Групповые экскурсии Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Будве на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Увидеть, как гармонично переплетаются в городе Античность, Средневековье и современность
Начало: В Старом городе
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:15 и 19:00
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
€38 за человека
Рафтинг по реке Тара
13.5 часов
Водная прогулка
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
Завтра в 06:30
17 мар в 06:30
€120 за человека
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
SUP-прогулки
Прогулки на каяках
3 часа
Водная прогулка
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Путешествие вдоль побережья Будвы на каяке или сапе подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь видами Старого города и живописными пещерами
Начало: На Azzuro Beach
Расписание: ежедневно в 10:00
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
€40 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
  2. Рафтинг по реке Тара
  3. К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Старый город
  5. Пивское озеро
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Самое главное
  9. Дурмитор
  10. Острог
Сколько стоит экскурсия по Будве в марте 2025
Сейчас в Будве в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 38 до 120.
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