Черногория славится своими храмами, которые являются жемчужинами православия и культуры.
Во время этой экскурсии вы погрузитесь в историю и духовность страны, посетив Цетинский монастырь, где вас ожидают величайшие реликвии; монастырь Острог,
Во время этой экскурсии вы погрузитесь в историю и духовность страны, посетив Цетинский монастырь, где вас ожидают величайшие реликвии; монастырь Острог,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение уникальных храмов
- 📜 Погружение в историю Черногории
- 🌄 Восхитительные пейзажи
- 🚌 Комфортный транспорт
- 🗣 Интересные рассказы гида
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения храмов Черногории из Будвы - это апрель, июль и август. В эти месяцы погода комфортная, а количество туристов не так велико, что позволяет спокойно насладиться экскурсиями. В мае, июне, сентябре и октябре также приятно путешествовать: погода мягкая, а туристический поток умеренный. В остальные месяцы, хотя и возможно посещение, стоит учитывать более прохладные температуры и вероятность дождей, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Цетинский монастырь
- Монастырь Острог
- Монастырь Дайбабе
- Собор Вознесения Христова
Описание экскурсии
Четыре храма
Вы посетите важнейшие церкви страны. В программе экскурсии:
- Цетинский монастырь — духовный центр Черногории. Вы узнаете, как его разрушали и восстанавливали, какую роль он сыграл в истории страны и в чем его современное значение. А также увидите его главные реликвии: десницу Иоанна Крестителя, мощи Петра Цетинского и частицу креста, на котором распяли Христа.
- Высокогорный монастырь Острог — третий по посещаемости православный храм в мире. Именно здесь хранятся чудодейственные мощи Святого Василия Острожского. Я расскажу о его житие и связанных с ним чудесах.
- Монастырь Дайбабе — вы услышите необычную историю его создания и удивитесь его устройству. Внешне похожий на обычную церковь, он скрывает целый подземный комплекс. Вы погуляете по его пещерам и рассмотрите сохранившиеся настенные фрески.
- Собор Вознесения Христова — современный Кафедральный храм, расположенный в столице Подгорице. Я расскажу, на чьи средства его возвели, сколько лет длилось строительство и какие архитектурные стили он сочетает.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 430 туристов
Я живу в Черногории 8 лет и очень люблю её. Хочу показать самые лучшие места, чтобы люди также влюбились в эту маленькую Балканскую страну. Сама люблю путешествовать и, возвращаясь из
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Доброе время суток, уважаемые друзья. Мы, туристы из Казахстана, г Караганды были в Черногории в начале августа 2023г. Хотим поделиться со всеми впечатлениями об экскурсии по храмам Черногории в сопровождении
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A
Светлана- великолепный, знающий гид, внимательный и отзывчивый человек. Она провела великолепную экскурсию для моей семьи. Все члены семьи от 18 до 84 лет были довольны. Светлана учла все пожелания и интересы, а также некоторые физические ограничения членов семьи. Светлана еще и великолепный водитель! От всей души рекомендуем Светлану для ваших экскурсий по Черногории!
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