Север Черногории и его потайные места

Красоты северной Черногории радуют ледниковыми озерами и живописными горами

Красоты северной Черногории радуют ледниковыми озерами и живописными горами.

По пути вам встречаются древние монастыри и национальный парк Дурмитор, вы проедитесь по захватывающем дух горному серпантину, искупаетесь в чистых водах озёр, поднимитесь по канатной дороге на вершину Савин Кук, а я поделюсь с вами всем тем, что интересно и важно для путешественника знать про эту часть страны.
Север Черногории и его потайные места
Север Черногории и его потайные места
Север Черногории и его потайные места
Север Черногории и его потайные места
Север Черногории и его потайные места
Север Черногории и его потайные места

Что вы увидите 🤩

  • Боко-Которский залив
  • Слано озеро
  • Пивское озеро
  • Скадарское озеро
  • Чёное озеро
  • Национальный парк Дурмитор
  • Гора Пруташ
  • Перевал Седло
  • Монастырь Пива и Морача
  • Каньон реки Тара и Морача
  • Мост Джурджевича

Что вас ожидает:

    Панорамные виды, чистые озёра и вершина Савин Кук
    Мы проедим Бока-Которским заливом, увидим искусственное Слано озеро и Пивское озеро, посетим Пивский монастырь XVI века. Поднимемся панорамной дорогой над Пивским озером, посетим Национальный парк Дурмитор, увидим гору Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук. Пообедаем в национальном ресторане.
    Самый высокогорный городок Балкан, каньоны и древний монастырь
    После чего посетим городок Жабляк и искупаемся в Чёрном озере ледникового происхождения. Побываем на мосту Джурджевича, желающие прокатятся на зиплайне над самым большим в Европе каньоном реки Тара. Заедим на Биоградское озеро. Увидим каньон реки Морача и посетим монастырь Морача. А ещё вы увидите охотничий дом президента Югославии Тито, Скадарское озеро и заглянете в винный погреб.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    €260

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Входные билеты:
    • парк Биоградская гора — 3 евро
    • парк Дурмитор — 3 евро
    • канатная дорога — 5 евро
    • Зиплайн над каньоном реки Тара (по желанию) — 20 евро/ чел.
    • Обед
    Где начинаем и завершаем
    Начало: город Будва или другой город Черногории
    Завершение: город Будва или другой город Черногории по договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)

    Иван Т.
    Иван Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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