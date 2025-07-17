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Каньон Грло Соколове

🚐 Общий маршрут Будва (или другой старт) → Павлова Страна → Циевна → Грло Соколове → Delej (статуя Иисуса Христа) → возвращение
Каньон Грло Соколове
Каньон Грло Соколове
Каньон Грло Соколове
Ближайшие даты:
17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл23
июл
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Черногорию через Дурмитор

Чтобы увидеть настоящую Черногорию, полную живописных и немного диких уголков, вам стоит посетить Дурмитор. Здесь вас ждут стада барашков на альпийских лугах, величественные горы, старинные монастыри, глубокие каньоны изумрудных рек и ледниковые озера, которые будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия.

Программа путешествия

Вот план нашего увлекательного маршрута по северу Черногории:

  • Мы отправимся в сторону города Плужине, проезжая через Бока-Которский залив и Соленое озеро.
  • Туннель в горе над каньоном Пивского озера поднимет нас высоко в горы, откуда откроется панорама на изумрудную гладь искусственного водоема.
  • Пересечем горный перевал, где расположены самые высокие вершины страны, где живут редкие пастухи и пасутся стада коров, лошадей и баранов. Даже в летнюю жару у Адриатического побережья в горах можно встретить снег.
  • Затем мы заедем в город Жабляк, где прогуляемся у Черного озера.
  • Пообедаем в национальном ресторане в Жабляке или среди диких гор с черногорцами.
  • Прокатимся по знаменитому каньону реки Тара и полетаем на Зип-лайне вдоль 5-арочного моста Джурджевича. Для тех, кто боится высоты, есть возможность пройтись пешком.
  • Погрузимся в прохладные воды Тары, если захотим.
  • Каньон реки Морача станет прекрасным завершением нашего путешествия.

Полезные советы

Рекомендуем взять с собой теплую одежду (кофточку, джинсы, носки), так как температура на севере Черногории на 10 градусов ниже, чем на побережье. Летом это отличное место для спасения от жары.

Организация поездки

Поездка рассчитана на целый день, выезд возможен из Будвы, Бара, Котора и других городов. Лучше всего выезжать в 8:00, а возвращаться около 21:00. Описанный маршрут подходит для периода с июня по октябрь. В другие месяцы горный перевал Плужине – Жабляк может быть завален снегом.

Дополнительные расходы

Ваши дополнительные расходы могут включать:

  • Вход в национальные парки — 5 евро с человека;
  • Обед в ресторане — по желанию;
  • Полеты на Zip Line — 20 или 25 евро с человека, по желанию.

Ежедневно в 8:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Павлова Страна
  • Циевна
  • Грло Соколове
  • Delej (статуя Иисуса Христа)
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортный и безопасный автомобиль класса люкс.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в нац. парки (5 евро/чел.)
  • Обед в ресторане, по желанию
Место начала и завершения?
Будва, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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