3 отзыва оставили туристы

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Мини-тур в Албанию

5
3 отзыва
Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Шкодра — древний албанский город 🏙️.

Город появился еще до нашей эры и считается самым старым городом Европы! Я вам покажу красивые 🤩 узкие улочки, руины крепости, храмы и мечеть.

Со мной вы сможете попробовать традиционные албанские продукты: инжирное варенье, ракия и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €250 за экскурсию

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Мини-тур в Албанию
Мини-тур в Албанию
После прохождения паспортного контроля на границе будет остановка в кафе на 10–20 мин, где будет предложена дегустация албанских продуктов, таких как: известный коньяк Скандербег, инжирное варенье, крем виски, ракия и другие. Далее отправление в Шкодру.
В городе Шкодра мы посетим известный католический храм святого Стефана (главный католический храм города) построенный в 1851 году.
После завода вас ждет пешая прогулка 👣 по городу: красивые 🤩 узкие улочки с 2-х и 3-х этажными домами 18 века. Во время прогулки мы посетим православный храм посвященный Рождеству Христову, построена в 1997 году (единственной в Шкодре) и мусульманскую мечеть Эбу Бекр, построенную в 1995 году.
Свободное время (посещение магазинов, обед).
Возьмите с собой фотоаппарат, паспорта, одежду, которая закрывает плечи и колени.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты в крепость и музей крепости.
Что не входит
  • билеты в музеи города
  • обед.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 По договоренности
Мини-тур в Албанию
Мини-тур в Албанию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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3 отзыва оставили туристы

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