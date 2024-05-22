1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€224 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Незабываемая экскурсия по средневековым Будве и Котору: история и архитектура
Погрузитесь в волшебный мир средневековья, посетив самые живописные уголки Будвы и Котора. Вас ждет путешествие сквозь века, полное удивительных открытий
14 июня в 13:00
16 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
€430 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей22 мая 2024Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
- ВВиктория20 мая 2024Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
- TTatjana15 мая 2024Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
- ИИрина28 апреля 2024Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
- ААрслан25 февраля 2024Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
- ССергей24 февраля 2024Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
- ААнна23 сентября 2023Отличная поездка, спасибо!
- WWaldemar26 августа 2023Нам было с ним очень комфортно, очень познавательно и интересно. Эта экскурсия останется у нас в памяти. Таково мнение всех четверых участников экскурсии
- IIrina24 августа 2023Великолепно!!!
- ВВиктория17 июля 2023Алексей хороший рассказчик, чутко чувствует интересы и предпочтения туристов. Мы получили все, что хотели.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Котор»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
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