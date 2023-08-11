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Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы

Познайте духовное наследие Черногории, посетив её знаменитые святыни и монастыри с экспертом
Черногория славится своими храмами, которые являются жемчужинами православия и культуры.

Во время этой экскурсии вы погрузитесь в историю и духовность страны, посетив Цетинский монастырь, где вас ожидают величайшие реликвии; монастырь Острог,
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известный своими чудотворными мощами; монастырь Дайбабе с уникальными пещерными храмами; и собор Вознесения Христова, объединяющий в себе современность и традиции.

Экскурсия включает комфортный транспорт и профессиональное рассказывание историй, которые оживят древние стены и раскроют тайны веры. Подарите себе незабываемые впечатления и обогатите свои знания о православных святынях Черногории

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение уникальных храмов
  • 📜 Погружение в историю Черногории
  • 🌄 Восхитительные пейзажи
  • 🚌 Комфортный транспорт
  • 🗣 Интересные рассказы гида

Лучшее время для посещения

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мар
апр
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Лучшее время для посещения храмов Черногории из Будвы - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода комфортная, а количество туристов не так велико, что позволяет спокойно насладиться экскурсиями. В мае, июне, сентябре и октябре также приятно путешествовать: погода мягкая, а туристический поток умеренный. В остальные месяцы, хотя и возможно посещение, стоит учитывать более прохладные температуры и вероятность дождей, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы
Главные храмы Черногории: путешествие из Будвы

Что можно увидеть

  • Цетинский монастырь
  • Монастырь Острог
  • Монастырь Дайбабе
  • Собор Вознесения Христова

Описание экскурсии

Четыре храма

Вы посетите важнейшие церкви страны. В программе экскурсии:

  • Цетинский монастырь — духовный центр Черногории. Вы узнаете, как его разрушали и восстанавливали, какую роль он сыграл в истории страны и в чем его современное значение. А также увидите его главные реликвии: десницу Иоанна Крестителя, мощи Петра Цетинского и частицу креста, на котором распяли Христа.
  • Высокогорный монастырь Острог — третий по посещаемости православный храм в мире. Именно здесь хранятся чудодейственные мощи Святого Василия Острожского. Я расскажу о его житие и связанных с ним чудесах.
  • Монастырь Дайбабе — вы услышите необычную историю его создания и удивитесь его устройству. Внешне похожий на обычную церковь, он скрывает целый подземный комплекс. Вы погуляете по его пещерам и рассмотрите сохранившиеся настенные фрески.
  • Собор Вознесения Христова — современный Кафедральный храм, расположенный в столице Подгорице. Я расскажу, на чьи средства его возвели, сколько лет длилось строительство и какие архитектурные стили он сочетает.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 430 туристов
Я живу в Черногории 8 лет и очень люблю её. Хочу показать самые лучшие места, чтобы люди также влюбились в эту маленькую Балканскую страну. Сама люблю путешествовать и, возвращаясь из
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путешествий, не перестаю удивляться как все-таки много сосредоточено на одном небольшом кусочке земли под названием Черногория! Закончила курсы гидов, провожу только индивидуальные экскурсии. Готова рассматривать рациональное изменение маршрута, время начала поездки и другие ваши пожелания!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться со всеми впечатлениями об экскурсии по храмам Черногории в сопровождении
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прекрасного гида- Светланы! Экскурсия была потрясающая. Светлана- замечательный рассказчик, начитанный и много знающий экскурсовод. Она владеет прекрасно историческими и современными фактами, увлекала нас интересными рассказами и очень грамотно составила маршрут экскурсии, что мы совершенно не устали. Хотелось смотреть еще и еще! Отдельно хочется сказать о Светлане, как о замечательном водителе. Зная, природный ландшафт страны она очень умело и уверенно ведет автомобиль и нам, как пассажирам абсолютно было комфортно и безопасно! Со Светланой,помимо экскурсий в храмы, мы прокатились до городов Котора и Тивата. И Там так-же все было прекрасно и интересно! Хотим сказать огромное спасибо Светлане за прекрасно проведенные для нас мини- путешествия по Черногории! Очень советуем всем обращаться именно к этому гиду!!!! И особое спасибо за отзывчивость и помощь в нашем личном вопросе!!! Обязательно вернемся в Черногорию и к новым экскурсиям вместе с Вами! С уважением Ирина, Олег, Елена,Сергей. Казахстан. г. Караганда.

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A
Светлана- великолепный, знающий гид, внимательный и отзывчивый человек. Она провела великолепную экскурсию для моей семьи. Все члены семьи от 18 до 84 лет были довольны. Светлана учла все пожелания и интересы, а также некоторые физические ограничения членов семьи. Светлана еще и великолепный водитель! От всей души рекомендуем Светлану для ваших экскурсий по Черногории!
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