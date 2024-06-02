Экскурсии в Цетинье из Будвы

Найдено 16 экскурсий в категории «Цетинье» в Будве на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-Монтенегро тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
224 за всё до 6 чел.
На север Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
60 отзывов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
295 за всё до 4 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
210 за всё до 3 чел.
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Красота и сердце Монтенегро
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Монтенегро по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 6 чел.
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Всего полчаса езды от Будвы - и вы в старинном Цетинье. Посетите монастырь, узнайте историю города и исследуйте Липскую пещеру
Начало: В Тивате или Которе
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
145 за всё до 4 чел.
Черногорский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Цетинье. Сердце Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
170 за всё до 5 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    2 июня 2024
    На север Черногории
    Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
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    о нашем комфорте в автомобиле. Мы посетили потрясающие места, насладились истинной черногорской природой."Лучше гор могут быть только горы…!" Наши самые искренние рекомендации экскурсии и гида!

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
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    Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало поездку комфортной и безопасной. Олег прекрасно знает историю и культуру Черногории и умеет преподнести информацию так, что слушать его было по-настоящему интересно. Мы узнали много нового и интересного о местах, которые посетили. Отдельно хочется отметить чувство юмора Олега. Его смешные шутки поднимали настроение и делали атмосферу легкой и непринужденной. Благодаря его заботе и вниманию к деталям, наша поездка прошла на высшем уровне. Спасибо, Олег, за замечательный тур и отличные впечатления! Рекомендуем его всем, кто планирует посетить Черногорию!

    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление
  • Е
    Евгений
    18 мая 2024
    На север Черногории
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
    Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую братьСпасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать
  • T
    Tatjana
    9 мая 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
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    даже детей. По пути Михаил показал нам много шикарных видов на красоты Черногории. Монастыри очень красивые, каждый отличается друг от друга, у каждого своя история возникновения. В каждом монастыре находятся святые мощи. Чувствуется что Михаил любит свою работу, любит Черногории и с радостью делится своими знаниями как о монастырях, так и о стране. Спасибо, Михаил, за прекрасную и познавательную поездку!

  • А
    Алексей
    16 апреля 2024
    На север Черногории
    Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
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    посещали. Мы смотрели все локации из лучших мест для обзора! Также Александр очень тактичный и внимательный. Экскурсия длилась 13 часов и все это время с ним было комфортно в общении и в поездке. Александр прекрасный водитель. Он очень безопасно и профессионально водит. Также важно отметить, что на дорогах с красивыми видами мы ехали неспеша и в рамках скоростного режима - это позволило хорошо разглядеть каньоны, мосты и озера. И Александр постоянно предлагал остановиться и выйти из машины, чтобы побольше насладиться красотами. За 13 часов мы успели увидеть очень много. Почти каждая минута экскурсии была наполнена красотой видов. Отличный маршрут! Еще с удовольствием обращусь к Александру в случае будущих приездов в Черногорию.

  • А
    Арслан
    25 февраля 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
  • А
    Анна
    5 февраля 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
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    затем съездили в Цетинье, погуляли в Подгорице, побывали в действующем сербском монастыре Остроге и в конце полюбовались с высоты на вечернюю Будву. Экскурсия очень насыщенная, нам удалось побывать в основных местах красивейшей Черногории, Александр интересный рассказчик, благодаря ему удалось разобраться в исторических деталях Черногории и увидеть красоту этой страны. Очень рекомендую для тех кто как мы в первый раз здесь, за одну экскурсию вы увидите и узнаете максимум об этой стране

    Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтойНашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой
  • Е
    Елизавета
    19 декабря 2023
    Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
    Потрясающая экскурсия. Все было увлекательно, интересно и ярко. Гид легко улавливает настроение компании.
  • О
    Ольга
    21 ноября 2023
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Цетинье»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Мини-Монтенегро тур
  2. На север Черногории
  3. Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
  4. Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
  5. Красота и сердце Монтенегро
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Цетинье" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 145 до 320. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Цетинье», 225 ⭐ отзывов, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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