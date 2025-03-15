Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Увидеть, как гармонично переплетаются в городе Античность, Средневековье и современность
Начало: В Старом городе
Расписание: в субботу и воскресенье в 17:15 и 19:00
Сегодня в 17:15
Завтра в 17:15
€38 за человека
Водная прогулка
Рафтинг по реке Тара
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 06:30.
Завтра в 06:30
17 мар в 06:30
€120 за человека
Водная прогулка
К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе
Путешествие вдоль побережья Будвы на каяке или сапе подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь видами Старого города и живописными пещерами
Начало: На Azzuro Beach
Расписание: ежедневно в 10:00
1 апр в 10:00
2 апр в 10:00
€40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Групповые»
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