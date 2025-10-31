Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€257 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину
Откройте для себя удивительные уголки Балкан: от солнечного Требинье до живописных водопадов Кравице. Уникальная природа и культура ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €750 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€296
€370 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей31 октября 2025Отличная получилась поездка, побывали в уникальных местах, насладились природой, послушали увлекательный рассказ о Черногории и ее истории. Светлана - отличный гид, доброжелательный, приятный. Ребенок также был в восторге. Большое спасибо!
- ААнна17 октября 2025Большое спасибо Евгению за замечательный день в соседнем государстве (путь был из Черногории и обратно). Сочетание безопасности, комфорта и юмора.
- ВВасилий14 октября 2025Бронировал тур по Черногории 4 в 1 для родителей. Остались очень довольны как содержанием тура, так и подачей, гид Jovo
- ЕЕва4 октября 2025Запоминающаяся поездка с прекрасной Светланой! Самый лучший гид, из встреченных в Черногории!
Неповторимые пейзажи, потрясающие виды!
Впечатлений масса!
Светлана- интересный рассказчик, супер-водитель по бесконечному серпантину дорог. Заботливый человек: куртки, зонты, пледы- все для туристов.
Однозначно рекомендуем!
- ИИрина3 октября 2025Прекрасная экскурсия! Легкая, при этом насыщенная программа. Для нас, впервые посетившим Черногорию, это идеальный вариант знакомства с архитектурой, природой, историей этой удивительной страны.
- ННикита29 сентября 2025Нам понравилась экскурсия с Михаилом во-первых потому, что он много знает о Черногории да и в целом о Балканских странах,
- ААндрей17 сентября 2025Отличный гид и прекрасный человек с отличными знаниями, не тревиальным мышлением и хорошим жизненным опытом!
- TTariel15 сентября 2025Йова-отличный гид, нам все очень понравилось, виды шикарные, разговоры интересные. Рекомендую!
- ИИрина5 сентября 2025С огромным удовольствием оставляю отзыв об экскурсии, проведенной Светланой. Экскурсия действительно превзошла наши ожидания - прекрасно простроенный маршрут, с видовыми
- ННаталия2 сентября 2025Очень красивая экскурсия. Отличный гид. Учитывает все пожелания. Всё прошло комфортно, весело, непринужденно. Однозначно рекомендую.
- ММария28 августа 2025Огромная благодарность Евгению! Экскурсия выше всяких похвал, человек профессионал своего дела, прекрасно умеющий показать, в такое короткое время, жизнь и
- ООлег18 августа 2025Экскурсия с Михаилом прошла интересно и познавательно. Видно что Михаил очень любит свою работу и хорошо знает историю Черногории. Поездка не утомила а только принесла позитивные эмоции.
- ДДарья9 августа 2025Всё понравилось. Спасибо
- AAlena7 августа 2025Не смотря на жаркую погоду и пробки, день с Йовой прошел очень легко, весело. Нам было очень комфортно и интересно.
- ССветлана3 августа 2025Прекрасная экскурсия!! Спасибо Светлане за заботу! В пещере было прохладно, а мы не брали теплые вещи, но Светлана позаботилась и любезно предоставила нам две куртки 💚 прогулка по озеру тоже была очень красивой и запоминающейся.
- ННаталья29 июля 2025Светлана прекрасный гид! Интересный человек! У нас было две поездки со Светланой. Мы были с дочерью подростком. Поездка прошла в
- ААнна27 июля 2025Отличная и вдохновляющая экскурсия! Гид Йова нам очень понравился! Вдохновляще и очень интересно рассказывал! К тому же маршрут составлен прекрасно с учётом всех предпочтений! Благодаря Йове, за один день мы успели очень многое увидеть и влюбились в страну!)
- ППавел25 июля 2025Михаил отличный проводник, эрудированный историк и замечательный человек!
Поездка была просто невероятной до мелочей.
Мы получили фантастические эмоции!
- ЮЮлия25 июля 2025В компании Михаила время пролетело незаметно! Все очень понравилось!
- ЮЮлия24 июля 2025Экскурсия очень понравилась, гид хороший, внимательный, выполняет свою работу на отлично.
Мы остались очень довольны, с радостью буду советовать гида Йову.
