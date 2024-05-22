1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей22 мая 2024Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
- TTatjana15 мая 2024Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
- ИИрина28 апреля 2024Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
- ССергей24 февраля 2024Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
- ВВиктория17 июля 2023Алексей хороший рассказчик, чутко чувствует интересы и предпочтения туристов. Мы получили все, что хотели.
- ННаталья16 августа 2022Нашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересно
- ППавел22 июня 2019Евгений. Замечательный гид! Экскурсия прошла «на одном дыхании». Нас было шестеро, в том числе ребёнок 3 года. Все было очень
- ЕЕлена28 августа 2018Экскурсия великолепная. Шикарные панорамные виды, интереснейшие исторические факты и домыслы:))), отличная организация тура. Евгений очень позитивный человек и профессионал в своем деле. Надеемся на дальнейшие встречи. Большое спасибо за доставленное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Пераст»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Пераст" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 430. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Пераст», 29 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август