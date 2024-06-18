Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской

Досконально изучить оба города и встретить фантастический закат на горе Ловчен
Котор бережно хранит отпечатки империй Рима, Византии, Венеции. И Османской империи, хотя никогда не был взят османами. Пераст — город корабелов, переживший стремительный расцвет и такое же резкое падение. Мы увидим и изучим оба.

А затем промчимся по Ловченскому серпантину: 28 поворотов — и мы на вершине горы, откуда открывается изумительный вид на всю Боку Которскую.
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Котор и Пераст: жемчужины Боки Которской
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сначала — Котор

Вы увидите главные достопримечательности:

  • Морские ворота и оружейную площадь
  • Дворцы Бизанти, Пима, Буча
  • Собор Святого Трифона
  • Францисканские монастыри и церковь Святой Клары с одним из самых красивых мраморных алтарей работы венецианского скульптора Франческо Кабианко
  • Православную церковь Святого Луки с двумя алтарями
  • Церковь Святого Николая и руины доминиканского монастыря
  • Самую узкую улочку Котора
  • Речные ворота и ворота Гурдич
  • Крепостные стены города, на которые мы поднимемся

Узнаете:

  • Почему главным покровителем Котора стал святой Трифон
  • Что связывает церковь Святого Николая с инквизиторами и почему её отказался освятить Пётр Цетинский
  • Кто такая блаженная Осанна и почему она считается сопокровительницей Котора
  • Как получилось, что Котор никогда не был захвачен османами

Затем — Пераст

И его исторические локации:

  • Церковь Святого Николая — старое и новое здания храма
  • Храм Богородицы на Рифе — небольшой храм-музей, находящийся на рукотворном острове близ Пераста
  • Набережная дворцов

Я расскажу:

  • Как был создан рукотворный остров возле Пераста и что на это повлияло
  • Как с Перастом связана история Балтийского флота
  • Почему главный собор города так и не был достроен

Гора Ловчен

Серпантин, поднимающийся от Котора до вершины горы Ловчен, является одной из достопримечательностей Боки Которской. С него открываются чудесные виды на залив, а вершина горы — место встречи фантастического заката.

По дороге на Ловчен вы узнаете историю Черногории и сами примете решение, кто же живет в Боке Которской — бокельцы или черногорцы.

Обед и ужин на закате

  • Поскольку прогулка длительная, мы выделим время на обед. Я порекомендую вам проверенные рестораны в Старом городе Котора
  • На закате предложу на выбор или панорамный ресторан для ужина, или бар, если вам будет достаточно маленькой бутылки вина и лёгких закусок

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Sandero Stepway
  • С собой нужно взять солнцезащитный крем или панамку, а также ветровку или кофту, т. к. на горе температура воздуха значительно ниже. Если вас укачивает в автомобиле, возьмите с собой средство от укачивания

Дополнительные расходы

  • Посещение храма Богородица на Рифе — €3 за человека вход в храм и €5 за лодку до храма и обратно
  • Обед — средний чек €15–20 за человека
  • Ужин в ресторане — средний чек €20–25 за человека. Или маленькая бутылка вина/сока в баре за €3–5

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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