Национальные парки Будвы

Найдено 4 экскурсии в категории «Национальные парки» в Будве на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Проехав вдоль побережья Будванской Ривьеры (с остановками на фотопаузы), мы через горный перевал прибудем к национальному парку “Скадарское озеро”»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«На территории национального парка вы увидите комплекс горных вершин, ледников, озер и лугов невероятной красоты, а также самое высокое озеро Черногории, расположенное на вершине Биоградской горы»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы побываете в национальных парках Дурмитор и Биоградская гора, проедете по живописному серпантину, искупаетесь в кристально чистой пресной воде и прогуляетесь по старинным мостам»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
Гранд-каньоны Черногории за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
«Входит в национальный парк Дурмитор и охраняется ЮНЕСКО»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Konstantin
    18 июля 2023
    Зетский Афон. Островные монастыри Скадарского озера
    Вадим очень хороший экскурсовод!!! Человек на своём месте.
  • Ю
    Юрий
    9 июля 2023
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
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    просто счастлив-плавали на лодке по озеру и купались, а еще по дороге преодолели себя и прошлись по качающемуся подвесному мосту на высоте 30 метров над горной речкой. СПС!

  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2019
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Национальные парки»

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  4. Гранд-каньоны Черногории за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Национальные парки" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 420. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Национальные парки», 3 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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