1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Зетский Афон и монастыри Скадарского озера из Будвы
Откройте для себя величие Скадарского озера и духовное наследие его островных монастырей на уникальной экскурсии
«Проехав вдоль побережья Будванской Ривьеры (с остановками на фотопаузы), мы через горный перевал прибудем к национальному парку “Скадарское озеро”»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
«На территории национального парка вы увидите комплекс горных вершин, ледников, озер и лугов невероятной красоты, а также самое высокое озеро Черногории, расположенное на вершине Биоградской горы»
Сегодня в 11:30
11 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы побываете в национальных парках Дурмитор и Биоградская гора, проедете по живописному серпантину, искупаетесь в кристально чистой пресной воде и прогуляетесь по старинным мостам»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Гранд-каньоны Черногории: путешествие по величественным каньонам за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
«Входит в национальный парк Дурмитор и охраняется ЮНЕСКО»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKonstantin18 июля 2023Вадим очень хороший экскурсовод!!! Человек на своём месте.
- ЮЮрий9 июля 2023Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
- ДДмитрий1 августа 2019Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Национальные парки»
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