Олег Б. – Гид из Будвы

На этой экскурсии 🧭 Вы увидите практически всю среднюю и северную части Черногории.



Насладимся удивительными пейзажами, увидим природные достопримечательности 🏛️ страны: каньоны рек Морача, Тара, Пива и Сушица, посетим парк 🌳 Дурм, увидим Черное озеро, а также посетим несколько городов.