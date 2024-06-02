1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€224 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Увлекательное путешествие по северу Черногории: природа и история
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Главные храмы Черногории: духовное путешествие из Будвы
Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Главные религиозные места Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Наследие старинного Цетинье и Липская пещера
Всего полчаса езды от Будвы - и вы в старинном Цетинье. Посетите монастырь, узнайте историю города и исследуйте Липскую пещеру
Начало: В Тивате или Которе
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: в Которе, Тивате или Будве
16 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
€165 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старая Черногория: путешествие по духовным святыням и природе
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€290 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga2 июня 2024Экскурсия и гид Александр оставили только положительные эмоции. Александр рассказал много интересных фактов о достопримечательностях и политике Черногории, постоянно заботился
- ВВиктория20 мая 2024Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
- ЕЕвгений18 мая 2024Спасибо Александру за его работу все понравилось, аккуратное вождение, вежливое общение, гибкость маршрута. Однозначно рекомендую брать эту экскурсию для ознакомления с Черногорией.
- TTatjana9 мая 2024Ездили с семьёй на экскурсию по монастырям Черногории. Михаил прекрасно владеет информацией и отлично знает историю. Интересно рассказывает, способен увлечь
- ААлексей16 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр отличный гид! Очень много, интересно и неспеша рассказал про Черногорию, ее Истрию и про каждую локацию, которую мы
- ААрслан25 февраля 2024Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
- ААнна5 февраля 2024Нашим гидом был Александр, на машине он забрал нас из Котора. Мы поднялись над Которской бухтой, где открываются потрясающие виды,
- ЕЕлизавета19 декабря 2023Потрясающая экскурсия. Все было увлекательно, интересно и ярко. Гид легко улавливает настроение компании.
- ООльга21 ноября 2023Очень рады,что выбирая гида наш выбор остановился на Михаиле! Экскурсия прошла замечательно! Михаил очень хорошо знает и любит свою страну! Спасибо большое! Узнали много нового и интересного! В следующей раз обязательно воспользуемся его услугами,организуя экскурсию! Так что до новых встреч!
- ЕЕлена31 октября 2023Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Цетинье»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Цетинье" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 145 до 320. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Цетинье», 225 ⭐ отзывов, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август