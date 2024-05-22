Экскурсии в Котор из Будвы

Найдено 9 экскурсий в категории «Котор» в Будве на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мини-Монтенегро тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
224 за всё до 6 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Монтенегро по максимуму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Монтенегро по максимуму: культурное и природное наследие
Погрузитесь в историю и красоты Черногории: от древних улочек Котора до величественных видов Скадарского озера
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Котор и Пераст: путешествие по венецианским сокровищам Черногории
Отправляйтесь с нами в увлекательное путешествие по Которской бухте. Изучите мистический остров и насладитесь традиционными блюдами на устричной ферме
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Будва и Котор за один вечер
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Незабываемая экскурсия по средневековым Будве и Котору: история и архитектура
Погрузитесь в волшебный мир средневековья, посетив самые живописные уголки Будвы и Котора. Вас ждет путешествие сквозь века, полное удивительных открытий
14 июня в 13:00
16 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Боко-Которский залив - красивейший фьорд Средиземноморья
Путешествие по Боко-Которской бухте: древние города, рукотворные острова и архитектурные шедевры Черногории
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 400 за всё до 6 чел.
Душа Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Экскурсия Душа Черногории: Путешествие по самым живописным уголкам Будвы
Погрузитесь в красоту Черногории с экскурсией Душа Черногории. Откройте панорамы Будвы, историю Цетинского монастыря и вкусы Негуши
Начало: В Будве, Tre Canne Hotel
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
240 за всё до 6 чел.
Авто-экскурсия по самому южному фьорду Европы
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Боко-Которскому заливу: путешествие в прошлое Черногории
Погрузитесь в атмосферу древности и легенд, путешествуя по южному фьорду Европы с экспертом по истории Черногории
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Главное в Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Главное в Черногории за 1 день
Индивидуальная поездка по рукотворным и природным достопримечательностям Монтенегро
11 июня в 05:00
13 июня в 05:00
430 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Прекрасное, комфортное, интересное небольшое путешествие, благодаря Алексею! Всём рекомендую!
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
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    Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало поездку комфортной и безопасной. Олег прекрасно знает историю и культуру Черногории и умеет преподнести информацию так, что слушать его было по-настоящему интересно. Мы узнали много нового и интересного о местах, которые посетили. Отдельно хочется отметить чувство юмора Олега. Его смешные шутки поднимали настроение и делали атмосферу легкой и непринужденной. Благодаря его заботе и вниманию к деталям, наша поездка прошла на высшем уровне. Спасибо, Олег, за замечательный тур и отличные впечатления! Рекомендуем его всем, кто планирует посетить Черногорию!

    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление
  • T
    Tatjana
    15 мая 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из них! Отличные знания истории
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    и развития страны. Лёгкая и интересная подача материала. Отличный рассказчик с прекрасным чувством юмора. Способен найти подход и заинтересовать человека любого возраста. Умный, добрый, воспитанный, лёгкий в общении. Была на экскурсии с 2 детьми 10 лет и мужем. Дети считают Йову самым лучшим и самым интересным гидом! Он даже мороженым угостил детей 🙂)). Мы с мужем считаем читаем что нам очень повезло, что именно Йова был нашим гидом в наш последний день пребывания в Черногории 🙏🏻! Благодаря ему - только самые тёплые воспоминания и мысли о Черногории! Йова отличный водитель. Показал нам очень много красивых мест с роскошными видами. Рассказал много интересного. Провели фантастический день в отличной компании. Экскурсия прошла очень легко, непринуждённо и исключительно на позитиве! Если окажемся в Черногории ещё, будем путешествовать только с Йовой! Отличный гид и просто хороший, добрый человек! Спасибо большое, Йова! Здоровья Вам и всего самого доброго ❤️!

    Йова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший изЙова - просто отличный гид! В Черногории путешествовали с 4 гидами. Йова - самый лучший из
  • И
    Ирина
    28 апреля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление.
    Экскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатлениеЭкскурсия была проведена отлично. Йова прекрасный гид, интересный собеседник и в целом оставил очень приятное впечатление
  • А
    Арслан
    25 февраля 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Замечательный тур, отлично подобран маршрут, посетили аутенчисные места Черногории и узнали много нового об исторических событиях, которые тут происходили. Осталось много впечатляющих фотографий с вершин гор. Всем рекомендую туры Олега!
  • С
    Сергей
    24 февраля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова отличный гид с хорошим чувством юмора. Подстроил маршрут под нас, показав прекрасные панорамы
  • А
    Анна
    23 сентября 2023
    Мини-Монтенегро тур
    Отличная поездка, спасибо!
  • W
    Waldemar
    26 августа 2023
    Монтенегро по максимуму
    Нам было с ним очень комфортно, очень познавательно и интересно. Эта экскурсия останется у нас в памяти. Таково мнение всех четверых участников экскурсии
  • I
    Irina
    24 августа 2023
    Будва и Котор за один вечер
    Великолепно!!!
  • В
    Виктория
    17 июля 2023
    Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
    Алексей хороший рассказчик, чутко чувствует интересы и предпочтения туристов. Мы получили все, что хотели.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Котор»

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  1. Мини-Монтенегро тур
  2. 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
  3. Монтенегро по максимуму
  4. Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
  5. Будва и Котор за один вечер
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Котор" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 130 до 430. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Котор», 56 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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