Черногория славится своими храмами, которые являются жемчужинами православия и культуры.Во время этой экскурсии вы погрузитесь в историю и духовность страны, посетив Цетинский монастырь, где вас ожидают величайшие реликвии; монастырь Острог,

известный своими чудотворными мощами; монастырь Дайбабе с уникальными пещерными храмами; и собор Вознесения Христова, объединяющий в себе современность и традиции. Экскурсия включает комфортный транспорт и профессиональное рассказывание историй, которые оживят древние стены и раскроют тайны веры. Подарите себе незабываемые впечатления и обогатите свои знания о православных святынях Черногории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения храмов Черногории из Будвы - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода комфортная, а количество туристов не так велико, что позволяет спокойно насладиться экскурсиями. В мае, июне, сентябре и октябре также приятно путешествовать: погода мягкая, а туристический поток умеренный. В остальные месяцы, хотя и возможно посещение, стоит учитывать более прохладные температуры и вероятность дождей, что может повлиять на комфорт передвижения.

Сейчас август — это идеальное время.