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Каньоны Черногории

5
12 отзывов
Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
На этой экскурсии 🧭 Вы увидите практически всю среднюю и северную части Черногории.

Насладимся удивительными пейзажами, увидим природные достопримечательности 🏛️ страны: каньоны рек Морача, Тара, Пива и Сушица, посетим парк 🌳 Дурм, увидим Черное озеро, а также посетим несколько городов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €270 за экскурсию

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Каньоны Черногории
Каньоны Черногории

Что вы увидите

  • каньоны рек Тара
  • Морача
  • Пива и Сушица

Что вас ожидает:

  • Мы отправляемся с побережья в сторону материковой части Черногории. По дороге мы проезжаем через столицу Черногории Подгорицу.
  • Затем наш путь будет пролегать вдоль каньона реки Морача, который поражает своей красотой и величием, где будет несколько фото-пауз.
  • Дальше мы направляемся в каньон реки Тара (протяженность 80 км, глубина — около 1300 м., это самый глубокий каньон в Европе, а в мире уступает лишь Гранд-Каньону в США), где посетим уникальный мост Джурджевича на Таре (фото пауза). Мост Джурджевича Тара — самый высокий автомобильный мост в Европе (150 м над рекой).
  • Далее мы посетим г. Жабляк, где предусмотрена пауза для обеда. Жабляк – самый высоко расположенный город 🏙️ на Балканах.
  • После обеда предусмотрено посещение национального парка Дурмитор. У вас будет возможность прогуляться 👣 по парку и окрестностям Черного озера, которое имеет ледниковое происхождение. Озеро состоит из двух небольших озер.
  • После прогулки мы переезжаем через перевал в направлении Пивского озера (фото пауза), славящегося своим необычным изумрудным цветом воды и посетим Пивский монастырь (XVI век) который находится неподалеку.
  • Затем наш путь лежит обратно на побережье, но другой дорогой – через город Никшич. Таким образом в этой экскурсии 🧭 Вы увидите практически всю среднюю и северную части Черногории.
Что входит
  • транспорт и услуги гида
Что не входит
  • вход в национальный парк Дурмитор (2 евро с человека)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Каньоны Черногории
Каньоны Черногории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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12 отзывов оставили туристы

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