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По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Мы с вами посетим колыбель черногорской государственности —средневековый монастырь Ком на Скадарском озере, городок Риека Црноевича на берегах живописной реки Обод и крепость Жабляк Црноевича, которая была столицей ⭐️ династии Црноевичей с 1466–1478 гг.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €220 за экскурсию

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По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)

Что вы увидите

  • Скадарское озеро
  • Монастырь Ком
  • Крепость Жабляк Црноевича
Зетский Афон
Земли у Скадарского озера более тысячи лет назад выбрали для поселений предки современных черногорцев. Культурное наследие первых на этой территории славянских государств Дукля, а затем Зета свято почитается черногорским народом. Свидетельствуя о богатом прошлом, вдоль побережья Скадарского озера и на его скалистых островах расположились многочисленные православные монастыри и крепости. Почти на каждом из множества озёрных островов в средние века были построены монастыри, отсюда ещё одно название — «Зетский Афон».
Монастырь Ком
Монастырь находится на скальном острове 🏝️ посреди знаменитого Скадарского озера. Церковь ⛪ посвящена Успению Пресвятой Богородицы, предполагается, что она построена в период с 1415 по 1427 гг. Некоторое время тут было местонахождения Зетской митрополии.
Крепость Жабляк Црноевича
Получила своё название по фамилии правящей династии Црноевичей, с 1466–1478 гг., была столицей ⭐️ династии Черноевичей. Предположительно основана в X веке, во времена правления династии Воиславлевичей. В 1475 г. князь Зеты Иван Црноевич под натиском османов был вынужден перенести свою столицу в Обод, а затем в Цетине. В 1478 г. Жабляк был занят турками. Черногорцы неоднократно пытались захватить Жабляк и в 1835 г. Десять черногорцев перебрались через стену и захватили крепость, пленив гарнизон из 60 человек, после чего три дня удерживали город 🏙️ от 3-тысячного турецкого отряда.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Без доплат мы можем также забрать вас из Бечичи и Рафаиловичи. Из остальных городов - по запросу
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание (автомобиль до 6 чел. )
  • Аренда лодки
  • Билеты в национальный парк.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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