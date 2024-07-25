8 часов
Водная прогулка
Лучший выборНетуристическое Скадарское озеро и Боко-Которская бухта с высоты (из Будвы)
Погрузитесь в уникальное путешествие по Скадарскому озеру и Боко-Которской бухте. Откройте для себя природные красоты и насладитесь традиционной кухней
Начало: В Которе, Тивате или Будве
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
€276 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное побережье Черногории: Бар, Улцинь, Свети Стефан - индивидуальная экскурсия
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария25 июля 2024Мы с мужем первый раз были в Черногорье, очень рекомендуем Ивана. Все рассказал, на все самые разные вопросы ответил, отличная
- ММария7 мая 2023Чудесно провели время, насладились красотами Черногории. Иван - отличный рассказчик и гид, рассказал не только исторические факты, но и интересные
- ААЛЕКСЕЙ10 августа 2022Мы хотим выразить благодарность Ивану за отлично и профессионально проведённую экскурсию. Он прекрасно знает свою страну, места где лучше сделать отличные пейзажные снимки и где лучше всего пообедать по дороге. Рекомендую, если кто-то вдруг надумает заказать экскурсию с Иваном.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Нескучные экскурсии»
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