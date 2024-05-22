Экскурсии в Пераст из Будвы

Найдено 6 экскурсий в категории «Пераст» в Будве на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
  • T
    Tatjana
    15 мая 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
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    и развития страны. Лёгкая и интересная подача материала. Отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Способен найти подход и заинтересовать человека любого возраста. Умный, добрый, воспитанный, лёгкий в общении. Была на экскурсии с 2 детьми 10 лет и мужем. Дети считают Йову самым лучшим и самым интересным гидом! Он даже мороженым угостил детей 🙂)). Мы с мужем считаем читаем что нам очень повезло, что именно Йова был нашим гидом в наш последний день пребывания в Черногории 🙏🏻! Благодаря ему - только самые тёплые воспоминания и мысли о Черногории! Йова отличный водитель. Показал нам очень много красивых мест с роскошными видами. Рассказал много интересного. Провели фантастический день в отличной компании. Экскурсия прошла очень легко, непринуждённо и исключительно на позитиве! Если окажемся в Черногории ещё, будем путешествовать только с Йовой! Отличный гид и просто хороший, добрый человек! Спасибо большое, Йова! Здоровья Вам и всего самого доброго ❤️!

    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатлениеЭкскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление
  • С
    Сергей
    24 февраля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
  • В
    Виктория
    17 июля 2023
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Алексей хороший рассказчик, чутко чувствует интересы и предпочтения туристов. Мы получили все, что хотели.
  • Н
    Наталья
    16 августа 2022
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Нашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересно
    Нашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересноНашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересноНашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересноНашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересноНашу экскурсию проводил Илья. Очень интересно рассказывал. Нам всё понравилось. Ездили с детьми 6 и 7 лет. Им тоже было интересно
  • П
    Павел
    22 июня 2019
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Евгений. Замечательный гид! Экскурсия прошла «на одном дыхании». Нас было шестеро, в том числе ребёнок 3 года. Все было очень
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    интересно и не трудно! И взрослые и дети получили удовольствие! Хотя иной раз раз детей можно было бы послать! Павел, Санкт-Перербург.

  • Е
    Елена
    28 августа 2018
    Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
    Экскурсия великолепная. Шикарные панорамные виды, интереснейшие исторические факты и домыслы:))), отличная организация тура. Евгений очень позитивный человек и профессионал в своем деле. Надеемся на дальнейшие встречи. Большое спасибо за доставленное удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Пераст»

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  1. 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
  2. Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
  3. Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
  4. Душа Черногории
  5. Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Пераст" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 180 до 430. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Пераст», 29 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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