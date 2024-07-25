читать дальше машина, вкусная еда. Легкая поездка, душу захватывают места. Меня всегда укачивает в машинах, а тут серпантин и вообщем не почувствовала. Отличный водитель и экскурсовод, если вы хотите узнать про местные широты глазами черногорца, то это отличный вариант. Приедем еще раз! Спасибо за экскурсию 🔥🚘👍👍👍👍

Мы с мужем первый раз были в Черногорье, очень рекомендуем Ивана. Все рассказал, на все самые разные вопросы ответил, отличная