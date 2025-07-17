Описание экскурсии

Откройте для себя Черногорию через Дурмитор

Чтобы увидеть настоящую Черногорию, полную живописных и немного диких уголков, вам стоит посетить Дурмитор. Здесь вас ждут стада барашков на альпийских лугах, величественные горы, старинные монастыри, глубокие каньоны изумрудных рек и ледниковые озера, которые будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия.

Программа путешествия

Вот план нашего увлекательного маршрута по северу Черногории:

Мы отправимся в сторону города Плужине, проезжая через Бока-Которский залив и Соленое озеро.

Туннель в горе над каньоном Пивского озера поднимет нас высоко в горы, откуда откроется панорама на изумрудную гладь искусственного водоема.

Пересечем горный перевал, где расположены самые высокие вершины страны, где живут редкие пастухи и пасутся стада коров, лошадей и баранов. Даже в летнюю жару у Адриатического побережья в горах можно встретить снег.

Затем мы заедем в город Жабляк, где прогуляемся у Черного озера.

Пообедаем в национальном ресторане в Жабляке или среди диких гор с черногорцами.

Прокатимся по знаменитому каньону реки Тара и полетаем на Зип-лайне вдоль 5-арочного моста Джурджевича. Для тех, кто боится высоты, есть возможность пройтись пешком.

Погрузимся в прохладные воды Тары, если захотим.

Каньон реки Морача станет прекрасным завершением нашего путешествия.

Полезные советы

Рекомендуем взять с собой теплую одежду (кофточку, джинсы, носки), так как температура на севере Черногории на 10 градусов ниже, чем на побережье. Летом это отличное место для спасения от жары.

Организация поездки

Поездка рассчитана на целый день, выезд возможен из Будвы, Бара, Котора и других городов. Лучше всего выезжать в 8:00, а возвращаться около 21:00. Описанный маршрут подходит для периода с июня по октябрь. В другие месяцы горный перевал Плужине – Жабляк может быть завален снегом.

Дополнительные расходы

Ваши дополнительные расходы могут включать: