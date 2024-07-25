Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Будве на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
На машине
На катере
4 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: В Которе, Тивате или Будве
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
276 за всё до 4 чел.
Открыть южное побережье Черногории
На машине
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
295 за всё до 4 чел.
Будва с высоты: два залива и две крепости
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
70 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    25 июля 2024
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Мы с мужем первый раз были в Черногорье, очень рекомендуем Ивана. Все рассказал, на все самые разные вопросы ответил, отличная
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    машина, вкусная еда. Легкая поездка, душу захватывают места. Меня всегда укачивает в машинах, а тут серпантин и вообщем не почувствовала. Отличный водитель и экскурсовод, если вы хотите узнать про местные широты глазами черногорца, то это отличный вариант. Приедем еще раз! Спасибо за экскурсию 🔥🚘👍👍👍👍

  • М
    Мария
    7 мая 2023
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические факты, но и интересные
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    подробности из жизни современной Черногории. Останавливались во всех видовых местах, по рекомендации Ивана классно перекусили пончиками и кофе с прекрасным видом на озеро. Всем, кто впервые оказался в этой чудесной стране - рекомендую!

    Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические
  • А
    АЛЕКСЕЙ
    10 августа 2022
    Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
    Мы хотим выразить благодарность Ивану за отлично и профессионально проведённую экскурсию. Он прекрасно знает свою страну, места где лучше сделать отличные пейзажные снимки и где лучше всего пообедать по дороге. Рекомендую, если кто-то вдруг надумает заказать экскурсию с Иваном.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
  2. Открыть южное побережье Черногории
  3. Будва с высоты: два залива и две крепости
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Старый город
  5. Негуши
  6. Ловчен
  7. Дурмитор
  8. Самое главное
  9. Острог
  10. Которская бухта
Сколько стоит экскурсия по Будве в августе 2024
Сейчас в Будве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 295. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 7 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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