Котор бережно хранит отпечатки империй Рима, Византии, Венеции. И Османской империи, хотя никогда не был взят османами. Пераст — город корабелов, переживший стремительный расцвет и такое же резкое падение. Мы увидим и изучим оба.
А затем промчимся по Ловченскому серпантину: 28 поворотов — и мы на вершине горы, откуда открывается изумительный вид на всю Боку Которскую.
А затем промчимся по Ловченскому серпантину: 28 поворотов — и мы на вершине горы, откуда открывается изумительный вид на всю Боку Которскую.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сначала — Котор
Вы увидите главные достопримечательности:
- Морские ворота и оружейную площадь
- Дворцы Бизанти, Пима, Буча
- Собор Святого Трифона
- Францисканские монастыри и церковь Святой Клары с одним из самых красивых мраморных алтарей работы венецианского скульптора Франческо Кабианко
- Православную церковь Святого Луки с двумя алтарями
- Церковь Святого Николая и руины доминиканского монастыря
- Самую узкую улочку Котора
- Речные ворота и ворота Гурдич
- Крепостные стены города, на которые мы поднимемся
Узнаете:
- Почему главным покровителем Котора стал святой Трифон
- Что связывает церковь Святого Николая с инквизиторами и почему её отказался освятить Пётр Цетинский
- Кто такая блаженная Осанна и почему она считается сопокровительницей Котора
- Как получилось, что Котор никогда не был захвачен османами
Затем — Пераст
И его исторические локации:
- Церковь Святого Николая — старое и новое здания храма
- Храм Богородицы на Рифе — небольшой храм-музей, находящийся на рукотворном острове близ Пераста
- Набережная дворцов
Я расскажу:
- Как был создан рукотворный остров возле Пераста и что на это повлияло
- Как с Перастом связана история Балтийского флота
- Почему главный собор города так и не был достроен
Гора Ловчен
Серпантин, поднимающийся от Котора до вершины горы Ловчен, является одной из достопримечательностей Боки Которской. С него открываются чудесные виды на залив, а вершина горы — место встречи фантастического заката.
По дороге на Ловчен вы узнаете историю Черногории и сами примете решение, кто же живет в Боке Которской — бокельцы или черногорцы.
Обед и ужин на закате
- Поскольку прогулка длительная, мы выделим время на обед. Я порекомендую вам проверенные рестораны в Старом городе Котора
- На закате предложу на выбор или панорамный ресторан для ужина, или бар, если вам будет достаточно маленькой бутылки вина и лёгких закусок
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Sandero Stepway
- С собой нужно взять солнцезащитный крем или панамку, а также ветровку или кофту, т. к. на горе температура воздуха значительно ниже. Если вас укачивает в автомобиле, возьмите с собой средство от укачивания
Дополнительные расходы
- Посещение храма Богородица на Рифе — €3 за человека вход в храм и €5 за лодку до храма и обратно
- Обед — средний чек €15–20 за человека
- Ужин в ресторане — средний чек €20–25 за человека. Или маленькая бутылка вина/сока в баре за €3–5
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Которе
Больше двух лет я живу в Черногории, исследую её, изучаю историю, культуру и традиции этой прекрасной страны. Моя работа — организация путешествий, а увлечение — история. Лучший отзыв моих туристов:Задать вопрос
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