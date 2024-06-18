Котор бережно хранит отпечатки империй Рима, Византии, Венеции. И Османской империи, хотя никогда не был взят османами. Пераст — город корабелов, переживший стремительный расцвет и такое же резкое падение. Мы увидим и изучим оба. А затем промчимся по Ловченскому серпантину: 28 поворотов — и мы на вершине горы, откуда открывается изумительный вид на всю Боку Которскую.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сначала — Котор

Вы увидите главные достопримечательности:

Морские ворота и оружейную площадь

Дворцы Бизанти, Пима, Буча

Собор Святого Трифона

Францисканские монастыри и церковь Святой Клары с одним из самых красивых мраморных алтарей работы венецианского скульптора Франческо Кабианко

Православную церковь Святого Луки с двумя алтарями

Церковь Святого Николая и руины доминиканского монастыря

Самую узкую улочку Котора

Речные ворота и ворота Гурдич

Крепостные стены города, на которые мы поднимемся

Узнаете:

Почему главным покровителем Котора стал святой Трифон

Что связывает церковь Святого Николая с инквизиторами и почему её отказался освятить Пётр Цетинский

Кто такая блаженная Осанна и почему она считается сопокровительницей Котора

Как получилось, что Котор никогда не был захвачен османами

Затем — Пераст

И его исторические локации:

Церковь Святого Николая — старое и новое здания храма

Храм Богородицы на Рифе — небольшой храм-музей, находящийся на рукотворном острове близ Пераста

Набережная дворцов

Я расскажу:

Как был создан рукотворный остров возле Пераста и что на это повлияло

Как с Перастом связана история Балтийского флота

Почему главный собор города так и не был достроен

Гора Ловчен

Серпантин, поднимающийся от Котора до вершины горы Ловчен, является одной из достопримечательностей Боки Которской. С него открываются чудесные виды на залив, а вершина горы — место встречи фантастического заката.

По дороге на Ловчен вы узнаете историю Черногории и сами примете решение, кто же живет в Боке Которской — бокельцы или черногорцы.

Обед и ужин на закате

Поскольку прогулка длительная, мы выделим время на обед. Я порекомендую вам проверенные рестораны в Старом городе Котора

На закате предложу на выбор или панорамный ресторан для ужина, или бар, если вам будет достаточно маленькой бутылки вина и лёгких закусок

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Sandero Stepway

С собой нужно взять солнцезащитный крем или панамку, а также ветровку или кофту, т. к. на горе температура воздуха значительно ниже. Если вас укачивает в автомобиле, возьмите с собой средство от укачивания

Дополнительные расходы