Что вас ожидает:

Панорамные виды, чистые озёра и вершина Савин Кук

Мы проедим Бока-Которским заливом, увидим искусственное Слано озеро и Пивское озеро, посетим Пивский монастырь XVI века. Поднимемся панорамной дорогой над Пивским озером, посетим Национальный парк Дурмитор, увидим гору Пруташ, преодолеем перевал Седло и поднимемся по канатной дороге на вершину Савин Кук. Пообедаем в национальном ресторане.

Самый высокогорный городок Балкан, каньоны и древний монастырь

После чего посетим городок Жабляк и искупаемся в Чёрном озере ледникового происхождения. Побываем на мосту Джурджевича, желающие прокатятся на зиплайне над самым большим в Европе каньоном реки Тара. Заедим на Биоградское озеро. Увидим каньон реки Морача и посетим монастырь Морача. А ещё вы увидите охотничий дом президента Югославии Тито, Скадарское озеро и заглянете в винный погреб.

Важная информация: