе! Всей семьёй вспоминаем наши поездки с удовольствием!