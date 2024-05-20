Экскурсии к горе Ловчен из Будвы

Найдено 8 экскурсий в категории «Ловчен» в Будве на русском языке, цены от €145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-Монтенегро тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
224 за всё до 6 чел.
Красота и сердце Монтенегро
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Красота и сердце Монтенегро: экскурсия с панорамами и святынями
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
185 за всё до 4 чел.
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
Посетить колоритные Негуши и Цетинье и вдохновиться захватывающими панорамами Черной горы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
60 отзывов
Заповедник Ловчен и святыни Черногории: экскурсия из Будвы
Погрузитесь в атмосферу древнего Цетинье, насладитесь видами Ловчена и отведайте негушские деликатесы
Начало: В Будве
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
145 за всё до 4 чел.
Черногорский калейдоскоп
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Черногорский калейдоскоп: эксклюзивное путешествие по Будве
Погрузитесь в мир черногорской культуры и природы, посетив живописные уголки и исторические места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Цетинье. Сердце Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Цетинье: Индивидуальная экскурсия в историческое сердце Черногории
Погрузитесь в историю и культуру Черногории с экскурсией в Цетинье. Откройте для себя духовные святыни, природные красоты и гастрономические изыски
17 июня в 16:00
19 июня в 08:00
170 за всё до 5 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Две столицы: Цетинье и Река Црноевича
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Цетинье и Реку Црноевича: культура и дегустация
Путешествие по двум жемчужинам Черногории: историческому Цетинье и живописной Реке Црноевича
Сегодня в 13:00
19 июня в 09:00
165 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
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    Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало поездку комфортной и безопасной. Олег прекрасно знает историю и культуру Черногории и умеет преподнести информацию так, что слушать его было по-настоящему интересно. Мы узнали много нового и интересного о местах, которые посетили. Отдельно хочется отметить чувство юмора Олега. Его смешные шутки поднимали настроение и делали атмосферу легкой и непринужденной. Благодаря его заботе и вниманию к деталям, наша поездка прошла на высшем уровне. Спасибо, Олег, за замечательный тур и отличные впечатления! Рекомендуем его всем, кто планирует посетить Черногорию!

    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление
  • А
    Арслан
    25 февраля 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
  • Е
    Елизавета
    19 декабря 2023
    Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
    Потрясающая экскурсия. Все было увлекательно, интересно и ярко. Гид легко улавливает настроение компании.
  • Е
    Елена
    31 октября 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Искренне благодарим Ивана за экскурсии по Черногории. Наш гид напоил нас красотами,традициями из глубины веков и до сегодняшних дней. Отдохнули,вдохновились,перезагрузились… …
  • А
    Анна
    23 сентября 2023
    Мини-Монтенегро тур
    Отличная поездка, спасибо!
  • Б
    Бахыт
    21 сентября 2023
    Красота и сердце Монтенегро
    Больше спасибо Светлане за отлично организованную экскурсию!!! Очень интересно. Маршрут был построен очень хорошо 👍 Рекомендую всем!!!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Открыть Черногорию
    Огромное спасибо Евгению за незабываемое путешествие по красотам Черногории! Даже дождь не смог нам помешать насладиться всей красотой, замечательным общением
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    с гидом. Евгений прекрасный рассказчик, очень много поведал нам о жизни и укладе этой страны. Не обошел вниманием даже день рождения супруга в этот день- Презент и тортик со свечкой! Было очень приятно ☺️. Чудный проели день! Highly recommended 👍

  • Т
    Татьяна
    21 августа 2023
    Красота и сердце Монтенегро
    Легкая и познавательная поездка в сердце Черногории. Светлана прекрасный гид, собеседник и водитель. Ездили с детьми 10 и 13 лет, довольны остались все.
  • Ю
    Юрий
    9 августа 2023
    Черногорский калейдоскоп
    Отправляясь в дальний путь, тем более в горы, нужно быть уверенным в проводнике и Иван тот человек, который, сочетая в
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    себе великолепные качества гида, водителя, проводника и собеседника, ведет путешествие в комфорте и безопасности. Эрудиция и хорошее чувство юмора сделало наш долгий путь интересным, а виртуозное вождение - легким. Пожалуй, посещение природных заповедников, горы и крепости - лучшее, что позволяет немного передохнуть от прибрежной жары, а богатая история страны увлекает к новым путешествиям. Эта экскурсия подойдет тем, кто любит активный отдых на природе.

  • В
    Валентина
    29 июля 2023
    Заповедник Ловчен и святыни Черногории
    Я, считаю, эта экскурсия обязательна к посещению, вы действительно побываете в сердце Черногорию и увидите её с высоты птичьего полета,
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    потрясающие виды! Милый городок Цетинье, приобщитесь к христианским реликвиям, колоритная деревушке Негуши, комфортная машина и мне кажется безопаснее, чем в высоком автобусе ехать по серпантину. Прекрасный гид Андрей подкрепляет свои рассказы старинными гравюрами или фотографиями, в формате-"было и стало". Приватная и комфортная поездка! Спасибо! Восторг!

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Ловчен»

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  3. Гора Ловчен - путешествие к сердцу Черногории
  4. Заповедник Ловчен и святыни Черногории
  5. Черногорский калейдоскоп
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Ловчен" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 145 до 250. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Ловчен», 107 ⭐ отзывов, цены от €145. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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