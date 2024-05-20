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Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало поездку комфортной и безопасной. Олег прекрасно знает историю и культуру Черногории и умеет преподнести информацию так, что слушать его было по-настоящему интересно. Мы узнали много нового и интересного о местах, которые посетили. Отдельно хочется отметить чувство юмора Олега. Его смешные шутки поднимали настроение и делали атмосферу легкой и непринужденной. Благодаря его заботе и вниманию к деталям, наша поездка прошла на высшем уровне. Спасибо, Олег, за замечательный тур и отличные впечатления! Рекомендуем его всем, кто планирует посетить Черногорию!