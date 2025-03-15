Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Будве на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Мини-группа до 10 чел. Сердце Адриатики: сквозь века Будвы Увидеть, как гармонично переплетаются в городе Античность, Средневековье и современность Начало: В Старом городе Расписание: в субботу и воскресенье в 17:15 и 19:00 €38 за человека 13.5 часов Водная прогулка Рафтинг по реке Тара Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно в 06:30. €120 за человека SUP-прогулки Прогулки на каяках 3 часа Водная прогулка К прибрежным пещерам Будвы - на каяке или сапе Путешествие вдоль побережья Будвы на каяке или сапе подарит вам уникальные впечатления. Насладитесь видами Старого города и живописными пещерами Начало: На Azzuro Beach Расписание: ежедневно в 10:00 €40 за человека Другие экскурсии Будвы

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Групповые»

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