Зетский Афон

Земли у Скадарского озера более тысячи лет назад выбрали для поселений предки современных черногорцев. Культурное наследие первых на этой территории славянских государств Дукля, а затем Зета свято почитается черногорским народом. Свидетельствуя о богатом прошлом, вдоль побережья Скадарского озера и на его скалистых островах расположились многочисленные православные монастыри и крепости. Почти на каждом из множества озёрных островов в средние века были построены монастыри, отсюда ещё одно название — «Зетский Афон».

Монастырь Ком

Монастырь находится на скальном острове 🏝️ посреди знаменитого Скадарского озера. Церковь ⛪ посвящена Успению Пресвятой Богородицы, предполагается, что она построена в период с 1415 по 1427 гг. Некоторое время тут было местонахождения Зетской митрополии.

Крепость Жабляк Црноевича

Получила своё название по фамилии правящей династии Црноевичей, с 1466–1478 гг., была столицей ⭐️ династии Черноевичей. Предположительно основана в X веке, во времена правления династии Воиславлевичей. В 1475 г. князь Зеты Иван Црноевич под натиском османов был вынужден перенести свою столицу в Обод, а затем в Цетине. В 1478 г. Жабляк был занят турками. Черногорцы неоднократно пытались захватить Жабляк и в 1835 г. Десять черногорцев перебрались через стену и захватили крепость, пленив гарнизон из 60 человек, после чего три дня удерживали город 🏙️ от 3-тысячного турецкого отряда.

Организационные детали:

Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Без доплат мы можем также забрать вас из Бечичи и Рафаиловичи. Из остальных городов - по запросу