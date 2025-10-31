Мои заказы

Экскурсии в Требинье из Будвы

Найдено 5 экскурсий в категории «Требинье» в Будве на русском языке, цены от €250, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
На машине
8 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€257 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
12 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину
Откройте для себя удивительные уголки Балкан: от солнечного Требинье до живописных водопадов Кравице. Уникальная природа и культура ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €750 за всё до 6 чел.
Красота и сердце Монтенегро
На машине
4.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
На машине
На лодке
5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
На машине
7 часов
-
20%
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€296€370 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Отличная получилась поездка, побывали в уникальных местах, насладились природой, послушали увлекательный рассказ о Черногории и ее истории. Светлана - отличный гид, доброжелательный, приятный. Ребенок также был в восторге. Большое спасибо!
    Отличная получилась поездка, побывали в уникальных местах, насладились природой, послушали увлекательный рассказ о Черногории и ееОтличная получилась поездка, побывали в уникальных местах, насладились природой, послушали увлекательный рассказ о Черногории и ее
  • А
    Анна
    17 октября 2025
    Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
    Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание безопасности, комфорта и юмора.
    читать дальше

    Впечатляющие виды на лоне природы. Попробовали местную кухню, по дороге открываются панорамные виды. Повезло, что туристический сезон пошел на спад и остановки на маршруте позволили изучить местность без толп людей и пробок на дорогах. Евгению можно доверять решение любых возникающих вопросов. При прохождении границы не возникло проблем. Однако, стоит настроиться на некоторые продолжительные переезды, но транспорт очень комфортный.
    Для любителей вина - есть чудесный погреб при храме. Для любителей старинной архитектуры - будет на что посмотреть. Природа - радость для уставших глаз от работы.

    Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). СочетаниеБольшое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание
  • В
    Василий
    14 октября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так и подачей, гид Jovo
    читать дальше

    проявил себя как настоящий профессионал, знаток не только своей страны, но и мировой обстановки в целом, интересный рассказчик и тонкий и умный собеседник, знающий и любящий свою работу. Благодаря Jovo мы узнали много нового, полезного и интересного, так что захотелось вновь приехать в Черногорию и насладиться ее красотой, природой и людьми.

    Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, такБронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, такБронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так
  • Е
    Ева
    4 октября 2025
    Красота и сердце Монтенегро
    Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!
    Неповторимые пейзажи, потрясающие виды!
    Впечатлений масса!
    Светлана- интересный рассказчик, супер-водитель по бесконечному серпантину дорог. Заботливый человек: куртки, зонты, пледы- все для туристов.
    Однозначно рекомендуем!
    Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства с архитектурой, природой, историей этой удивительной страны.
    Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомстваПрекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомстваПрекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства
  • Н
    Никита
    29 сентября 2025
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Нам понравилась экскурсия с Михаилом во-первых потому, что он много знает о Черногории да и в целом о Балканских странах,
    читать дальше

    также хорошо знает и о других странах. Во-вторых рассказывает структурировано и понятно, сделал фотографии и подсказал места, где лучше делать фото. Отдельная благодарность за то, что учел наше пожелание проехать мимо Скадарского озера, ведь мы в той стороне не были и не планировали ехать, также мы заехали в магазин, чтобы Михаил подсказал, какое вино фирмы Вранац хорошее и оно действительно оказалось таким.
    Вождение неспешное и безопасное, что очень важно по горным дорогам. Рекомендую

    Нам понравилась экскурсия с Михаилом во-первых потому, что он много знает о Черногории да и вНам понравилась экскурсия с Михаилом во-первых потому, что он много знает о Черногории да и в
  • А
    Андрей
    17 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Отличный гид и прекрасный человек с отличными знаниями, не тревиальным мышлением и хорошим жизненным опытом!
  • T
    Tariel
    15 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!
    Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    5 сентября 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    С огромным удовольствием оставляю отзыв об экскурсии, проведенной Светланой. Экскурсия действительно превзошла наши ожидания - прекрасно простроенный маршрут, с видовыми
    читать дальше

    точками, интересными локациями и, самое главное, интересным рассказом по ходу движения. Светлана прекрасно знает историю региона, относится к ней с увпн, не навязывает своих суждений, а предлагает вам информацию, из которой вы сами сделаете выводы. Помимо этой поездки мы договорились на ещё один маршрут и он тоже был впечатляющим. Не стесняйтесь озвучивать свои предпочтения - Светлана подберёт для вас оптимальную программу. Светлана, огромное вам спасибо и успехов в вашей работе! Всей семьёй вспоминаем наши поездки с удовольствием!

  • Н
    Наталия
    2 сентября 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Очень красивая экскурсия. Отличный гид. Учитывает все пожелания. Всё прошло комфортно, весело, непринужденно. Однозначно рекомендую.
  • М
    Мария
    28 августа 2025
    Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
    Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое короткое время, жизнь и
    читать дальше

    быт этой прекрасной страны. Евгений прекрасно общается на местном диалекте, еще одна особенность в том, что показал такие уголки природы страны, которые вам не покажет ни один гид, а дороги, кажется, знает вообще наизусть. Экскурсия с Евгением - это очень сильные впечатления, день пролетел просто незаметно, Очень советуем данную экскурсию, не пожалеет)))))

    Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такоеОгромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такоеОгромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такоеОгромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такоеОгромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое
  • О
    Олег
    18 августа 2025
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Экскурсия с Михаилом прошла интересно и познавательно. Видно что Михаил очень любит свою работу и хорошо знает историю Черногории. Поездка не утомила а только принесла позитивные эмоции.
    Экскурсия с Михаилом прошла интересно и познавательно. Видно что Михаил очень любит свою работу и хорошоЭкскурсия с Михаилом прошла интересно и познавательно. Видно что Михаил очень любит свою работу и хорошоЭкскурсия с Михаилом прошла интересно и познавательно. Видно что Михаил очень любит свою работу и хорошоЭкскурсия с Михаилом прошла интересно и познавательно. Видно что Михаил очень любит свою работу и хорошоЭкскурсия с Михаилом прошла интересно и познавательно. Видно что Михаил очень любит свою работу и хорошоЭкскурсия с Михаилом прошла интересно и познавательно. Видно что Михаил очень любит свою работу и хорошо
  • Д
    Дарья
    9 августа 2025
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Всё понравилось. Спасибо
  • A
    Alena
    7 августа 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Не смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам было очень комфортно и интересно.
    читать дальше

    Мы целый день смеялись, путешествуя по красивейшим городам побережья Черногории. Гид нашел подход и ко взрослым и к детям. Однозначно рекомендую данного организатора!

    Не смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам былоНе смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам было
  • С
    Светлана
    3 августа 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Прекрасная экскурсия!! Спасибо Светлане за заботу! В пещере было прохладно, а мы не брали теплые вещи, но Светлана позаботилась и любезно предоставила нам две куртки 💚 прогулка по озеру тоже была очень красивой и запоминающейся.
  • Н
    Наталья
    29 июля 2025
    Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
    Светлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерью подростком. Поездка прошла в
    читать дальше

    неспешном темпе, с приятной беседой о Черногорьи, о людях живущих в этой стране, истории, традициях. Увидели прекрасные горы, ощутили эту нетронутую природу, чистый воздух, дух традиций, неторопливость жизни! Мы в полном восторге! Света, спасибо вам огромное. Благодаря вам, мы смогли отдохнуть душой!

    Светлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерьюСветлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерьюСветлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерьюСветлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерьюСветлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерьюСветлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерью
  • А
    Анна
    27 июля 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Отличная и вдохновляющая экскурсия! Гид Йова нам очень понравился! Вдохновляще и очень интересно рассказывал! К тому же маршрут составлен прекрасно с учётом всех предпочтений! Благодаря Йове, за один день мы успели очень многое увидеть и влюбились в страну!)
  • П
    Павел
    25 июля 2025
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!
    Поездка была просто невероятной до мелочей.
    Мы получили фантастические эмоции!
    Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2025
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    В компании Михаила время пролетело незаметно! Все очень понравилось!
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Экскурсия очень понравилась, гид хороший, внимательный, выполняет свою работу на отлично.
    Мы остались очень довольны, с радостью буду советовать гида Йову.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Требинье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
  2. Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
  3. Красота и сердце Монтенегро
  4. Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
  5. 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Пивское озеро
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Каньон реки Тара
  7. Дурмитор
  8. Старый город
  9. Негуши
  10. Которская бухта
Сколько стоит экскурсия по Будве в декабре 2025
Сейчас в Будве в категории "Требинье" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 250 до 750 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Требинье», 163 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль