Мы отправляемся с побережья в сторону материковой части Черногории. По дороге мы проезжаем через столицу Черногории Подгорицу.
Затем наш путь будет пролегать вдоль каньона реки Морача, который поражает своей красотой и величием, где будет несколько фото-пауз.
Дальше мы направляемся в каньон реки Тара (протяженность 80 км, глубина — около 1300 м., это самый глубокий каньон в Европе, а в мире уступает лишь Гранд-Каньону в США), где посетим уникальный мост Джурджевича на Таре (фото пауза). Мост Джурджевича Тара — самый высокий автомобильный мост в Европе (150 м над рекой).
Далее мы посетим г. Жабляк, где предусмотрена пауза для обеда. Жабляк – самый высоко расположенный город 🏙️ на Балканах.
После обеда предусмотрено посещение национального парка Дурмитор. У вас будет возможность прогуляться 👣 по парку и окрестностям Черного озера, которое имеет ледниковое происхождение. Озеро состоит из двух небольших озер.
После прогулки мы переезжаем через перевал в направлении Пивского озера (фото пауза), славящегося своим необычным изумрудным цветом воды и посетим Пивский монастырь (XVI век) который находится неподалеку.
Затем наш путь лежит обратно на побережье, но другой дорогой – через город Никшич. Таким образом в этой экскурсии 🧭 Вы увидите практически всю среднюю и северную части Черногории.
Что входит
транспорт и услуги гида
Что не входит
вход в национальный парк Дурмитор (2 евро с человека)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.