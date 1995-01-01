3 отзыва оставили туристы

После прохождения паспортного контроля на границе будет остановка в кафе на 10–20 мин, где будет предложена дегустация албанских продуктов, таких как: известный коньяк Скандербег, инжирное варенье, крем виски, ракия и другие. Далее отправление в Шкодру.

В городе Шкодра мы посетим известный католический храм святого Стефана (главный католический храм города) построенный в 1851 году.

После завода вас ждет пешая прогулка 👣 по городу: красивые 🤩 узкие улочки с 2-х и 3-х этажными домами 18 века. Во время прогулки мы посетим православный храм посвященный Рождеству Христову, построена в 1997 году (единственной в Шкодре) и мусульманскую мечеть Эбу Бекр, построенную в 1995 году.

Свободное время (посещение магазинов, обед).

Возьмите с собой фотоаппарат, паспорта, одежду, которая закрывает плечи и колени.